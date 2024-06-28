Охлаждение современных настольных процессоров — не такая простая задача как может показаться. Бывает, что кулер, справлявшийся с 95-ваттным процессором предыдущего поколения, терпит фиаско при встрече с новым, с таким же TDP.



В обзоре я протестирую два кулера бренда TESLA с актуальным процессором Intel i5-12400F. Проверю производительность кулеров в трёх режимах работы вентилятора, оценю их уровень шума и удобство монтажа. Также в обзоре будет несколько интересных дополнительных тестов. В заключении определю, кому можно рекомендовать данные системы охлаждения.

Оглавление

Технические спецификации

реклама



Название TESLA Shadow SE-224 реклама



TESLA Shadow 903 Конструкция Вертикальная башня Рассеиваемая мощность, Вт реклама



200 115 Коннектор вентилятора 4-pin PWM реклама



3-pin Подсветка Нет Нет Высота кулера, мм 150 125 Диаметр вентилятора, мм 120 92 Мин. скорость вращения, об/мин 800 — Макс. скорость вращения, об/мин 1800 2400 Макс. уровень шума, дБ 24 23 Количество вентиляторов Один Количество тепловых трубок 4 3 Материал радиатора Алюминий + Медь Алюминий + Медь Совместимость с сокетами Intel: 1700/1200/115x 2011/2066 AMD: AM5/AM4 Intel: 1700/1200/115x AMD: AM5/AM4 Масса кулера, г 495 290



Оборудование и ПО, методика тестирования

Для исключения внешних факторов скоростные и акустические характеристики вентиляторов замерялись на открытом стенде с помощью шумомера, измерительного микрофона, лазерного тахометра и лабораторного блока питания. Уровень шума фиксировался с расстояния 20 см от вентилятора. Замеры проводились в 2 часа ночи в квартире с закрытыми стеклопакетами и фоновым уровнем шума 31.5 дБ.

Тестовый стенд





Кулеры тестировались в ПК следующей конфигурации:

Корпус GameMax M905

Системная плата MSI MPG Z690 FORCE WiFi

Процессор Intel Core i5-12400F

Память Kingston Fury DDR5 DIMM 16Gb 5600MHz

Блок питания 800W Zalman MegaMax

Корпусные вентиляторы: 2х120 мм на передней стенке и один 120 мм на задней

Нагрузочное тестирование осуществлялось с помощью ПО OCCT (версия 12.1.18). Настройки программы были выставлены в соответствии с рекомендациями авторов программы для создания максимальной нагрузки на процессор.



Настройки OCCT Настройки OCCT





Настройка вентиляторов осуществлялась в программе Fan Control (версия 187).

Скорость вращения корпусных вентиляторов была установлена на 600 об/мин вместо штатных 1200 об/мин. В BIOS были сняты ограничения на лимит мощности процессора (PL1 и PL2), по данным мониторинга потребляемая мощность i5-12400F в тесте OCCT составляла около 105 Вт.



Настройки PL1 / PL2 Настройки PL1 / PL2





Тесты в OCCT проводились на 30%, 60% и 100% оборотов вентилятора. Длительность каждого теста — 20 минут. Между тестами осуществлялось 20-минутное охлаждение корпуса на максимальных оборотах всех вентиляторов.

Tesla Shadow SE-224

Комплект поставки и конструкция

Производитель использовал нестандартный подход к упаковке кулера TESLA Shadow SE-224. Боковые грани коробки представляют собой иллюстрированную инструкцию по установке. На оборотной стороне можно ознакомиться с техническими характеристиками системы охлаждения.





Внутри кулер защищён пенопластом по периметру.

Комплект поставки выглядит следующим образом:

Вентилятор

Набор крепежа

Термопаста

Крепёж для платформ AMD (AM4/AM5) и Intel (115x/1200/1700) разместили в отдельных ZIP-пакетах. Кроме того, имеется отдельный комплект крепежа для HEDT-платформ Intel (2011/2066), что не может не радовать.

При монтаже кулера на платформах Intel используется бэкплейт из комплекта поставки. Необходимо выдвинуть пластиковую часть бэкплейта в положение, соответствующее вашему процессорному разъёму.

С лицевой стороны материнской платы устанавливается кронштейн для радиатора, состоящий из двух половинок.

