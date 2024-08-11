Предисловие

У нас на форуме, в профильной теме, был небольшой холивар на тему линейности разгона. Ворворт утверждал, что разгон после 2850мгц начинает "кукурузить" и дает меньшую прибавку к фпс и по сути является бессмысленным. Спорили долго, но в итоге сошлись во мнении, что вместе с частотой гпу надо так же разгонять и память - в таком случае будет что-то около-линейное. Но, далеко не каждый экземпляр способен брать 2800 МГц по памяти, средний разгон находится в районе 2700 МГц. Поэтому и получилась такая неразбериха, т.к. чип может работать на 3000 МГц+, а вот память выше 2800 МГц стабильна бывает редко. Естественно проверялось все это в паре игр максимум, что для полного подтверждения не совсем подходит.

Тестировать буду в режимах гпу\память - 2750\2550, 2850\2650, 2950\2750мгц и, если получится, 3050\2750 - чтобы посмотреть, насколько упадет прирост, если не трогать память. Хотелось, конечно, в 4 полноценных шага, но 2800мгц у меня не совсем стабильны. Соответственно и набор игр будет таким, чтобы видеокарта смогла без проблем держать хотя бы 2950мгц по гпу.

Тестовая конфигурация

Процессор: AMD Ryzen 7800 x3d;

Материнская плата: Gigabyte Aorus master B650E;

Память: 2 x 16 ГБ DDR5-6000 сл28;

Видеокарта: Radeon RX 7900 XTX, Adrenalin 24.7.1

Накопитель: Samsung 980pro 1 ТБ;

Блок питания: Be quiet! Dark Power 1000W;

ОС Windows 11.

Что же такое "Линейный прирост"?

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Простыми словами, за определенный процент увеличения частоты гпу\памяти мы должны получить определенный процент прибавки фпс. Естественно, точно в формулу это укладываться не будет, но будем считать, что если расхождение меньше 1%, то прирост линеен. И для удобства ориентироваться будем только на частоту гпу.

Lords of the Fallen 2023

Для незнающих проясню один момент - в силу специфики АМД видеокарт, по крайней мере RDNA3, тут нельзя жестко зафиксировать частоту гпу, как на нВидиа. Тут можно ее только примерно ограничить, но такие небольшие колебания частоты не особо влияют на фпс.

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Считать будем с десятыми, чтобы точнее было, а то из-за округления получилось бы, что переход от 2750мгц к 2850мгц дает в 2 раза больше прибавку, чем переход от 2850мгц к 2950мгц, а потом разгон одного только гпу снова практически удваивает этот прирост. А с десятыми все же самый большой скачок идет от перехода с 2750мгц на 2850мгц. Кстати, это можно считать средним разгоном 7900ХТХ.

7900XTX 2750\2550 - 0,00 %

7900XTX 2850\2650 - 3,61 %

7900XTX 2950\2750 - 3,07 %

7900XTX 3050\2750 - 2,58 %

Ну что тут сказать? Есть небольшое снижение прибавки фпс, но я не вижу какого-то резкого провала, чтобы сказать, что разгон свыше 2850мгц - это кукуруза. Вполне возможно, если бы у меня память смогла работать на 2850мгц, то там тоже было бы 3%+ прироста.

Senua’s Saga: Hellblade II

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7900XTX 2750\2550 - 0,00 %

7900XTX 2850\2650 - 3,48 %

7900XTX 2950\2750 - 3,56 %

7900XTX 3050\2750 - 1,91 %

Тут уже немного другая картина - разгон от 2750мгц до 2950мгц можно уверенно считать линейным, но, в отличие от Лордов, падение на 4-ом шаге тут сильнее. Хотя кто знает, может быть +100мгц по памяти тут бы дали еще полтора процента? Я еще посмотрел сколько даст просто разгон памяти с 2650мгц до 2750мгц, вышло примерно 0.2%. Ладно, будем считать, что после 2950мгц линейность начинает угасать.

