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Приветствую всех. В начале недели ко мне приехала заказанная в начале прошлого месяца видеокарта RX 6700XT Sapphire Nitro+. По спецификациям карта имеет длину 310мм, что является предельным значением для корпуса FD Node 202. Помимо этого карта занимает ~2,5 слота PCI, что вызывает некоторые трудности при установке.

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Карта позирует рядом с корпусомРаньше использовалась относительно компактная Asus Dual GTX1070, напротив которой стояли вентиляторы 120*25мм. Данная связка, с андервольтингом самой видеокарты, позволяла получить температуры не хуже, чем в полноразмерных корпусах. С учетом толщины новой карты, старые корпусные вертушки пришлось заменить.

Старая GTX1070 с реобасом на Arduino



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По этому, еще до приезда новой карты были куплены тонкие вентиляторы ID Cooling NO-12015-XT.

Далее необходимо демонтировать корзину крепления видеокарты и прикрутить её к новой карточке. При первой примерке стало понятно, что кожух СО новой карты упирается в ребро жесткости корзины. Пришлось ножовкой ликвидировать лишнее.

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Спиливаем мешающее ребро жесткости...Снова примеряем карту уже вместе с корзиной. Теперь мешает отступ в основном шасси, который является ответной частью для спиленного ребра. Его можно просто подогнуть плоскогубцами. Плоскогубцы лучше чем-то обмотать, чтобы не повредить краску.

... и подгибаем другое ребро на шасси



После третьей примерки видим, что карта встает как надо. Но она встает только с задней стороны. Задняя часть карты после установкиС передней стороны установке карты мешает планка фронтальной панели. Шлейфы портов USB упираются в корпусный вентилятор, при этом из-за жесткой внешней изоляции согнуть их под малым радиусом не получится. У данной панели есть более новая ревизия, где используются Г-образные коннекторы, но где сейчас такую достанешь.

Снятая планка передней панели



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Пришлось снять внешнюю изоляцию с шлейфов, чтобы они стали более податливы на изгиб. Старался не повредить экран. Шлейфы загнул так, чтобы максимально уменьшить высоту получившегося бутерброда. Не нашел дома узких стяжек, пришлось выкручиваться :)

Подрезанные порты и снятая изоляция



Укладываем максимально плотно к планке



После того, как провода были уложены я прикрутил планку на место, используя латунные стойки для материнских плат. Эти стойки ограничивают провисание видеокарты, т.к. кожухом СО она практически ложится на них. В зазор между стойками и корпусным вентилятором уместились кабели дополнительного питания видеокарты.

Планка установлена на место



После всех манипуляций можно вставлять видеоадаптер и собирать систему. На всякий случай стяжкой закрепил бэкплейт карты к ребру шасси, т.к. карта немного провисла после установки корпуса в вертикальное положение. Видеокарта установленаПосле первого включения сразу же делаю андервольтинг. Напряжение видеочипа карты удалось снизить до 1,025в@2600мгц, SoC снизил до 1,1в. Правда, карта обычно упирается в лимит питания и конечной частоты не достигает. Пока лето, добиваться от неё экстремальных результатов не планирую.

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Во включенном состоянии выглядит такИтоговая конфигурация компьютера:

Intel core i5-12400@0.910v с фиксированным напряжением;

Asrock Z690 ITX/AX;

Crucial Ballistix 2*16 ГБ DDR4 3200@3466 cl16;

Sapphire Nitro+ RX 6700XT 1.025v@2600;

nvme SSD PLEXTOR PX-256M9PeG 256GB;

m.2 SSD Crucial MX300 525GB;

BeQuiet! SFX2 400w.





Тесты проводил в 3d mark и в Cybepunk 2077. Сейчас лето и температура в квартире около 25 градусов.

3d Mark



Cyberpunk

А теперь бонусный контент. Закрываем кирпичом наше окно, которое было сделано в прошлой записи и запускаем киберпанк еще раз, имитируя тем самым оригинальную крышку корпуса где нет вентиляционных отверстий в нижней части.

Треш-контент!



Я не ставил цель повторять игровой тест 1к1, по этому показатели нагрузки на видеокарту немного различаются. Повторный тест в CyberpunkКак видим, окно дает выигрыш на весомые 9-10 градусов по GPU и пару градусов по CPU. Наверное, баланс температур CPU/GPU можно еще подрегулировать, заткнув все щели в перегородке между отсеками корпуса, но меня устраивает и так. Корпусные вентиляторы пока подключил к разъёму на материнской плате и обороты регулируются от температуры ЦП. В будущем, возможно, верну реобас обратно.

Субъективно по уровню шума в нагрузке сборка сравнима с обычным ПК в стандартном корпусе. В простое практически бесшумная.

Mesh Node 202 в интерьере :)



На этом можно заканчивать. Спасибо за внимание.