Завершается монтаж креплением радиатора к кронштейну на два подпружиненных метиза — для этой операции потребуется крестовая отвёртка.

Радиатор немного смещён относительно крышки процессора. Это позволяет смонтировать кулер с заранее установленным вентилятором. Правда, потребуется либо отвёртка с очень длинным стержнем или битой, либо аккуратность при закручивании шурупа, поскольку действовать придётся в непосредственной близости от лопастей вентилятора.

У радиатора имеются оптимизации, призванные увеличить эффективность охлаждения: торцы прикрыты на большей части площади, что должно обеспечить лучший обдув пластин, а тепловые трубки разведены в четыре ряда.

Отмечу нетипично длинный провод вентилятора — 55 см. К контроллеру или реобасу вентилятор TESLA Shadow SE-224 можно подключить без удлинителя.





На подошве кулера видны следы фрезы и чёрного покрытия тепловых трубок. Тем не менее на ощупь поверхность совершенно гладкая. К ровности также никаких претензий нет.

В углах вентилятора применены антивибрационные накладки. На краях лопастей имеется небольшое утолщение — скорее всего, с его помощью пытались увеличить воздушный поток.

Акустические и скоростные характеристики

Диапазон скоростей вентилятора при управлении напряжением — от 500 до 1500 об/мин. Раскладка по рабочему напряжению приведена в таблице.

Стартовое напряжение вентилятора — 3 В, оно совпадает с рабочим. Потребляемая мощность при напряжении 12 В зафиксирована на отметке в 1.82 Вт, при этом производитель в спецификациях заявил вдвое большее потребление.

Если использовать управление с помощью широтно-импульсной модуляции (PWM), то диапазон скоростей вентилятора сужается. Максимальные обороты существенно не меняются, оставаясь на уровне 1500 об/мин, а нижняя граница поднимается до 800 об/мин. При коэффициенте заполнения до 30% включительно скорость вентилятора не меняется. При снижении КЗ до нуля вентилятор не останавливается, что может быть важно для тех, кто предпочитает пассивное охлаждение ПК при низкой нагрузке.

Тестирование вентилятора показало, что максимальные обороты вентилятора как при управлении напряжением, так и при управлении ШИМ гораздо меньше заявленных.

Вентилятор я могу оценить как очень тихий. Спектр шума, зафиксированный с помощью измерительного микрофона ECM999, ровный, без каких-либо пиков. Даже на максимальных оборотах вентилятор не издаёт никаких звуков, кроме аэродинамического шума.

TESLA Shadow 903

Комплект поставки и конструкция

Упаковка кулера TESLA Shadow 903 оформлена также, как у старшего брата. На боковых гранях размещена инструкция по установке (слева — Intel, справа — AMD). Не забыты и технические характеристики — с ними можно ознакомиться на задней стороне коробки.





Внутри коробки нет пенопласта, для фиксации содержимого используется картон. Несмотря на то, что радиатор закреплён внутри надёжно, я бы порекомендовал убедиться в целостности пластин сразу после вскрытия упаковки.



В комплекте поставки присутствуют:

Вентилятор (уже смонтирован на радиаторе)

Набор крепежа

Термопаста



TESLA Shadow 903 предназначен для установки на все современные домашние платформы — AMD AM4/AM5 и Intel 115x/1200/1700. Поскольку кулер компактный, в крепеже вы не найдёте бэкплейта и кронштейна. Радиатор крепится к пластиковой рамке с помощью двух фиксаторов. Инструменты для монтажа кулера не потребуются.

Торцы радиатора прикрыты, но лишь на небольшой площади рядом с вентилятором. Тепловые трубки расположены в два ряда относительно вентилятора, и центральная теплотрубка попадает под воздушный поток, что должно положительно сказаться на эффективности охлаждения. Длина провода вентилятора стандартная — 20 см.





Отмечу, что клипса, фиксирующая радиатор в верхней части материнской платы (над процессорным разъёмом) отличается гораздо меньшим упором для пальца, чем нижняя клипса. Такая особенность позволяет установить радиатор на платы с массивным охлаждением системы питания процессора. На многих бюджетных кулерах клипсы делают одинаковыми, из-за чего их невозможно установить на платы, подобные той, что использовалась в обзоре.

