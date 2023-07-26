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Введение

Упаковка и комплектация

Радиатор

Вентилятор

Установка и совместимость

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Таблица сводных характеристик

Результаты тестирования

Итоги

Введение

Сегодня у нас на обзоре новинка от компании Дипкул - Ассассин 4. Но обзор будет горячим, как смесь перцев чили, табаско и халапеньо. Потому что автору в рознице попался "особенный" кулер. Но как говорится - работаем с тем, что есть в наличии. Кулер для обзора приобретался в сети DNS

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Упаковка и комплектация

С задней стороны, на опоясывающей коробку ленте приведены краткие характеристики кулера.

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После вскрытия упаковки нас встречает коробка с аксессуарами и буфер из вспененного полиэтилена.

Кулер просто зажат в форме из двух половинок

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В коробке есть все необходимое для установки кулера на актуальные сокеты и даже пластиковая рамка и винты, для установки третьего вентилятора.

Радиатор

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Как вы могли заметить, радиатор Ассассина ассиметричен(смещен назад) и заключен в короб, который вроде как должен улучить показатели охлаждения. Вот только об одном забыли инженеры - воздух всегда идет по пути наименьшего сопротивления - да, я про сетку. Часть воздуха, что нагнетается центральным вентилятором выходит именно через нее. И благодаря сетке мы слышим противный шум, как будто у приглушенной бормашины.

Кожух держится на 8 торкс-винтах с двух сторон. Также на данном фото вы можете увидеть... реобас для переключения вентиляторов из "Производительного"(1700-1800об/мин) в "Тихий"(1300-1400об/мин) режим. Видите выступы внизу на решетках ? Именно они и крепление-защелка будут фиксировать 140мм вентилятор. Так что не стоит удивляться появлению шума.

Основание у кулера горбатое во всех проекциях. Горб пусть и небольшой, но имеет критичное значение для платформы АМД.

Cлева - SilverStone Heligon He-01, а справа... Как говорится - найдите 10 отличий.

Радиатор состоит из двух разновеликих секций, в каждой по 53 окрашенных в черный цвет алюминиевой пластине. Пластины просто обжаты на 7-ми 6мм, окрашенных теплотрубках. В сравнении с АК620 особых улучшений в радиаторе не обнаружено. Из-за слоя краски невозможно определить, есть ли пайка в основании кулера.

Вентилятор

В комплекте идут два девятилопастных вентилятора - центральный 140мм и вытяжной 120мм. Вентиляторы шумные, с противным звуком бормашины (когда установлены на кулер). Хотя звук, который издают вентиляторы, больше похож на звук издаваемый двумя-тремя слепнями, которых засунули под кастрюлю - такой же противный и жужаще-звенящий. К тому же мне попались бракованные экземпляры - они просто не реагировали ни на ШИМ, ни на напряжение. Работали в двух режимах - максимальные обороты и 1300-1400 об/мин.

Обратите внимание, что пружинное крепление фиксируется 4-мя винтами ( с двух сторон). В случае выхода из строя или какой-нибудь поломки подобрать аналог на замену будет весьма непросто.

Подключение к гнезду идет через встроенный переходник с резистором, который подключен к переключателю.

Установка и совместимость

Отпечаток Ассассина 4 на процессоре

Сборка крепления не отнимает много времени, но вот сама установка кулера весьма и весьма неудобная, учитывая, что работать нам приходится через верх темного короба.

Даже при отсутствии переднего вентилятора, кулер все равно перекрывает первый слот оперативной памяти. Модели с толстыми и высокими радиаторами (Corsair Dominator, Kingston Fury Renegade) просто не встанут в первый слот - мешает кожух.

Нет, это не особенности съемки (если смотреть на задний вентилятор) - это деформация короба кулера уже дала такую щель.

Отпечаток - как видим излишки термопасты выдавлены к краям, что характерно для кулеров с горбатым основанием.