Riven

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7900XTX 2750\2550 - 0,00 %

7900XTX 2850\2650 - 3,26 %

7900XTX 2950\2750 - 2,55 %

7900XTX 3050\2750 - 3,32 %

А вот и обратная ситуация! Разгон одного только гпу с 2950мгц до 3050мгц дает наибольший прирост. Если, как и уславливались, считать 1% отклонение за "погрешность", то тут очень даже линейный прирост на протяжении всех 4-х шагов. И здесь видно, что игра хорошо реагирует на частоту гпу даже после 2850мгц. Можно предположить, что эта игра далеко не единственная и есть еще множество игр с похожим поведением.

Far Cry 6

7900XTX 2750\2550 - 0,00 %

7900XTX 2850\2650 - 4,21 %

7900XTX 2950\2750 - 2,30 %

7900XTX 3050\2750 - 1,35 %

7900XTX 3150\2750 - 1,92 %

Far Cry 6 легко позволяет задирать частоту выше 3000мгц, поэтому тут даже 3150мгц включил в график. Вот, вроде, то, про что говорил Ворворт - видно явное падение прироста после 2850мгц. Но, с другой стороны, игра все равно неплохо реагирует на поднятие частоты гпу даже после 3ггц рубежа. На 3050мгц какой-то странный провал и у меня такое ощущение, что если бы память могла брать 2950мгц, то там опять бы все вернулось к 4-м процентам. И опять видно, что разгон до 2850\2650 дает наибольшую прибавку, возможно это так называемый sweet spot у RDNA3. Хотя это и разгоном-то сложно назвать - 2650мгц по памяти спокойно берет чуть ли не каждая первая карта, собственно, как и 2850мгц по чипу. Оптимизированные под нВидиа игры могу, конечно, дропнуть частоту ниже, либо ее придется удерживать ценой большего жора, но в большинстве случаев 2850мгц вполне достижимы любым нормальным нерефом.

Alan Wake 2

7900XTX 2750\2550 - 0,00 %

7900XTX 2850\2650 - 3,65 %

7900XTX 2950\2750 - 3,11 %

7900XTX 3050\2750 - 1,81 %

7900XTX 3150\2750 - 1,58 %

Разбавим маленько это засилие Unreal Engine 5. Игра тоже позволяет взять частоты выше 3000мгц, так что тут тоже впихнул скрин на 3150мгц. Опять видно свитспот на отметке 2850\2650, а дальше идет плавный спад. Даже если оптимистично предположить, что еще +100мгц по памяти дали бы +0.5%, то все равно не тянет на линейный прирост. С другой стороны, переход от 2850\2650 на 2950\2750 все еще дает адекватный процент прироста относительно свитспота, так что бессмысленным такой разгон назвать сложно.

Заключение

В общем, нельзя с уверенностью заявить, что разгон выше 2850мгц является кукурузным и теряет линейность. Я бы сказал, что тут все в большей степени зависит от игры: если игра хорошо отзывается на повышение частоты и благосклонна к RDNA3 архитектуре, то даже разгон выше 3150мгц будет оставаться линейным. Если же игра плохо дружит с RDNA3, то после 2850мгц возможен небольшой спад, но как показывает практика - этот спад совсем незначительный, нет такого, что до 2850мгц идет огромный буст, а после прям вообще ничего. Другое дело, что 2850\2650 можно достичь относительно легко, возможно даже ползунок лимита не придется трогать(недоразумение в виде референса в расчет не берем), а вот для 2950мгц с ползунком уже придется поиграться. Тут уже вопрос личных предпочтений: готов ли кто-то мириться с повышенными температурами, шумом и потреблением. У многих 400Вт - это психологический рубеж и им физически больно видеть такую цифру в мониторинге, но такие уж видеокарты вышли нынче у Лизы Су и для нормального раскрытия потанцевала, карта должна потреблять в районе 430Вт. Кстати, референсная модель, которую так любят тестировать обзорщики, имеет частоту памяти 2487мгц и не факт, что из коробки может бустить гпу до 2750мгц со своим смешным лимитом мощности. А ведь это идея! В следующий раз попробую задушить свою карту по частоте, чтобы не вылазить за 350Вт и сравнить с тем, что получится выжать на 428Вт.