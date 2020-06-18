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Б – бюджетно, не так ли?

Бюджетные материнские платы для процессоров AMD обычно продаются намного лучше своих полных версий. Ранее пользователи первых обычно получали практически все основные чипсетные особенности X-серии. Но со временем происходят изменения, и вот, теперь на серии B500 потребители уже не смогут воспользоваться технологией PCI Express 4.0 и будут вынуждены вернуться к технологии третьего поколения (PCIe 3.0). Вряд ли это станет большой проблемой, ведь недорогие сборки редко имеют несколько PCIe 4.0 надстроек. Несмотря на вышеперечисленное, высокий спрос на материнские платы B550 не прошёл незаметно, и на рынке появилось более 40 новых материнок, большинство из которых уже доступны в продаже на Западе с сегодняшнего дня.

Одним из самых больших противоречий при покупке материнской платы на чипсете X570 было разнообразие цен, при котором разница между самым дешёвым и самым дорогим сабжем была ошеломляющей. Например, коллекционная плата ASRock X570 Aqua предлагалась за 1000 долларов, а в число недорогих решений до $200 входили такие варианты, как:

ASUS Prime X570-P ($170)

ASUS TUF Gaming X570-Plus ($190)

ASRock X570 Phantom Gaming 4 ($155)

ASRock X570 Pro4 ($170)

ASRock X570M Pro4 ($186)

Gigabyte X570 Gaming X ($170)

MSI X570 Gaming Plus ($170)

MSI X570-A Pro ($160).

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В предыдущие годы этот ценовой диапазон был печально известным полем битвы, потому что в нём топовые чипсеты сражались в среднем классе, а не в начальном уровне. Однако X570 принёс множество нововведений, среди которых процессорная и чипсетная поддержка PCIe 4.0, а также чипсетное расширение пропускной способности.

Из-за этого мы ожидали от бюджетной серии AMD направленность на недорогие сборки, пользователем которых интерфейс PCIe 4.0 ни к чему. Раньше мы видели такие цены, как $65 за самую бюджетную материнскую плату этих серий, что вполне правильно, когда вы покупаете стодолларовый процессор.

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GIGABYTE B550 Aorus Разница в чипсетах

Тем не менее, в сегодняшнем обзоре самая недорогая плата стоит уже 115 долларов, а для бюджетного конфига $50 уже немалая прибавка. В это же время самая дорогая B550 материнка под названием GIGABYTE B550 Aorus стоит 280 долларов, не правда ли, лучше взять X570? Что же такого в ней есть – узнаете в обзоре далее.

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Одним из главных факторов, позволяющих AMD снизить цену на B-серию, является отсутствие особенностей X570, например, таких, как PCIe 4.0, который, в то же время, остаётся на процессорном уровне. Это помогло уменьшить питание чипсета с 10 до 5 Ватт, это означает, что ни одна из плат не будет поставляться вместе со встроенным вентилятором в стандартной комплектации. Новый чипсет не поставляется с сертификацией SLI, значит, вам не нужно будет переплачивать за неё. Вряд ли кто-то и хотел иметь несколько видеокарт на бюджетных сборках.

ASUS ROG Strix B550F-Gaming Wi-Fi реклама AMD представляет следующие комбинации на B550: AMD представляет следующие комбинации на B550:





-ЦПУ

x4 PCIe 4.0 NVMe

x2 PCIe 4.0 NVMe + 2 x SATA

x2 PCIe 4.0 NVMe + x2 PCIe 4.0 NVMe

-Чипсет

4 SATA + 4x PCIe 3.0

4 SATA + 2x PCIe 3.0 + 2 SATA

В наилучшей конфигурации материнские платы могут предложить два-три свободных места для NVMe накопителей или до 8 портов стандарта SATA. На фоне остальных выделяется GIGABYTE B550 Aorus, но об этом позже.

Сами AMD показывают это на слайде ниже.

В общем, новый B550 чипсет является минорным обновлением с B450 с тем отличием, что была убрана поддержка eSATA, но при этом общее количество возможных SATA портов увеличилось.

