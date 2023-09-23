Всем привет. С последней записи в блоге прошло много месяцев и за это время я успел обзавестись вторым ssd под файло (Netac NV7000). При его эксплуатации летом, я столкнулся с неожиданной проблемой- диск перегревался в определенных сценариях и пропадал из системы на некоторое время. Самый распространенный случай такого перегрева - компиляция шейдеров, которая стала так актуальна в этом году. Сначала пробовал установить радиаторы на оба накопителя. Но это не сильно помогло, т.к. проблема скорее в конструкции самого корпуса. Напомню, что в корпусе Node 202 видеокарта расположена параллельно материнской плате и при работе часть горячего воздухе от неё устремляется вверх, подогревая все вокруг.

Прожарка ssd с двух сторон



реклама





С этим корпусом за 7 лет я уже наигрался и захотелось чего-то нового. На известной площадке с объявлениями приметил Cooler Master MasterBox NR200P, который по литражу в полтора раза больше и охлаждение там организовано ближе к классике, с возможностью продува всего объема снизу вверх.

MasterBox NR200P



Посмотрев спецификации и полистав интернеты на предмет сборок в данном корпусе, предположил, что все должно влезть без переделок. Единственный нюанс был в том, что у меня блок питания sfx-l и это может помешать установе второго вентилятора в верхнюю крышку.

реклама





Так же под новый корпус был приобретен кулер башенкой, т.к. теперь я почти не ограничен по высоте :).

Выбор пал на ID-cooling SE-207-XT. Данный кулер, благодаря скошенным углам вентилятора, не мешает радиаторам SSD. По акции цена была приятной, а качество исполнения почти такое же, как у более дорогих аналогов.

Примерка проводилась еще в старом корпусе.

Не буду описывать весь процесс сборки, в интернете и так полно обзоров на этот корпус. Скажу только, что после Node 202 в нем собираться намного проще и приятнее.

реклама





Но без небольшой модификации не обошлось. Чтобы установить второй вентилятор 120*25 в верхнюю крышку, пришлось растерзать штепсель, который вставляется в блок питания. Внешняя часть была аккуратно разрезана ножом (главное не повредить изоляцию проводов). Внутри нас интересует разборный корпус, из которого надо извлечь ламельки.

Провода прячем в термоусадку, чтобы токоведущие части были полностью спрятаны, и загибаем под нужным углом.

реклама





В таком виде они вставляются в блок питания. Теперь корпусному вентилятору ничего не помешает.

Провода вставляются до упора





Почти готово

Т.к. за задней крышкой очень мало места- вся укладка кабелей производится вокруг корзины блока питания. Благо, в комплекте есть липучки и корзина с перфорацией под стяжки. За заднюю крышку спрятались только тоненькие провода от передней панели ввода-вывода и корпусных вентиляторов.

Под видеокартой так же разместились 2 вентилятора 120*25. Напротив процессорного кулера я закрепил дополнительный корпусный вентилятор 120*15 на стяжки (с завода предполагается установка только 92мм). Этот вентилятор, как и вентилятор ЦП работает на вдув к передней части корпуса. Эффективность данного решения очевидна и подтверждается многими обзорами в сети.

Может показаться, что нижний ssd упирается в бэкплейт видеокарты и ему от этого будет плохо, но на деле циркуляция воздуха в корпусе не дает нагреваться дискам выше 60 градусов.

Переходим к небольшому тесту температур. Напомню, конфиг ПК:

ЦП: Intel Core i5 12400 (0,915v@4000);

Мат.плата: Asrock Z690 itx\ax;

Память: 32gb Crucial Ballistix@3466 (16,18,18,38);

ГП: Sapphire Nitro+ 6700xt (1,032v@2400);

SSD1: 256gb Plextor M9pe ;

SSD2: 1tb Netac NV7000 .

Охлаждение:

ЦП: id cooling se 207 xt slim;

SSD: id cooling ZERO M15.

Вентиляторы: Arctic cooling F120 4шт., id-cooling NO-12015-XT 1шт..

Графики записывались при игре в BG3 в разрешении uwqhd:

Игровая нагрузка

В простое температуры ЦП и ГП около 37 градусов. Обороты корпусных вентиляторов при этом снижаются до ~500 об/мин (процессорный до ~600).

Браузер и офисные задачи

При такой плотной компоновке комплектующих могут возникать неожиданные нюансы. Например, из-за малого зазора между видеокартой и корпусными вентиляторами, иногда слышно аэродинамический вой. Это случается, когда обороты вентиляторов видеокарты превышают ~900 об/мин. Заводской алгоритм работы системы охлаждения слишком агрессивно накидывал скорость, при этом запас по хот-споту есть. Данное явление вылечилось правкой пары настроек в MPT. Отредактирован акустик лимит и обороты первой раскрутки

После этой настройки обороты держатся возле заданного значения и случайные завывания прошли. На температуру ГП это никак не повлияло).

В плане шумовых характеристик, система получилась тихой под нагрузкой и ооочень тихой в простое. Живя на неоживленной улице, при открытом окне, компьютер не будет слышно в обоих случаях.

Ну а раз корпус со стеклом, то не броская подсветка только добавит строгости данной сборке.

Лук в ночи :)

Всем спасибо за внимание!

Результатом я остался доволен. Получилось неплохо снизить шум и температуру комплектующих. Закаленное стекло дополнительно гасит шум от стрекочущих дросселей видеокарты. Да и сам корпус приятно выглядит и удобен в сборке и последующем обслуживании.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60



