Ошибка позволяла отслеживать iPhone, даже несмотря на функцию защиты конфиденциальности

Apple выпустила обновление iOS 17.1, которое исправляет ошибку в функции "частный адрес Wi-Fi". Эта функция, введенная в iOS 14, предназначена для защиты конфиденциальности пользователя путем отображения разных MAC-адресов для каждой сети Wi-Fi. Однако ошибка позволяла знающим людям легко получить реальный MAC-адрес устройства.



Ошибка позволяла злоумышленникам отслеживать iPhone по сетям, даже если функция "частный адрес Wi-Fi" была включена. Для этого злоумышленники могли использовать специальное программное обеспечение для сбора MAC-адресов устройств, подключенных к сети Wi-Fi.



Apple быстро исправила ошибку в обновлении iOS 17.1. Однако эта ошибка подчеркивает, что даже самые защищенные устройства могут быть уязвимы для ошибок. Она также подчеркивает важность того, чтобы пользователи были в курсе последних обновлений безопасности для своих устройств.