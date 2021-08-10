Самый удобный криптокошелек - Binance и как просто инвестировать в криптовалюту
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Наверное почти все уже слышали о том, что такое криптовалюта, слышали, что все говорят о её покупке, да ещё и при том что сейчас идёт коррекция криптовалют и отличный шанс для инвестирования. Если вы хотите попробовать новую профессию трейдера и вам интересно, какую платформу выбрать, тогда я хочу посоветовать вам Binance
Что такое Binance?
Если вы не слышали про Binance, то у вас скорее всего будет вопрос: "Что это?". Может это сервис для покупки и продажи активов, или же биржа для трейдинга, но нет. Это всё вместе!
В Binance вы можете:
- Купить / Продать криптовалюту
- Торговать на бирже с плечом (до 125x)
- Хранить активы на долгом сроке
- Положить активы на сберегательный счёт с % годовых
- Участвовать в розыгрышах бесплатной криптовалюты и ещё много приятных функций
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Почему именно Binance?
Далее вы можете спросить, а почему именно Binance, ведь есть же много других удобных сервисов для трейдинга и покупки криптовалюты!
- Во-первых, Binance - крупнейшая крипто биржа в мире и они гарантируют, что ваши активы будут в целостности и не потеряются / пропадут.
- Binance - один из самых безопасных крипто сервисов (В истории бинанса вы сможете увидеть крупный взлом системы на 41 миллион долларов, но они быстро успели устранить пробоины в системе и вернуть деньги людям. Сейчас команда активно занимается защитой системы и взлом крайне мало вероятен)
- Удобная система кошелька, у вас есть общая информация по кошельку, но кроме него вы можете делить ваш счёт на части: спотовый, маржа, фьючерсы, earn и так далее. На своём опыте могу сказать, что это очень удобно.
- Небольшие комиссии, возможно в бинансе не самые маленькие комиссии, но вы можете использовать реферальные ссылки для регистрации и экономить до 40% от комиссий.
- Безопасные покупка и продажи криптовалюты, Binance использует KYC для подтверждения своих пользователей и является посредником при совершении сделок на P2P, где вы можете покупать крипту с рук людей
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Регистрация на Binance
Покупка вашей первой криптовалюты не займёт у вас много времени. Вам нужно просто зарегистрироваться на Binance (-10% комиссии) - https://accounts.binance.com/ru/register?ref=T3OOD0H3
Нужно указать вашу почту и придумать безопасный пароль, далее после регистрации вам предложат обезопасить ваш аккаунт с помощью:
- 2FA Google аутентификация (обязательно для безопасности) и так же сохраните код от аутентификатора, при смене аккаунта он будет вам нужен
- Номер телефона (рекомендуется для большей безопасности)
- Подтверждение личности (рекомендуется для использования P2P и вывода большего объема криптовалюты)
- Антифишинговый код (рекомендуется чтобы не стать обманутым мошенниками)
- Белый список для вывода средств (рекомендуется, если к вашему аккаунту получат физический доступ, то не смогут вывести криптовалюту к себе на счёт без 2FA кода)
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Функции Binance
После регистрации вы можете купить криптовалюту у продавцов на P2P, или же напрямую у биржи. А дальше можете вложить под проценты, просто хранить криптовалюту, ну или же трейдить на марже (спот, 3X, 10X), Binance Futures (1 - 125X).
Удачи в инвестировании и в ваших трейдах!
Никогда не инвестируйте и не рискуйте всеми деньгами, за всеми деньгами не угонитесь, поэтому радуйтесь тому, что у вас уже есть!
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