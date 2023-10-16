Apple оснастит iPad Air, iPad mini и базовую модель новыми чипами M2 и A16 Bionic, улучшив их производительность и функциональность

Согласно сообщениям Supercharged и 9to5Mac, Apple собирается анонсировать обновления для iPad 17 октября. Ожидается, что будут улучшены технические характеристики, а изменений в дизайне ждать не стоит.

Новые версии получат iPad Air, iPad mini и базовая модель iPad. Скорее всего, iPad Air получит чип M2, в то время как iPad mini - чип A16 Bionic. Базовая модель iPad также может получить чип A16 Bionic, но это неясно.

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Линейка iPad Pro в этом году обновляться не будет. iPad Pro следующего поколения будет выпущен в конце 2024 года и впервые будет оснащен OLED-дисплеями.





Если iPad Air получит тот же чип M2, что и новый MacBook Air, то это обеспечит значительный прирост производительности по сравнению с нынешним iPad Air, который работает на чипе M1. А iPad mini и чип A16 Bionic в сумме окажется лишь небольшим улучшением по сравнению с текущим поколением и чипом A15 Bionic. Базовая модель iPad получит либо чип A16 Bionic, либо чип A15 Bionic.



Предполагается, что Apple объявит о новых обновлениях для iPad на пресс-конференции 17 октября. Традиционно мероприятие начнется в 10:00 по тихоокеанскому времени.

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Новые обновления для iPad являются долгожданными и обеспечат помимо всего прочего повышение производительности. Базовая модель iPad получит незначительное обновление, но по-прежнему предложит хорошее соотношение цены и качества.