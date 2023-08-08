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Apple Music - новый способ найти музыку с Discovery Station
Apple Music представила Discovery Station – сервис для поиска новой музыки на основе ваших прослушиваний

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Поклонники музыки получили великолепную возможность расширить свой музыкальный горизонт благодаря новому сервису от Apple Music – Discovery Station. Этот сервис, уже доступный пользователям на мобильных устройствах, компьютерах и веб-приложениях, создан для помощи в поиске новых мелодий и композиций, которые гармонично дополняют ваши текущие музыкальные предпочтения.

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Discovery Station представляет собой своего рода музыкального ассистента, исследующего вашу музыкальную историю и предоставляющего рекомендации, которые, как предполагается, вам понравятся. На его виртуозном "пианино" – не менее 100 миллионов потенциальных треков, жаждущих быть открытыми вашими ушами.

Не имея жестких ограничений по числу композиций, Discovery Station напоминает популярный плейлист New Music Mix, но с несравненной широтой выбора. Подход сервиса к подбору музыки напоминает дружеский советчик, готовый подарить вам уникальное музыкальное путешествие.

Созданное в ответ на потребности меломанов, Discovery Station становится альтернативой плейлистам, которые рекомендуют другие сервисы, и призван сделать ваш опыт прослушивания музыки еще более насыщенным и вдохновляющим.

Параллельно с этой инновацией, Apple Music также радует поклонников классической музыки. Приложение Apple Music Classic для Android предоставляет уникальную возможность окунуться в мир звуков классики с качеством до 92 кГц/24 бит Hi-Res Lossless и пространственным звуком. Очарование классической музыки теперь доступно в высоком разрешении, словно вы сами находитесь в зале знаменитой филармонии.

Так что, откройте для себя новые музыкальные горизонты с помощью Discovery Station от Apple Music. Начните свою увлекательную музыкальную экскурсию прямо сейчас, и пусть каждый день будет наполнен новыми нотами и мелодиями, вдохновляющими вашу душу.

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