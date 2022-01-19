Вчера в официальном телеграм канале Chives разработчикам было поставлено несколько вопросов касательно дальнейшего развития проекта. Ответы на эти вопросы были короткими и информативными.

Вопрос: Планируются в ближайшее время анонсы по листингу на новых биржах?

Ответ: Этот вопрос мы сейчас обсуждаем с командой. Плата за листинг на бирже может составлять 35-50 тысяч долларов США. Сильно ли это может изменить цену монеты? Трудно сказать. Chia присутствует на нескольких биржах, и цена продолжает снижаться, несмотря на ее последние анонсы и реализации.

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Вопрос: У проекта есть инвесторы ?

Ответ: Инвестиции не такие, как у Chia, но таковы имеются. Инвесторы внесли средства и обменяли их на монеты. Все 100% вложений были инвестированы в проект. Так же некоторые члены команды внесли значительный финансовый вклад.

Вопрос: Сложилось впечатление, что у проекта нет маркетинговой компании, так ли это?

Ответ: Было проведено несколько маркетинговых компаний. Несмотря на то, что это скромный проект, инвестиции, которые мы сделали за эти несколько месяцев работы, составляют около 100 тысяч долларов США (обмен, покупка монет и т. д.). Эти цифры могут быть подтверждены счетами и транзакциями покупки монет на LBanK.

Вопрос: Сообщество желает помочь финансово. Планируется краудфандинговая компания ?

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Ответ: Для будущей игры Chives Farm - да. Сейчас мы работаем над созданием веб-сайта для игры, что бы у желающих была возможность подать заявку на поддержку. Для бирж - это не то, что хотела команда, но мы могли бы провести голосование и узнать мнение сообщества по этому поводу.

Вопрос: Вы планируете сбор средств для Chives Farm на Kickstarter ?

Ответ: Сейчас такой информации нет.

Вопрос: На каком этапе находится разработка игры?

Ответ: Как писалось выше, сейчас идет работа над созданием веб-сайта. Некоторые люди могут быть сбиты с толку, когда они попытаются получить информацию об игре на нашем основном веб-сайте. Поэтому мы решили, что лучше сделать веб-сайт только для игры.

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Вопрос: Планируется ли выход Alpha/Beta/Demo игры до конца 2022?

Ответ: В этом году? Скорее всего. Но у меня сейчас мало информации об этом.

Напомним, что энтузиасты с HiveProject работают над двумя проектами - Hivecoin и Chivescoin.