Макроснимок подошвы демонстрирует следы фрезы. Но если в старшей модели кулера они тактильно не ощущаются, то подошва компактного кулера на ощупь слегка шершавая. Впрочем, она совершенно ровная, а это куда важнее для качественного охлаждения.

Лопасти вентилятора без каких-либо заметных оптимизаций. Антивибрационные накладки не обнаружены.

Акустические и скоростные характеристики

В вентиляторе TESLA Shadow 903 не используется широтно-импульсная модуляция (PWM). Таким образом, управлять его скоростью возможно только с помощью напряжения. Настроить скорость вращения (если вас не устраивает максимальная) можно несколькими способами:

В BIOS системной платы в соответствующем разделе

В программном обеспечении производителя платы

С помощью реобаса (контроллера вентиляторов)

В программе Fan Control

Вентилятор работает в диапазоне напряжений от 3 до 12 В. Скоростной диапазон достаточно широкий — от 750 до 2100 об/мин.

Стартовое напряжение вентилятора соответствует минимальному рабочему — 3 В. Потребляемая мощность оказалась ниже заявленной в характеристиках — при 12 В потребление вентилятора составило 2.14 Вт. Ниже заявленных оказались и максимальные обороты, даже с поправкой на 10% погрешность.

Посторонних призвуков от вентилятора не зафиксировано, на максимальных оборотах слышен только аэродинамический шум.



Тестирование в OCCT

Перед тем, как узнать результаты нагрузочного тестирования в OCCT, я предлагаю ознакомиться с уровнем шума кулеров в трёх режимах работы вентилятора.

Диаграмма показывает, что кулер TESLA Shadow 903 с 92-мм вентилятором обеспечивает больший акустический комфорт во всём диапазоне скоростей вентилятора, но на максимальных оборотах разницу уже нельзя назвать существенной.

Настало время сравнить производительность кулеров.

Видим, что размер имеет значение. Перед нами два кулера с принципиально разной производительностью. Если TESLA Shadow SE-224 со 120-мм вентилятором играючи справился с i5-12400F, то его компактный визави даже на максимальных оборотах не смог превзойти результат большой башни в самом тихом режиме.

Тем не менее, оба кулера во всех режимах работы смогли охладить процессор Intel Core i5-12400F при потреблении в 105 Вт, не допуская троттлинга. TESLA Shadow 903 в самом тяжёлом режиме (на низких оборотах вентилятора) обеспечил запас в 7 °С до критической температуры, что можно считать отличным результатом для небольшого кулера с 92-мм вентилятором и тремя тепловыми трубками.



Дополнительные тесты

Перед тем, как подвести итоги, я бы хотел познакомить вас с результатами дополнительных тестов, которые могут иметь значение при выборе системы охлаждения.

Температурные показатели в играх

В обзоре кулеров TESLA я использвал тест OCCT, который создаёт куда большую нагрузку, чем любое прикладное программное обеспечение. Даже если вы используете Blender или конвертируете коллекцию фильмов в H.265/H.266, потребляемая процессором мощность будет на 10-20% ниже, чем в нагрузочном тестировании.

Для таких задач предназначены многоядерные процессоры i7, i9 и их аналоги от AMD, а Intel Core i5-12400F, который я использовал в обзоре, чаще встречается в игровых сборках среднего уровня. Поэтому я решил проверить, насколько хорошо кулеры TESLA справятся с охлаждением в играх.

Для примера я взял две разные игры — Atomic Heart и Cyberpunk 2077. Atomic Heart, популярный шутер от первого лица, не представляет для мощного шестиядерного процессора никакой сложности. Даже в крупных локациях с большим количеством врагов потребление процессора едва превышает 40 Вт, поэтому даже компактный кулер TESLA Shadow 903 на минимальных оборотах не нагревается выше 55 °С.

Если же вы предпочитаете игры жанра RTS или RPG с открытым миром, то нагрузка на процессор будет значительно выше, чем в FPS, но всё же далека от 105 Вт, потребляемых при тестировании OCCT. Например, в Cyberpunk 2077 временами можно увидеть потребление в 75 Вт, что приводит к повышению температуры процессора до 73 градусов.

