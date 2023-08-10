Microsoft объявила о прекращении обновления корпоративных лицензий в РФ, начиная с 30 сентября 2023 года.

После серии ограничительных мер, вызванных международными санкциями, Microsoft делает неожиданный и, возможно, переломный шаг. Компания анонсировала новый образовательный проект под названием "Bridge of Knowledge" (Мост Знаний). Программа нацелена на укрепление связей с российским IT-сообществом, предоставляя разработчикам, программистам и другим специалистам уникальную платформу для обучения и обмена опытом.

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"Мы понимаем, насколько сложной стала ситуация для IT-сообщества России, и хотим поддержать его, сохраняя каналы коммуникации и обмена знаниями", - комментирует представитель Microsoft.

Проект "Bridge of Knowledge" откроет для участников бесплатный доступ к эксклюзивным онлайн-курсам, мастер-классам от ведущих экспертов индустрии и интерактивным вебинарам. Более того, участники получат возможность использовать продвинутые инструменты и облачные решения Microsoft на специальных условиях.

Интересно, что частью программы также станут встречи и форумы, где IT-специалисты смогут делиться своим опытом, обсуждать актуальные проблемы и искать пути их решения в сотрудничестве со своими коллегами и экспертами Microsoft.

Эксперты рынка отмечают, что такой шаг со стороны Microsoft может стать не просто попыткой восстановить доверие, но и мощным стимулом для развития IT-сферы в России в эти непростые времена.