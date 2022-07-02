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Делаем Mesh для Node 202

Быстро и недорого дорабатываем крышку корпуса Fractal Design Node 202 для лучшего охлаждения видеокарты.
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Пришло лето. Кто-то уехал на дачу, майнеры в печали и готовятся зимовать перевели свои фермы на летний режим. А я, как владелец компактной системы, решил сделать несложную, но достаточно эффективную доработку корпуса Fractal Design Node 202.

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С завода в отсеке видеокарты присутствует большая вентиляционная решетка под установку 2*120мм вентиляторов на вдув. Выход горячего воздуха подразумевается через заднюю панель самой видеокарты и через узкую решетку в ребре корпуса. Это работает с видеокартами, которые имеют пару вертушек и радиатор с продольным расположением рёбер системы охлаждения. Еще какое-то количество воздуха поднимается вверх внутри корпуса и выходит через вентиляционный отверстия верхней части, попутно ухудшая охлаждение ЦП.

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Современные видеокарты среднего уровня и выше, в большинстве своем, имеют более продвинутые системы охлаждения и рёбра радиатора расположены поперек платы. К тому же, во многих картах система охлаждения частично выносится за плату, позволяя третьему вентилятору продувать радиатор насквозь. С охлаждением таких карт в данном корпусе могут быть проблемы.

Самым логичным решением будет один организация вентиляционного "окна" напротив видеокарты, чтобы часть горячего воздуха могла беспрепятственно через него выходить.

Крышка корпуса состоит из двух частей- основная пластиковая и металлическая вставка. Чтобы снять металлическую вставку, достаточно отогнуть проушины по периметру и аккуратно вытолкнуть её наружу.

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Даже в разобранном видел крышка имеет достаточную жесткость, так что вставка несет скорее декоративную функцию и придает более дорогой вид корпусу. После снятия металлической вставки отмечаю будущее окно и по периметру обклеиваю бумажным скотчем, чтобы удобнее было пилить.

Для сохранения жесткости решил оставить достаточно места по краям окна.

Изначально предполагал насверлить дырок в родной вставке или заказать вставку из оргстекла с нарезанными вентиляционными отверстиями. Затем мне подсказали вариант с автомобильной сеткой для бампера. Стоит недорого, легкая в обработке. Мне вообще досталась бесплатно.

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Сетки бывают алюминиевые, стальные, конфигурацию ячейки так же можно выбирать по вкусу.

Берем сетку, ищем самый ровный участок (сетка из магазина уже имеет лёгкую "волнистость"). Алюминиевая сетка хорошо режется даже простым строительным ножом.


Обрабатываем края все тем же ножом и примеряем сетку к крышке. Родная вставка имела толщину ~0,65мм, сетка по документам- 0,8мм, но встает в крышку так же хорошо. Кромки, где проходился ножом, подкрасил обычным маркером-краской.

Далее достаем дремель. Я использовал абразивный отрезной диск на средних оборотах. При работе данным диском, края реза оплавляются и стружка практически не образуется. Пластик в этом месте имеет солидную толщину около 3,5мм, так что резка производилась в 2 прохода. Сначала я прошел по поверхности и нарезал канавку. Затем аккуратно погружал диск насквозь и шел по периметру.

После пропила снимаем всё что оплавилось с краев. Облой снимается легко, кромка требует минимальной обработки.


Финальная примерка. Осталось только закрепить сетку на крышке.

Для крепления решетки к крышке не придумал ничего лучше прозрачного клея "Момент". Нанес клей тонкой линией по периметру крышки. Придавил родной вставкой с грузом. Так же добавил несколько капель клея на промежуток между окном ЦП и новым окном видеокарты, на всякий случай.

После высыхания имеем небольшую и незаметную глянцевую полоску клея по периметру сетки.

Финальный вид после установки крышки на место.

Родную подставку решил больше не использовать, чтобы выиграть еще пару сантиметров настольного пространства. Вместо подставки наклеил резиновые ножки непосредственно на ребро корпуса. Необходимы ножки немного разной высоты для крышки и для шасси, т.к. на ребре корпуса есть небольшой уступ со стороны шасси.

Эта модификация затевалась под новую видеокарту, которая пока не приехала. Но даже у нынешней GTX1070 температура в простое снизилась с 40 градусов до 33. Под нагрузкой снижение с 70 градусов до 66.

В ближайшее время (я надеюсь) будет тест с новой видеокартой, где как раз часть радиатора продувается насквозь и ребра СО расположены поперек.


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охлаждение видеокарты diy mesh fractal design node 202 modding
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