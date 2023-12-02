



Текущий год в экономике России

Прошедший год показал, что в российской экономике наметились некоторые благоприятные тенденции. Например есть определенные успехи в политике импортозамещения, что привело к открытию новых и развитию действующих предприятий. Заметно вырос оборонный сектор, соответственно поднялись сотрудничающие с ним структуры. Значительный рост в сельском хозяйстве.

В связи с этим сократилась безработица до 2,8%, это рекордный минимум количество работников увеличилось почти на 2 миллиона.

Но в тоже время выявились огромные проблемы и риски. Объективно они связаны с замедлением роста мировой экономики, нестабильностью национальной валюты, сложности кредитно-денежной политики и многое другое

Но главной проблемой и наиболее опасным риском для российской экономики является дефицит кадров. Так считают многие аналитики и эксперты в экономики и их опасения подтвердил глава Минэкономразвития Максим Решетников,

Положение на рынке труда

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В течении 2023 года намечался бурный рост количества вакансий, наибольший в производственной и сельскохозяйственной сфере. На данный момент на многих интернет-порталах, связанных с объявлением о работе, например Авито, Труд всем, работа.ру и многих других, размещено более 2 миллионов вакансий.





Общее число вакансий выросло в 2,3 раза только за 3-й квартал 2023 года. В промышленности и сельском хозяйстве их число возросло примерно в 2,2- 2,4 раза.

Практически во всех отраслях экономики так называемый кадровый голод. К примеру, со слов представителей Минсельхоза, на селе не хватает порядка 200 тысяч специалистов. Примерно так же на производствах. Не хватает даже продавцов и курьеров. Большой некомплект в медицине, образовании и даже МВД (почти 30%)

Причины дефицита кадров

1. Развитие собственного производства и сельского хозяйства, открытие новых предприятий.

2. Недостаточный профессиональный уровень, образование и квалификация населения, а на производство требуются именно специалисты со стажем, опытом.

3. Слабое развитие системы профессионального образования.

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4. Низкий престиж в обществе рабочих, инженерных специальностей. А молодежь в большинстве хотят быть блогерами, добытчиками криптовалют, тик-токерами, моделями и пр.

Опасность данного явления

Естественно, некомплект кадров может привести к серьёзным проблемам в экономике. Наиболее опасные факторы этого следующие:

1. Перегрузка имеющихся на предприятиях работников,

2. Срыв выполнения производственных планов и заказов

3. Снижение результативности и эффективности деятельности предприятий,

4. Уменьшение производительности труда.

Но самое страшное, к чему это может привести в итоге, это снижение результатов в экономической сфере и падение роста ВВП. Так эксперты опасаются, что вместо предполагаемых 3% роста ВВП, он может составить всего 1%.





Пути решения проблемы

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Данная проблема требует срочного комплексного решения. Она уже активно рассматривается как на региональном, так и на правительственном уровне. Предлагается пересмотреть систему профессионального образования, улучшить деятельность по профориентации молодежи и учащихся. Требуется и создание достойных условий и оплаты труда, особенно на производстве и в сельском хозяйстве. В общем есть над чем нашим руководителям поработать.