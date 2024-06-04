Как и почему хамелеоны меняют цвет
Хамелеон – удивительное, необыкновенное существо. Люди часто думают, что хамелеон меняет свой цвет, чтобы слиться с окружающей средой. Но что вы скажете, если эта отличительная способность окажется всего лишь мифом? Мы постараемся развеять миф и найти истину, опираясь на проверенные факты.
реклама
Все дело в хроматофорах. Эти специализированные клетки позволяют хамелеонам (и другим животным) избирательно отражать свет разной длины волны. У хамелеонов есть мешочки, наполненные разными видами пигментов, включая желтый, красный, черный и темно-коричневый. Сжимая отростки хроматофоров, хамелеоны могут переупорядочивать мешочки с пигментами по слоям и выбирать нужный оттенок. Таким образом, когда темный пигмент концентрируется в верхнем слое кожи хамелеона, она темнеет. Используя пигменты двух слоев, рептилия может получить самые разнообразные оттенки. Это трудоемкий процесс и обычно занимает несколько минут. Хамелеоны не способны «перекрашиваться» каждую секунду при ходьбе по разным предметам.
Большую часть времени хамелеоны остаются зелеными. Судя по всему, это защитный оттенок, так как хамелеон в основном обитает среди листьев или травы. Ученые объясняют его зеленый цвет кристаллами гуанина в верхнем слое кожи. Благодаря этому солнечный свет преломляется и делает хамелеона зеленым.
Примечательно, что у разных видов на коже имеются мешочки с разными пигментами, что ясно, учитывая их разнообразную среду обитания, включая деревья, камни и поверхность, и, следовательно, их безопасная окраска различается.
реклама
Его способность менять цвет приводит к тому, что хамелеон является преимущественно дневным животным. Ночью они теряют контроль над цветом, и он становится бледным, из-за чего хищникам легко заметить хамелеона. Таким образом, хамелеоны прячутся в укрытиях или ветках с густой листвой, чтобы спать.
А что насчет этих видео?
Вышесказанное может стать огромным сюрпризом для некоторых читателей, поскольку Интернет кишит видеороликами, наглядно показывающими, как хамелеоны практически в мгновение ока меняют свой цвет, подстраивая его под окружающую среду. Это не что иное, как компьютерная графика. Многие корпорации, стремящиеся продвинуть свой товар, могут использовать целый ряд уловок, в том числе и самых необычных, одним из которых является «перекраска».
Восхитительные глаза
реклама
Первое, что следует сказать по этому поводу, это то, что хамелеоны никогда не моргают. С другой стороны, у них сросшиеся веки с крошечными прорезями, позволяющими прекрасно видеть все вокруг. В то время как люди могут смотреть только прямо в одну точку, глаза хамелеона двигаются независимо и могут видеть в разных направлениях. Кроме того, уникальная анатомия глаз хамелеонов обеспечивает панорамное зрение, так что ни одно насекомое не сможет пройти незамеченным. Хамелеоны полагаются на медленное движение, чтобы сэкономить энергию и спрятаться от хищников. Напротив, их глаза почти все время двигаются. Как только хамелеон замечает свою жертву, он перефокусирует взгляд, чтобы понять, сможет ли он зацепить цель своим длинным и далеко достающим языком.
Коротко о языке хамелеона
Язык хамелеона, удивительно хорошо приспособленный к ловле даже самых проворных и крупных насекомых, представляет собой настоящий венец эволюции. Во-первых, язык хамелеона — это не простая мышца, как у большинства животных; ему также способствует особая кость нижней челюсти.
Язык хамелеона имеет на кончике присоску, необходимую для ловли добычи. Хамелеоны высовывают язык так быстро, что это может заметить только тренированный глаз – хамелеону требуется 0,05 секунды, чтобы поймать насекомое! Возвращение языка обратно в рот происходит гораздо медленнее и занимает почти полсекунды. Несмотря на это, при большом количестве насекомых хамелеон может поймать до четырех из них всего за три секунды!
реклама
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила