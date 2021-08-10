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Наверное почти все уже слышали о том, что такое криптовалюта, слышали, что все говорят о её покупке, да ещё и при том что сейчас идёт коррекция криптовалют и отличный шанс для инвестирования. Если вы хотите попробовать новую профессию трейдера и вам интересно, какую платформу выбрать, тогда я хочу посоветовать вам Binance

Что такое Binance?

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Если вы не слышали про Binance, то у вас скорее всего будет вопрос: "Что это?". Может это сервис для покупки и продажи активов, или же биржа для трейдинга, но нет. Это всё вместе!

В Binance вы можете:

Купить / Продать криптовалюту

Торговать на бирже с плечом (до 125x)

Хранить активы на долгом сроке

Положить активы на сберегательный счёт с % годовых

Участвовать в розыгрышах бесплатной криптовалюты и ещё много приятных функций

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Почему именно Binance?

Далее вы можете спросить, а почему именно Binance, ведь есть же много других удобных сервисов для трейдинга и покупки криптовалюты!

Во-первых, Binance - крупнейшая крипто биржа в мире и они гарантируют, что ваши активы будут в целостности и не потеряются / пропадут.

Binance - один из самых безопасных крипто сервисов (В истории бинанса вы сможете увидеть крупный взлом системы на 41 миллион долларов, но они быстро успели устранить пробоины в системе и вернуть деньги людям. Сейчас команда активно занимается защитой системы и взлом крайне мало вероятен)

Удобная система кошелька, у вас есть общая информация по кошельку, но кроме него вы можете делить ваш счёт на части: спотовый, маржа, фьючерсы, earn и так далее. На своём опыте могу сказать, что это очень удобно.

Небольшие комиссии, возможно в бинансе не самые маленькие комиссии, но вы можете использовать реферальные ссылки для регистрации и экономить до 40% от комиссий.

Безопасные покупка и продажи криптовалюты, Binance использует KYC для подтверждения своих пользователей и является посредником при совершении сделок на P2P, где вы можете покупать крипту с рук людей

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Регистрация на Binance

Покупка вашей первой криптовалюты не займёт у вас много времени. Вам нужно просто зарегистрироваться на Binance (-10% комиссии) - https://accounts.binance.com/ru/register?ref=T3OOD0H3

Нужно указать вашу почту и придумать безопасный пароль, далее после регистрации вам предложат обезопасить ваш аккаунт с помощью:

2FA Google аутентификация (обязательно для безопасности) и так же сохраните код от аутентификатора, при смене аккаунта он будет вам нужен

Номер телефона (рекомендуется для большей безопасности)

Подтверждение личности (рекомендуется для использования P2P и вывода большего объема криптовалюты)

Антифишинговый код (рекомендуется чтобы не стать обманутым мошенниками)

Белый список для вывода средств (рекомендуется, если к вашему аккаунту получат физический доступ, то не смогут вывести криптовалюту к себе на счёт без 2FA кода)

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Функции Binance

После регистрации вы можете купить криптовалюту у продавцов на P2P, или же напрямую у биржи. А дальше можете вложить под проценты, просто хранить криптовалюту, ну или же трейдить на марже (спот, 3X, 10X), Binance Futures (1 - 125X).

Удачи в инвестировании и в ваших трейдах!

Никогда не инвестируйте и не рискуйте всеми деньгами, за всеми деньгами не угонитесь, поэтому радуйтесь тому, что у вас уже есть!