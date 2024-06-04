Хамелеон – удивительное, необыкновенное существо. Люди часто думают, что хамелеон меняет свой цвет, чтобы слиться с окружающей средой. Но что вы скажете, если эта отличительная способность окажется всего лишь мифом? Мы постараемся развеять миф и найти истину, опираясь на проверенные факты.

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Все дело в хроматофорах. Эти специализированные клетки позволяют хамелеонам (и другим животным) избирательно отражать свет разной длины волны. У хамелеонов есть мешочки, наполненные разными видами пигментов, включая желтый, красный, черный и темно-коричневый. Сжимая отростки хроматофоров, хамелеоны могут переупорядочивать мешочки с пигментами по слоям и выбирать нужный оттенок. Таким образом, когда темный пигмент концентрируется в верхнем слое кожи хамелеона, она темнеет. Используя пигменты двух слоев, рептилия может получить самые разнообразные оттенки. Это трудоемкий процесс и обычно занимает несколько минут. Хамелеоны не способны «перекрашиваться» каждую секунду при ходьбе по разным предметам.

Большую часть времени хамелеоны остаются зелеными. Судя по всему, это защитный оттенок, так как хамелеон в основном обитает среди листьев или травы. Ученые объясняют его зеленый цвет кристаллами гуанина в верхнем слое кожи. Благодаря этому солнечный свет преломляется и делает хамелеона зеленым.

Примечательно, что у разных видов на коже имеются мешочки с разными пигментами, что ясно, учитывая их разнообразную среду обитания, включая деревья, камни и поверхность, и, следовательно, их безопасная окраска различается.

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Его способность менять цвет приводит к тому, что хамелеон является преимущественно дневным животным. Ночью они теряют контроль над цветом, и он становится бледным, из-за чего хищникам легко заметить хамелеона. Таким образом, хамелеоны прячутся в укрытиях или ветках с густой листвой, чтобы спать.

А что насчет этих видео?

Вышесказанное может стать огромным сюрпризом для некоторых читателей, поскольку Интернет кишит видеороликами, наглядно показывающими, как хамелеоны практически в мгновение ока меняют свой цвет, подстраивая его под окружающую среду. Это не что иное, как компьютерная графика. Многие корпорации, стремящиеся продвинуть свой товар, могут использовать целый ряд уловок, в том числе и самых необычных, одним из которых является «перекраска».

Восхитительные глаза

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Первое, что следует сказать по этому поводу, это то, что хамелеоны никогда не моргают. С другой стороны, у них сросшиеся веки с крошечными прорезями, позволяющими прекрасно видеть все вокруг. В то время как люди могут смотреть только прямо в одну точку, глаза хамелеона двигаются независимо и могут видеть в разных направлениях. Кроме того, уникальная анатомия глаз хамелеонов обеспечивает панорамное зрение, так что ни одно насекомое не сможет пройти незамеченным. Хамелеоны полагаются на медленное движение, чтобы сэкономить энергию и спрятаться от хищников. Напротив, их глаза почти все время двигаются. Как только хамелеон замечает свою жертву, он перефокусирует взгляд, чтобы понять, сможет ли он зацепить цель своим длинным и далеко достающим языком.

Коротко о языке хамелеона

Язык хамелеона, удивительно хорошо приспособленный к ловле даже самых проворных и крупных насекомых, представляет собой настоящий венец эволюции. Во-первых, язык хамелеона — это не простая мышца, как у большинства животных; ему также способствует особая кость нижней челюсти.

Язык хамелеона имеет на кончике присоску, необходимую для ловли добычи. Хамелеоны высовывают язык так быстро, что это может заметить только тренированный глаз – хамелеону требуется 0,05 секунды, чтобы поймать насекомое! Возвращение языка обратно в рот происходит гораздо медленнее и занимает почти полсекунды. Несмотря на это, при большом количестве насекомых хамелеон может поймать до четырех из них всего за три секунды!