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7900XTX в Still Wakes the Deep и Riven

Две новые игры на UE5, сравним результаты с теми, что получили ребята с геймГПУ.
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Шутки в сторону, у нас тут пара новых игр и они сами себя не затестят. Причем в это раз на проверку взял игры, которые вполне себе хорошо на картах от зеленых работают и в них нет изначального проигрыша, даже наоборот - посмотрим что нам даст небольшой тюнинг видеокарты.

Главный конкурент, КОНЕЧНО ЖЕ, 4070 ти (со слов фанатов нВидиа)

Тестовая конфигурация     

  • Процессор: AMD Ryzen 7800 x3d;
  • Материнская плата: Gigabyte Aorus master B650E;
  • Память: 2 x 16 ГБ DDR5-6000 сл28;
  • Видеокарта: Radeon RX 7900 XTX, Adrenalin 24.6.1
  • Накопитель: Samsung 980pro 1 ТБ;
  • Блок питания: Be quiet! Dark Power 1000W;
  • ОС Windows 11.

Still Wakes the Deep

Какой-то новый хоррор-ужастик на UE5, дальше тестового отрезка я не проходил, но выглядит ОК. С другой стороны по графону выглядит похуже, чем Hellblade 2, а фепчиков почему-то меньше. Наверное студия меньше и не совладали с оптимизацией. Кстати, на геймГПУ еще были баталии в комментах, что FSR на картах от АМД тут выглядит лучше, чем на картах от нВидиа, судя по скринам\роликам похоже на правду.

  • Разница с RX 7900 ХТХ от GameGPU = 12,82 %;  
  • Разница с RTX 4080 от GameGPU = 12,82 %;      
  • Разница с RTX 4070 ti от GameGPU = 51,72 %.

Итак, на лицо полное, сокрушительное, тотальное уничтожение зеленых карт! (Читать голосом Губерниева)

52% отставание! Видеокарта от нВидиа не вытягивает даже кинематографичные 30фпс. Вот так-то, а вы говорите "конкурент")) Кстати, посмотрел на Озоне сколько стоят 7900ХТХ и 4070 ти, так последняя иногда дороже бывает. В любом случае, даже если по низу взять, то будет 96к вс 82к - это 17% разницы в цене при 52% разницы в производительности, а еще и памяти с запасом. Думаю тут выбор очевиден.

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Кстати, мне в прошлый раз предъявляли, что у меня минимальный фпс был ниже, чем у ггпу и отказывались верить своим глазам, что некоторые игры были очевидно забагованными и даже на роликах от ггпу было это видно. Ну вот, пожалуйста - нормальные игры и нормальный фпс.

Riven

Говорят, ремейк какого-то популярного квеста конца 90-х, ни разу о нем не слышал. Петька и ВИЧ спасают Галактику - вот во что я играл.

По графону - сразу бросилось в глаза, что разрабы не умеют делать модельки персонажей - они страшные. Над анимацией тоже не запаривались - она тоже ужасная. Во время вступительной сцены я вообще подумал, что это какой-то совсем уж отборный индикал без графона и непонятно для кого сделанный, но когда пустили на остров уже стало по-приятнее. Там и картинка чётенькая и тени мягкие, снаружи на первый взгляд глобальное освещение неплохо работает, а вот картинка внутри помещений меня чето не впечатлила - не увидел я в ней какой-то красоты, которая бы оправдала падение фпс.


  • Разница с RX 7900 ХТХ от GameGPU = 21,15 %;  
  • Разница с RTX 4080 от GameGPU = 12,50 %;      
  • Разница с RTX 4070 ti от GameGPU = 46,51 %.

Смотрю я на эти результаты, а в голове одна мысль "Зачем же я так приложил и вдавил бедную 4070ти обратно в землю? Фанаты же сейчас порвутся и будут трясущимися ручонками пытаться доказать, что тесты не тесты и лучи не лучи. Им же как сейчас прострелит, так они зальют все комменты своим бугуртом с разных аккаунтов, а потом прибежит Новасирис начнет усердно вайпать результатами разогнанной в хлам 4090, дабы скрыть обсер остальных карт. Ну зачем я так с этим фанатиками?"

Итог

Очередное фиаско зеленых видеокарт. Поколение, где кроме 4090 всё мертво. Даже если сравнить прирост относительно своих аналогов в 3000-серии, то получается 4080 12гб чуть ли не на уровне погрешности быстрее 3080 12гб(если вообще быстрее, лол), 4080 16гб на 25-30% быстрее 3080ти и только 4090 быстрее 3090ти на 50%+

А вот АМД сделала гораздо более качественный скачок. 7900ХТ и 7900ХТХ в среднем быстрее 6800ХТ и 6950ХТ на 50%.


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amd radeon rtx unreal engine 7900 xtx ue5
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