Таким образом, при использовании ПК для игр даже маленькая башня обеспечит работу процессора i5-12400F (или аналога с такой же потребляемой мощностью) в комфортном температурном режиме и с минимальным уровнем шума.

Установка второго вентилятора

Кулеры TESLA Shadow 903 и SE-224 технически позволяют установить два вентилятора. Однако в комплекте клипсы для монтажа второго вентилятора отсутствуют. Мне было очень любопытно, как изменится производительность системы охлаждения при работе с двумя вентиляторами в конфигурации Push — Pull, поэтому я воспользовался проволокой и добавил вертушку к младшей 92-мм модели.

Несмотря на то, что на моей материнской плате установлены очень высокие радиаторы охлаждения VRM, никаких конфликтов при монтаже не возникло.

С помощью программы Fan Control у вентиляторов была выставлена скорость вращения, соответствующая низким оборотам в проведённом ранее тесте OCCT. Результат теста с двумя вентиляторами приведён ниже.

Если честно, я даже не поверил своим глазам, а потому повторил тест, получив точно такой же результат. Установка второго вентилятора позволила снизить температуру процессора на внушительные 10 градусов, не добавив при этом ни децибела лишнего шума. Такую же производительность кулер показывает с одним вентилятором на максимальных оборотах, но в этом случае уровень шума уже гораздо выше.

По результатам данного теста есть хорошая новость и плохая. Хорошая — установка второго вентилятора значительно улучшает производительность кулера. Плохая — производитель не предоставил штатных средств для установки второй вертушки.



Тест с усиленной вентиляцией корпуса

Для тестирования кулеров я принял решение переключить корпусные вентиляторы на низкие обороты по двум причинам. Во-первых, кулеры обещали справиться с большей мощностью, чем 105 Вт у i5-12400F (и как мы убедились, обещание своё сдержали). Во-вторых, большинство пользователей ПК предпочитают меньший уровень шума, а не более низкие температуры компонентов.



Для тех, кто более терпим к шуму, я решил проверить, насколько улучшится охлаждение процессора при работе корпусных вентиляторов на максимальной скорости (1200 об/мин). С учётом специфики данного теста я выбрал старшую модель с максимальными оборотами вентилятора. По итогу теста OCCT была получена максимальная температура в 72 °С, то есть всего на два градуса ниже по сравнению с охлаждением корпуса на минимальных оборотах.

Принимая во внимание существенное увеличение уровня шума, приходится признать, что усиленная продувка корпуса не даёт сколь-нибудь значимого эффекта для охлаждения процессора.



Заключение

Тесты кулеров Tesla завершены, и пришло время подвести итоги.

В первую очередь отмечу, что обе системы охлаждения справились с процессором Intel Core i5-12400F при потреблении в 105 Вт. Даже на минимальных оборотах вентиляторов и в условиях ограниченного воздушного потока в корпусе кулеры успешно прошли тест OCCT.

В плане монтажа младшая модель имеет существенное преимущество — в ней не используется бэкплейт, поэтому установка сводится к четырём простым действиям и не требует никаких дополнительных инструментов. Кроме того, благодаря своему небольшому размеру, TESLA Shadow 903 можно установить в компактных корпусах или использовать одновременно с M.2 SSD с высоким радиатором, который будет конфликтовать со старшей моделью.

Старшая модель — TESLA Shadow SE-224 — ожидаемо продемонстрировала более высокую производительность, охладив процессор с потреблением 105 Вт с большим запасом даже на минимальных оборотах вентилятора. Если хотите получить минимальные температуры — это ваш выбор. Кроме того, чёрный цвет радиатора, нечасто встречающийся в бюджетном сегменте, наверняка придётся по душе тем, кому важна эстетика ПК.

Младшая модель — TESLA Shadow 903 — отлично справляется с охлаждением игрового ПК при минимальном уровне шума, при этом ей по плечу и более сложные нагрузки, такие как кодирование видео. Этот кулер видится оптимальным вариантом для компактных сборок, в которых недостаточно места для крупных 120-мм башен.

В актив обоих кулеров стоит отнести демократичную цену. На момент написания обзора TESLA Shadow 903 можно было найти дешевле 1000 рублей, а за TESLA Shadow SE-224 просили 1500 рублей.