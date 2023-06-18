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Битву за звание лучшей игры года объявляю начатой

Сегодня мы с вами рассмотрим нескольких возможных претендентов на звание "Лучшая игра года 2023". А Дьябло 4 уже на торрентах :)
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  Проходите мои дорогие, присаживайтесь. Сегодня у нас пойдет разговор о возможных претендентах на звание "Игра года".

Сразу сообщу плохие новости - Diablo IV уже на торрентах, отдельный прЮвет тем, кто купил за фуллпрайс, да еще и за 100 евро. Этот скрин - не фейк. С тех, кто доказывал, что Дьябло 4 никогда не окажется на торрентах - по ящику вискаря (учитесь проигрывать).

Diablo IV

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Игра, которую Близзард рожала 11 лет. В данный продукт близзард добавила много спорных решений.

И одним из таких спорных решений оказался сюжет игры - слишком много пробелов и несостыковок. Сразу видно, что его переписывали не один раз, причем абсолютно разные люди. Если говорить о качестве, то к примеру сюжет 4 Акта в Геншин Импакт (Сумеру) куда как интереснее и многогранней, чем весь сюжет Дьябло 4.

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Это намек на Глобальную Сеть и на ИИ

Другое спорное решение - это графика в одной цветовой гамме (что занесло в минусы большинство играющих).

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 Нет, это не лицензия - это Diablo IV Reflection. Да, это пиратская версия. Сервера этой версии работают на уровне альфы-ранней беты. Прокачаться можно до 50лвл, а вот сюжет пока ограничен 1 Актом. Но уже тестируют мультиплеер.

Единственное интересное решение в игре - это введение "аспектов", которые расширяют поле экспериментов. А так в целом игра мало чем отличается от Diablo lll.

Но больше всего меня порадовала премиальная валюта за реал в игре за 70-100 евро

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 Особенно порадовали аппетиты разработчиков :) К слову цена лицензии For Honor - 500руб, а со всеми дополнениями - 1300руб (по скидке можно было взять за 750руб + буст опыта на неделю). Quake Champions - вообще бесплатна и прем.валюту (платину) там можно получить из сундуков или как награду за дейлики или победу в боях.

 И ведь подобные люди еще пожаловались на своего коллегу, который писал шутливые реплики про "корпоративную этику" для гоблинов в ВоВ :)

Honkai : Star Rail

  Новая игра от компании miHoYo в стиле японской РПГ с гача-механикой. За прошедшие 2 месяца после релиза превысила показатели Genshin Impact по кассовым сборам уже в 2.5 раза. Если вспомнить, то Genshin Impact уже становилась "Игрой Года" (и вполне заслужено). Проекты данного разработчика отличаются отличной оптимизацией, в них есть хороший сюжет и интересный геймплей. Донат здесь для прокачки персонажей до максимального уровня и выбивания всех персонажей необязателен (но если будете играть без доната, то будьте готовы хорошо попотеть).

Я еще ни разу не донатил :)

 В игре постоянно проходят различные события, ( не только "пойди принеси" или "пойди и отдубась", но также и различные головоломки). Например недавно закончилось аркадное событие на Серебряного Волка (буквально за 1-2 игровые сессии можно было собрать неплохую кучку ресурсов). И пока еще в игре идет событие "Краеведческий музей Белобога".

Где вы играете роль и.о. Управляющего музеем.

Starfield


  Релиз долгостроя от Бетезды запланирован на 06.09.2023г. С одной стороны проект выглядит очень интересно, но зная подход Тода Говарда уже становится интересно - насколько забагованной окажется игра на старте. Если вы помните,

 то Скурим на старте тоже не отличался особой оптимизацией (средняя производительность большинства систем эконом-класса была на уровне 18-25фпс на момент выхода игры, поэтому введение фпс-лока в Старфилд на уровне 30фпс выглядит вполне логичным) и в нем была не одна куча багов, но сейчас это одна из популярнейших игр в мире с наверное самым большим количеством модификаций. Сможет ли Звездное поле повторить успех предшественника ? Давайте подождем выхода проекта - осталось всего ничего.

Заодно будет интересно наблюдать за борьбой этих трех проектов за звание "Игры года". Пишите в комментариях свое мнение - кто получит это звание. Также будет интересно понаблюдать за реакцией Сони...

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Теги

bethesda starfield blizzard entertainment diablo 4 honkai: star rail hoyoverse лучшая игра года
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Битву за звание лучшей игры года объявляю начатой
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