Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
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- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Таблица сводных характеристик
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
Сегодня у нас на обзоре новинка от компании Дипкул - Ассассин 4. Но обзор будет горячим, как смесь перцев чили, табаско и халапеньо. Потому что автору в рознице попался "особенный" кулер. Но как говорится - работаем с тем, что есть в наличии. Кулер для обзора приобретался в сети DNS
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Упаковка и комплектация
С задней стороны, на опоясывающей коробку ленте приведены краткие характеристики кулера.
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После вскрытия упаковки нас встречает коробка с аксессуарами и буфер из вспененного полиэтилена.
Кулер просто зажат в форме из двух половинок
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В коробке есть все необходимое для установки кулера на актуальные сокеты и даже пластиковая рамка и винты, для установки третьего вентилятора.
Радиатор
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Как вы могли заметить, радиатор Ассассина ассиметричен(смещен назад) и заключен в короб, который вроде как должен улучить показатели охлаждения. Вот только об одном забыли инженеры - воздух всегда идет по пути наименьшего сопротивления - да, я про сетку. Часть воздуха, что нагнетается центральным вентилятором выходит именно через нее. И благодаря сетке мы слышим противный шум, как будто у приглушенной бормашины.
Кожух держится на 8 торкс-винтах с двух сторон. Также на данном фото вы можете увидеть... реобас для переключения вентиляторов из "Производительного"(1700-1800об/мин) в "Тихий"(1300-1400об/мин) режим. Видите выступы внизу на решетках ? Именно они и крепление-защелка будут фиксировать 140мм вентилятор. Так что не стоит удивляться появлению шума.
Основание у кулера горбатое во всех проекциях. Горб пусть и небольшой, но имеет критичное значение для платформы АМД.
Cлева - SilverStone Heligon He-01, а справа... Как говорится - найдите 10 отличий.
Радиатор состоит из двух разновеликих секций, в каждой по 53 окрашенных в черный цвет алюминиевой пластине. Пластины просто обжаты на 7-ми 6мм, окрашенных теплотрубках. В сравнении с АК620 особых улучшений в радиаторе не обнаружено. Из-за слоя краски невозможно определить, есть ли пайка в основании кулера.
Вентилятор
В комплекте идут два девятилопастных вентилятора - центральный 140мм и вытяжной 120мм. Вентиляторы шумные, с противным звуком бормашины (когда установлены на кулер). Хотя звук, который издают вентиляторы, больше похож на звук издаваемый двумя-тремя слепнями, которых засунули под кастрюлю - такой же противный и жужаще-звенящий. К тому же мне попались бракованные экземпляры - они просто не реагировали ни на ШИМ, ни на напряжение. Работали в двух режимах - максимальные обороты и 1300-1400 об/мин.
Обратите внимание, что пружинное крепление фиксируется 4-мя винтами ( с двух сторон). В случае выхода из строя или какой-нибудь поломки подобрать аналог на замену будет весьма непросто.
Подключение к гнезду идет через встроенный переходник с резистором, который подключен к переключателю.
Установка и совместимость
Сборка крепления не отнимает много времени, но вот сама установка кулера весьма и весьма неудобная, учитывая, что работать нам приходится через верх темного короба.
Даже при отсутствии переднего вентилятора, кулер все равно перекрывает первый слот оперативной памяти. Модели с толстыми и высокими радиаторами (Corsair Dominator, Kingston Fury Renegade) просто не встанут в первый слот - мешает кожух.
Нет, это не особенности съемки (если смотреть на задний вентилятор) - это деформация короба кулера уже дала такую щель.
Отпечаток - как видим излишки термопасты выдавлены к краям, что характерно для кулеров с горбатым основанием.
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204
Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb)
ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME
Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3
Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb
Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)
Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями
Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)
Система охлаждения : Thermalright Frost Spirit 140, Thermalright Phantom Spirit 120SE, Deepcool Assassin lV.
Мониторинг
HWMonitor 1.48
CapFrameX 1.6.0
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме с AVX и без AVX: на максимальных, 1200об/мин и минимально возможных.
Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.
Температура окружающего воздуха - 24°С
На этих снимках вы видите причину урезанного тестирования - бракованные вентиляторы, которые не поддаются регулировке ни по ШИМ, ни по напряжению. Похоже что ОТК на производстве кулеров распустили за ненадобностью. Или из-за кризиса (денег нет, но вы держитесь). Это самые минимальные обороты, которые мне удалось получить.
Сводные характеристики
|Наименование
|Thermalright Frost Spirit 140
|Deepcool Assassin lV
|Thermalright Phantom Spirit 120SE
|Габариты радиатора, мм
|121х140х158
|144х147х164
|125х110х154
|Масса радиатора, г
|978
|758
|710
|Размеры вентилятора
|120х120х25, 140х152х27
|120х120х26+140х140х26
|120х120х25
|Число вентиляторов
|2
|2(3)
|2
|Материал радиатора
|Никелированный алюминий
|Окрашенный алюминий
|Никелированный алюминий
|Число ребер
|2х58
|2х53
|2х51
|Толщина ребер
|0.4
|0.4
|0.4
|Межреберное расстояние
|1.6
|1.8
|1.9
|Число теплотрубок
|4х8мм AGHP gen2
|7х6мм
|7х6мм AGHP gen4
|Материал теплотрубок
|Никелированная медь
|Окрашенная медь
|Никелированная медь
|Материал основания
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Цена на момент релиза
|40$
|100$
|50$
|Актуальность
|В продаже
|Новинка
|В продаже
Результаты тестирования
Prime95 SmallFFTs
Ну что тут сказать - чуда не произошло. Ну нельзя просто так взять и запрыгнуть из эконом класса в Высшую Лигу. И это при нагрузке в 215-220Вт.
А это результат Ассассина с нагрузкой в 230Вт - тротлинг выскочил почти сразу после запуска. Обратите внимание на уровень просадки - как по частотам, так и по Ваттам. Да и напряжение упало на 0.09В. Если вы присматриваете себе воздушный кулер в рабочий ПК - лучше посмотрите в сторону других моделей.
Cyberpunk 2077
И нас снова ожидало фиаско... Обратите внимание, что новинка работала на куда более высоких, чем оппоненты оборотах, но все равно не смогла показать равную эффективность.
Итоги
Давайте сначала начнем с плюсов модели :
- Интересный, квадратно-гнездовой дизайн
- Хороший моддинговый потенциал
Минусы :
- Сильно завышенная цена
- Одно из худших сочетаний "цена/эффективность"
- Шумные вентиляторы с противным дребезжащим эффектом, от которых не спасают даже хорошие закрытые наушники
- Очень неудобная установка
- Может попасться брак - кулеры из первой партии могут иметь либо бракованные теплотрубки, либо проблемы с вентиляторами. Производитель пока не проводил отзыв проблемной партии.
- Конфликтует с оперативной памятью
- Невозможно модернизировать без серьезной переработки конструкции
- Несовместим с некоторыми материнскими платами Asus.
Если резюмировать все вышенаписанное : когда-то люди на профильных ресурсах задавались вопросом - "А есть ли кулер лучше, чем IFX-14?". Похоже, что в ближайшее время этот вопрос будет звучать так : - "А есть ли кулер лучше, чем Frost Spirit 140?". Будем честными, за свои 40$ этот кулер просто имба и не контрится.
Касаемо Ассассина 4 - если у вас есть "лишние" 100$ то лучше купите себе AIO на эту сумму - будет куда как эффективнее.
Делайте свой выбор правильно - именно для этого мы и существуем. И проводим наши тесты.
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