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204

Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb)

ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3

Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения : Thermalright Frost Spirit 140, Thermalright Phantom Spirit 120SE, Deepcool Assassin lV.

Мониторинг

HWMonitor 1.48

CapFrameX 1.6.0

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме с AVX и без AVX: на максимальных, 1200об/мин и минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.

Температура окружающего воздуха - 24°С

Подключение через резистор

Подключение без резистора

На этих снимках вы видите причину урезанного тестирования - бракованные вентиляторы, которые не поддаются регулировке ни по ШИМ, ни по напряжению. Похоже что ОТК на производстве кулеров распустили за ненадобностью. Или из-за кризиса (денег нет, но вы держитесь). Это самые минимальные обороты, которые мне удалось получить.

Сводные характеристики

Наименование Thermalright Frost Spirit 140 Deepcool Assassin lV Thermalright Phantom Spirit 120SE Габариты радиатора, мм 121х140х158 144х147х164 125х110х154 Масса радиатора, г 978 758 710 Размеры вентилятора 120х120х25, 140х152х27 120х120х26+140х140х26 120х120х25 Число вентиляторов 2 2(3) 2 Материал радиатора Никелированный алюминий Окрашенный алюминий Никелированный алюминий Число ребер 2х58 2х53 2х51 Толщина ребер 0.4 0.4 0.4 Межреберное расстояние 1.6 1.8 1.9 Число теплотрубок 4х8мм AGHP gen2 7х6мм 7х6мм AGHP gen4 Материал теплотрубок Никелированная медь Окрашенная медь Никелированная медь Материал основания Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь Цена на момент релиза 40$ 100$ 50$ Актуальность В продаже Новинка В продаже

Результаты тестирования

Prime95 SmallFFTs

Ну что тут сказать - чуда не произошло. Ну нельзя просто так взять и запрыгнуть из эконом класса в Высшую Лигу. И это при нагрузке в 215-220Вт.

А это результат Ассассина с нагрузкой в 230Вт - тротлинг выскочил почти сразу после запуска. Обратите внимание на уровень просадки - как по частотам, так и по Ваттам. Да и напряжение упало на 0.09В. Если вы присматриваете себе воздушный кулер в рабочий ПК - лучше посмотрите в сторону других моделей.

Cyberpunk 2077 Thermalright Phantom Spirit 120SE 900rpm Thermalright Frost Spirit 140 900rpm

Deepcool Assassin IV 1300rpm

И нас снова ожидало фиаско... Обратите внимание, что новинка работала на куда более высоких, чем оппоненты оборотах, но все равно не смогла показать равную эффективность.

Итоги

Давайте сначала начнем с плюсов модели :

- Интересный, квадратно-гнездовой дизайн

- Хороший моддинговый потенциал

Минусы :

- Сильно завышенная цена

- Одно из худших сочетаний "цена/эффективность"

- Шумные вентиляторы с противным дребезжащим эффектом, от которых не спасают даже хорошие закрытые наушники

- Очень неудобная установка

- Может попасться брак - кулеры из первой партии могут иметь либо бракованные теплотрубки, либо проблемы с вентиляторами. Производитель пока не проводил отзыв проблемной партии.

- Конфликтует с оперативной памятью

- Невозможно модернизировать без серьезной переработки конструкции

- Несовместим с некоторыми материнскими платами Asus.





Если резюмировать все вышенаписанное : когда-то люди на профильных ресурсах задавались вопросом - "А есть ли кулер лучше, чем IFX-14?". Похоже, что в ближайшее время этот вопрос будет звучать так : - "А есть ли кулер лучше, чем Frost Spirit 140?". Будем честными, за свои 40$ этот кулер просто имба и не контрится.

Касаемо Ассассина 4 - если у вас есть "лишние" 100$ то лучше купите себе AIO на эту сумму - будет куда как эффективнее.

Делайте свой выбор правильно - именно для этого мы и существуем. И проводим наши тесты.



