Новые функции улучшают доступность, редактирование и конфиденциальность

Корпорация Майкрософт приступила к распространению октябрьского обновления системы Xbox для всех пользователей. Обновление включает в себя ряд новых функций, в том числе:

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Переназначение клавиатуры для контроллеров Xbox: Эта функция позволяет пользователям сопоставлять почти 90 клавиш клавиатуры с любой кнопкой на адаптивном контроллере Xbox и контроллерах Elite Series 2. Это облегчает игрокам с ограниченной подвижностью играть в игры, в которые в противном случае было бы трудно или невозможно играть. Интеграция Xbox game capture с Clipchamp: Эта функция позволяет легко импортировать записи игр Xbox во встроенный видеоредактор Microsoft Clipchamp. Затем пользователи могут обрезать, кадрировать, добавлять переходы и многое другое к своим игровым снимкам.

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Настройки общего доступа к диагностическим данным для всей учетной записи: это изменение позволяет пользователям устанавливать настройки общего доступа к диагностическим данным только один раз, независимо от того, какое устройство Xbox они используют. Экспериментальная функция, позволяющая легче видеть, во что играют друзья: эта функция все еще находится в разработке, но она направлена на то, чтобы пользователям было проще видеть, во что играют их друзья, и присоединяться к ним в игре.