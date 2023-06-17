За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение





реклама

Капитан Америка: Дивный новый мир

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой -30% на стиралку Бош 4 серии Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac





Капитан Америка – один из самых известных супергероев комиксов Marvel. Первый выпуск истории американского героя, вышел в далекий 1941 год, его создателями стали писатель Джо Саймон и художник Джек Кирби.

реклама





Captain America Comics №1

На большие экраны Стив Роджерс попал в 2011 году в фильме «Первый мститель», рассказывающем полную историю становления героя. По данным rbk.ru, мировые кассовые сборы фильмы составили 370,6 млн $, при бюджете в 140 млн $. Далее вышли еще 2 фильма, продолжающие историю Стива Роджерса «Первый мститель: Другая война» и «Первый мститель: Противостояние». Собравшие в мировом прокате 713,9 млн $ и 1 153 304 495 млн $.

Кадр со съёмочной площадки Капитан Америка: Дивный новый мир

реклама

«В новом фильме Капитан Америка: Дивный новый мир», роль Капитана Америки возьмёт на себя близкий друг и соратник Стива Роджерса, Сэм Уилсон.

Сэм Уилсон в костюме Капитана Америки

Дата следующего фильма переноситься с 26.07.2024 на 20.12.2024

Громовержцы

реклама





Громовержцы – это команда бывших суперзлодеев выступающих на стороне добра. Первое упоминание о команде вошло в выпуск «Невероятный Халк» №449.





Обложка «Невероятный Халк» №449

В состав «Громовержцев» 2024 года войдут: Черная Вдова, Зимний Солдат (Баки Барнс), Призрак, Агент США (Джон Уокер), Красный Страж.

Состав, показанный на D23 Expo 2022

Вообще, у «Громовержцев» в разные времена, был разный состав, когда-то там были: Дедпул, Призрачный гонщик, Норман Осборн, Веном, Каратель и многие другие. Будем надеется, что и эти персонажи посетят нас, в будущих частях.

Обложка одного из комиксов про Громовержцев

Дата релиза с 26.07.24 переносится на 20.12.24

Блэйд





Еще один герой Marvel Comics, охотник на вампиров. Блэйд дебютировал в комиксе The Tomb of Dracula №10 в 1973 году.





Сделайте пожалуйста двойную иллюстрацию с нижним изображением, я не смог разобраться (что бы стояли друг рядом с другом)

В 1998 году вышел фильм с участием Уэсли Снайпса, собравший в мировом прокате 131,2 млн $. Далее последовали фильмы Блэйд 2 2002 года, собравший 155 млн $ и Блэйд: Троица 2004 года, собравший 131 млн $. Примечательно, что полюбившийся широкой публике актер Дедпула, Райан Рейнольдс, сыграл в Блэйд: Троица соратника главного героя, это была его первая работа с Marvel Entertainment.

Кадр из фильма Блэйд: Троица

В новом фильме Уэсли Снайпса заменит актер Махершала Али.

Махершала Али в роли Блэйда

Дата релиза переноситься с 06.09.24 на 14.02.25

Дедпул 3





Персонаж дебютировал в комиксе The New Mutants №98, в феврале 1991 года.





Обложка выпуска The New Mutants №98

На данный момент вышло 2 фильма, 1-ая часть принесла 782,6 млн $ кассовых сборов по всему миру, 2-ая - 734,5 млн $.

В 3-ей части фильма, Райан Рейнольдс вернется к своей главной роли. На официальном сайте Marvel указано, что Хью Джекман примет участие в сьемках и сыграет роль Росомахи.

Дата релиза переноситься 8.11.24 переносится на 03.05.24

Фантастическая четверка





Первый комикс Фантастической четверки вышел в ноябре 1961 года, под названием The Fantastic Four №1.





Обложка комикса The Fantastic Four №1 1961 года





В 2005 году вышел фильм «Фантастическая четвёрка», он сумел заработать 330 млн $ в мировом прокате. Далее последовал фильм «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера» 2007 года, со сборами в 289 млн $. В 2017 году The Walt Disney Company выкупила права на «Фантастическую четверку» у 21st Century Fox за 52,4 млрд $.

Фильм, так же был перенесен с 14.02.25 на 02.05.25