Поддержка процессоров

Другой вопрос при покупке B550 – поддержка процессоров. Анонсируя B550, AMD заявляли, что ожидается поддержка процессоров серии Ryzen 3000 и новее, т.е. построенных на архитектуре не старее Zen 2, при допустимых Zen 2 APU и Zen 3 в дальнейшем. Большинство материнок, как выяснилось, имеют видео-выход и не поддерживают Zen+ APU, что подтверждает заявление самих AMD. На инфографике ниже представлена поддержка материнскими платами на различных чипсетах процессоров сокета AMD AM4.

Обратите на них внимание

Как бывает со всеми процессорами, на рынке появились материнки, реально стоящие вашего внимания, в том числе и по соотношению цена-качество-дизайн.

GIGABYTE B550 Vision D

На вид эта материнка, как ребрендинг версии Designare, но на самом деле, среди сестёр по B550, она выделяется, как единственная, имеющая контроллер Thunderbolt 3.

Также, её отличает гигабитный Ethernet, Wi-Fi 6 наличие двух линий PCIe 4.0 от процессора. В результате, имеем цену в $260.

GIGABYTE B550 Aorus Master

Как вы помните, это самый дорогой вариант, следовательно он и имеет главные козыри – три полных слота PCIe 4.0 x4, с линиями по ЦПУ в формате x8/x4/x4, где последние два отвечают за пространство (накопители). В итоге, когда оба M2 будут заняты, главный PCIe 4.0 будет являться единственным с x8.

В арсенале материнской платы два задних порта USB 3.2 Type-A второго поколения, что рекорд для нынешних B550, а также технология Dual BIOS.

ASRock B550 Extreme4

Мы неспроста отмечаем эту плату, ведь она как-бы является «золотой серединой» с ценой $185 и её выделяет интересный внешний вид фокусом на синий цвет, уходящий по RGB в фиолетовый.

GIGABYTE B550 UD3H

Что же ожидать от недорогих вариантов на B550? На это нам может ответить GIGABYTE B550 UD3H, имеющая спорные достоинства от Zen 2: PCIe 4.0 x4 M.2 слот, Ethernet разъём Realtek 8118 Dragon, аудио-кодек ALC887, с DVI-D и HDMI выходами.

Какая же за это всё цена? Сейчас материнку отдают за $95, но, на наш взгляд, стоит ждать снижения цены до вполне вменяемых 70 долларов, что вполне конкурентно с B350 и B450.

Материнские платы B550, прошедшие наш тест в этот раз представлены в списке ниже.

ASRock

ASRock B550 Taichi

ASRock B550 Steel Legend

ASRock B550M Steel Legend

ASRock B550 PG Velocitá

ASRock B550 Phantom Gaming 4

ASRock B550 Phantom Gaming 4ac

ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax

ASRock B550 Extreme4 *ОТМЕЧЕНА*

ASRock B550 Pro4

ASRock B550M Pro 4

ASRock B550M-HDV

ASRock B550M-ITX/ac

ASUS

ASUS ROG Strix B550-E Gaming

ASUS ROG Strix B550-F Gaming

ASUS ROG Strix B550-F Gaming Wi-Fi

ASUS ROG Strix B550-I Gaming

ASUS TUF Gaming B550 Plus

ASUS TUF Gaming B550M-Plus

ASUS TUF Gaming B550M-Plus Wi-Fi

ASUS Prime B550 Plus

ASUS Prime B550M-A

ASUS Prime B550M-A Wi-Fi

ASUS Prime B550M-K

Biostar

Biostar B550GTQ

Biostar B550GTA

Gigabyte

Gigabyte B550 Aorus Master *ОТМЕЧЕНА*

Gigabyte B550 Aorus Pro

Gigabyte B550 Aorus Pro AC

Gigabyte B550M Aorus Pro

Gigabyte B550I Aorus Pro AX

Gigabyte B550 Aorus Elite

Gigabyte B550M Aorus Elite

Gigabyte B550 Gaming X

Gigabyte B550 Vision D *ОТМЕЧЕНА*

Gigabyte B550M DS3H *ОТМЕЧЕНА*

MSI