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9 апреля Neuralink, компания, занимающаяся интерфейсами мозг-компьютер, основанная Илоном Маском, выпустила демонстрационный видеоролик «Monkey Mind Playing Games», который вызвал широкое обсуждение в социальных сетях.

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Обезьяна на видео играла в простую игру «Pong!». Как первая успешная коммерческая игра «Pong» очень проста. Нужен только джойстик, с помощью которого игрок управляет «ракеткой», но обезьяне в демонстрации даже не нужен джойстик.

Согласно введению, обезьяна использует чип, имплантированный в череп, для удаленного управления игрой, реализуя настоящий «контроль над разумом», поэтому эту игру назвали «MindPong».

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Чтобы обезьяны могли понять суть игры и научиться управлять ей мысленно, исследователи сначала использовали простое программное обеспечение для помощи в обучении.

реклама Электронное устройство на картинке выше состоит из экрана, джойстика и металлической трубочки, по которому обезьяне подается молочно-банановый коктейль. Во время обучения обезьяне необходимо с помощью джойстика переместить курсор в обозначенный квадрат, а после удачной попытки она может пить коктейль. Этот процесс позволяет животному понять и изучить игру. В то же время чип, имплантированный в череп обезьяны, будет записывать сигналы мозга при перемещении курсора и передавать его на компьютер для его декодирования. После длительного периода тестирования исследователи отключили джойстик от компьютера, но он все еще оставался на месте. Хоть обезьяна и продолжала держаться за джойстик и полагать, что управляет курсором с его помощью, на самом деле делала это уже при помощи интерфейса мозг-компьютер. реклама Позже, когда обезьяна полностью привыкла к такого рода операциям, исследователь заменил простое перемещение курсора на игру «Pong». Было обнаружено, что даже без джойстика обезьяна может управлять игрой и даже продержаться против компьютера несколько раундов, главное, чтобы награда в виде коктейля никуда не делась. По официальной информации, диаметр импланта составляет 23 мм, а толщина 8 мм. По словам Маска, «вы даже не можете увидеть, где находится устройство». Обнаруживая активность нейронов в мозгу животного и расшифровывая ее, исследователи могут предсказать, что оно хочет сделать и построить калибровочный декодер. Например, когда обезьяна хочет переместить «ракетку» вверх, нейроны, ответственные за движение вверх, увеличивают свою активность (синяя область), и аналогичным образом для движения вниз (синяя область). реклама В настоящее время эта технология все еще находится на стадии экспериментов на животных, но, по словам Маска в Твиттере, в будущем она будет служить большему количеству людей с ограниченными возможностями. Маск утверждает, что первый продукт Neuralink позволит людям, страдающим параличом нижних конечностей, которые используют смартфоны, быть более эффективными, а последующие версии даже позволят людям, страдающим параличом нижних конечностей, восстановить способность контролировать свои их. Поэтому успех на обезьянах - это только первый шаг, а удастся ли в будущем реализовать настоящего «киборга», можно проверить только временем.

