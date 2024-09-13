Кому-то сейчас открою глаза, кто-то может уже давно догадывался, а некоторые давно поняли, но большинство обзорщиков обожают тестировать последние Радеоны именно в референсном исполнении, аргументируя это тем, что так правильнее. С одной стороны, в этом есть логика, но с другой - представьте, что у нас соревнуются Феррари и Ламборгини и первые напичкали свою базовую комплектацию по самое небалуй, а итальянцы зачем-то выпустили базовую модель с 2-х литровым движком, вместо 5.5л, да еще и анти-крыло забыли поставить, более того - тираж был настолько ограниченный, что такую модель и купить-то невероятно сложно. Но все по какой-то причине сравнивают эту 5.5л Феррари с 2-х литровым Ламборгини и заявляют о безоговорочной победе... только вот на всех гоночных соревнованиях от итальянцев выступает именно 5.5л модель... Адекватно ли такое сравнение?

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В общем я посмотрел обзоры i2Hard т.к. они показывают мониторинг и вычислил, что в среднем у них частота 7900ХТХ находится на отметке около 2600мгц, хотя это, конечно, ничего особо не значит т.к. на их лимите частота может падать аж до смешных 2200мгц и подниматься до 2800мгц в редких случаях. Но в целом их тесты у меня вызывают большие сомнения, я ведь уже сравнивал их тестовые отрезки там выходила какая-то невероятная разница в результатах.

Для имитации референса сброшу настройки драйвера в дефолт и буду ограничивать частоту, чтобы потребление не выходило за 360Вт. Даже 10Вт сверху накинул, чтобы уж совсем грустно не было, да и у i2Hard тоже был какой-то Гигабайт с чуть расширенным лимитом в районе 360Вт.

А сравниваться все это будет с моим повседневным режимом с лимитом 428Вт. Практически любой нереференс способен выдать такой лимит. Частоты, конечно, будут зависеть от экземпляра\удачности СО, но в среднем будет +- то же самое.

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Да, из-за обезумевшего Роскомнадзора, сравнивать буду по жипегам.

Тестовая конфигурация

Процессор: AMD Ryzen 7800 x3d;

Материнская плата: Gigabyte Aorus master B650E;

Память: 2 x 16 ГБ DDR5-6000 сл28;

Видеокарта: Radeon RX 7900 XTX, Adrenalin 24.8.1;

Накопитель: Samsung 980pro 1 ТБ;

Блок питания: Be quiet! Dark Power 1000W;

ОС Windows 11.

Lords of the Fallen 2023

Lotf 2023 при нормальном лимите позволяет довольно хорошо бустить частоту. Разница в частоте между стоком и 428Вт аж 400мгц! Прирост от разгона составляет в среднем 14%. На топовых нерефах, которые способны дать 460Вт тут вполне можно держать частоту в районе 3ггц.

Senua’s Saga: Hellblade II

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И снова у нас разница в частотах порядка 400мгц и прирост фпс ~14%.

Lies of P

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Lies of P неожиданно плохо бустит частоту. На стоковом лимите тут вообще потешные 2300мгц, впрочем, и на расширенном тоже всего 2700мгц, но разница в 400мгц сохраняется, как и прирост от разгона - около 15%. Вообще, странно, это самая нетребовательная игра из списка, но карта бустится хуже всего... наверное какая-то особенность движка UE4. Отрыл у себя скрины Dead Island 2 - там тоже такая картина.

Far Cry 6

По прошлым тестам знаю, что Far Cry 6 позволяет держать высокие частоты - даже на 428Вт удается практически достигнуть заветных 3000мгц, да и стоковый лимит позволяет пробить 2500мгц. Разница в частотах снова ~400мгц, а прирост фпс ~14%.

Still wakes the deep

И опять картина сохраняется - те же 400мгц и те же 14%.

Nobody wants to die

Ничего не изменилось - 400мгц и ~15% прироста от разгона. Игры на UE5 довольно хорошо реагируют на повышение лимита и почти всегда дают выйти на уровень 2800мгц+, что, как выяснили в прошлой статье, можно называть "свит спотом" - точка, где карта показывает оптимальную производительность.

Вывод

Думаю теперь можно смело сказать, что ко всем тестам референсов можно спокойно добавлять 15% и будет примерно выходить, то, что более-менее прошаренный пользователь получит в реальности, просто потратив пару часов на двигание пары ползунков в драйвере. Так же очевидно, что 350Вт - это недостаточный лимит для этой карты, ведь на нем частота иногда может дропаться даже ниже 2300мгц, что совсем уж смешно. Почти все нереференсы позволяют ставить лимит на 430-460Вт и на таких лимитах многие игры будут бустить частоту до 2900мгц+, а где-то и выше 3000мгц. В среднем практически любой нереф сможет показать 15% превосходство над референсом. Если брать топовые нерефы с максимальными лимитами, то там можно уже и на 20% замахнуться. Если уж совсем угареть и прошить программатором биос от аквы (или припаять EVC2SE), намазать жидкий металл и все это в кастомный контур с большим радиатором, то там можно и до 25% превосходства выжать. Можно даже и без воды обойтись, если хорошо напильником со стоковой СО поработать для идеального прижима.

Тут еще важно добавить, что все замеры делались на максимальных настройках без апскейлеров и это тоже влияет на полученные частоты. Как правило, включение апскейлера будет сильнее бустить частоту гпу и вряд ли где-то удастся увидеть потешные 2300мгц, а на нормальном лимите частота будет часто гулять в районе 3000мгц.

Да, в этом поколении АДМ исключительно для тех, кто способен потыкать ползунки в драйвере и хотя бы примерно понять как работает его видеокарта, в ином случае такому человеку лучше купить зеленую карту.



