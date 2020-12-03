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Особенности современного техноблогинга

Это моя первая статься. Хочу привлечь внимание уважаемых читателей к определённым ситуациям в нашей увлекательной пк отрасли, которые привлекли мое внимание. Возможно, напечатаю продолжение. Все пункты текста расположены в случайном порядке.
[ ] для раздела Блоги
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RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS - цена тебя очень удивит
Подьехала RTX3060 Ti MSI GAMING X TRIO
RTX 3060Ti Gigabyte EAGLE - дороже чем ожидалось

# Люди называют вентиляторы "кулерами". (привет Стасян. Решись назвать правильно)
Cooler ≠ Fan (давайте учиться различать) Долой проклятую детскую болячку!

# Оставляют отпечатки пальцев на контактах комплектующих. (здравствуйте шелестящие братюни). Зачем же нужны эти жирные следы на cpu, озу и видеокартах... Дайте эстетику, пожалуйста.

# Устраивают тавтологию: Чип, чипы, чипов, чипами (мороз в действии)
Есть же слово - кристалл, микросхемы памяти. Дайте каплю разнообразия, етить!

# Допускают изгиб материнской платы при подключении 24 пинового разъёма.
Хруст и печаль. Надеюсь, что текстолит выдержит проверку на прочность.

# Подключают лицевую панель корпуса именно после установки видеокарты.
Месье знает толк в извращениях, как говорится.

# Чрезмерно усердствуют с RGB подсветкой и вентиляторами.
Мигалок напихают везде. Сияют даже кабели и ssd. Астанавитесь!

# Обещают драматичный прирост FPS при использовании двухканального режима работы озу (ох уж этот весельчак бриг)
Если хотите, можете юзать одну плашку на 16 GB. Всё будет ок. Потом добавите вторую при желании.

# Тестируют комплектующие на захламлённых ОС.
200 процессов в диспетчере задач? И так сойдёт. Главное - количество просмотров контента.

# Самостоятельно выбирают неудобные комплектующие для сборки пк.
Существуют варианты превращающие сборку системы в сплошное удовольствие.

# Очень стараются сравнивать оборудование непременно схожее по характеристикам или цене.
Пусть в битве сойдутся хоть 1030 с 3090. Может под мои задачи хватит и младшей карты.

# Видя недочёт в сборке, начинают разносить его целый час:
"Как же так? Озу в одноконале. Это же кем надо быть? Да разве так можно? Это грубая ошибка. Не делайте так больше никогда. По рукам бы дать за такое. Совсем ничего не понимаете. Как вас земля носит. Вам голова зачем. У вас кукуха поехала чтоли."
---------------------

Всем спасибо за внимание, дорогие товарищи. Могу в ближайшие дни выпустить вторую часть. В запасе еще достаточно мыслей. Пишите комментарии, пожалуйста. Мне нужны ваши помидоры. Гением себя не считаю. Просто рассказываю вам то что видел на ютубе.


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