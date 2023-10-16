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Ученые раскрыли секрет кошачьего мурлыканья

Уникальная анатомическая особенность позволяет кошкам издавать звуки низкой частоты без усилий
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Ученые раскрыли секрет чарующего мурлыканья кошек: уникальную анатомическую особенность их голосовых складок. Эта функция позволяет им создавать регистр "vocal fry", аналогичный тому, который используют певцы-люди, такие как Бритни Спирс и Кэти Перри.

В исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, приняли участие восемь кошек, страдавших неизлечимыми заболеваниями. После того, как они были подвергнуты эвтаназии, исследователи рассекли их голосовые связки и ввели в них влажный воздух, прижимая щепотку. Это имитировало процесс, который люди используют для получения вокальных данных. Результатом стала спонтанная генерация мурлыкающих звуков в том же диапазоне частот (от 25 до 30 Гц), что и обычное кошачье мурлыканье, и все это без необходимости постоянного вмешательства мозга.


Авторы исследования пришли к выводу, что голосовой механизм кошек напоминает человеческую вокальную технику фрай. Это означает, что им не нужно из кожи вон лезть, чтобы издавать каждый отдельный мурлыкающий звук, как предполагалось ранее. Вместо этого у них есть "вокальный механизм поджаривания", который позволяет им пассивно мурлыкать, без помощи непрерывных мышечных сокращений или нервных импульсов.

Этот механизм становится возможным благодаря особой подушечке внутри голосовых связок кошек. Подушечка состоит из коллагеновых и эластиновых волокон и, по-видимому, повышает плотность голосовых связок. В свою очередь, это приводит к более медленным вибрациям, которые приводят к генерации низкочастотных звуков, таких как мурлыканье.

Ученые надеются, что их результаты вдохновят на дальнейшие исследования роли мурлыканья в здоровье и благополучии кошек.

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