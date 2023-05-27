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Присаживайтесь, сегодня мы с вами поговорим о том, КАК некоторые горе-геймеры убивают производительность нового железа.

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Я редко заглядываю на Батлнет - все равно там уже нет ничего интересного, но вот эти посты от криворучки привлекли мое внимание.

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Дьябло 3 не самая новая игра, но обратите внимание на показатели фпс при разрешении 1440р с учетом железа у данного персонажа. Для сравнения предоставлю скрин со своей системой на 4790К+1080Ти :

Также приведу "данные" системы еще одного комментатора (для сравнения) :

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Как интересно выходит, не правда ли ? То есть если поставить захудалую 2060 Супер к 5700Х, то она нагибает 3080Ти, которую поставили в пару с 10400. А то, что 10400+3080Ти идет наравне с 4790к+1080Ти - так это вообще "шедевр"! А потом мы видим кучу жалоб, что "мой Мега-ПК не тащит" и что "чтобы нормально играть в современные игори вам нужно только флагманское железо!" Где-то мы это уже видели, не так ли ? Но у нас-то игра 2012г и разработки 00-х !

Но давайте сейчас разберем вышеописанную ситуацию.

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Речь идет о данном ролике

Обычный средний портал 120-го лвл, которые мы с друзьями пробегаем пачками и не имеем таких проблем :) Кстати, адекватные игроки, которые давно играют и особенно бегают в двойках-четверках, давно у себя отключили числовые значения урона - ничто не должно отвлекать от игры. Музыку они тоже отключают - "Только Порталы - Только Хардкор!"





Недавно - это еще в 2016-17гг - то есть 7 лет назад. Я тогда на спор побегал в ВоВ-ке на своем древнем 4790К+GTX970( система в 1440р на Очень высоких настройках (не помню точно какого уровня - то ли 11, то ли 12) выдавала 140+ фпс). Уже тогда ВоВ грузил в среднем 2-4 потока (но это так, на правах оффтопа).

Чтобы понимать, ПОЧЕМУ так происходит в ролике - Отражения (как таковые) в игре отсутствуют, настройка "Предел Быстродействия" - вызывает фризы и снижение фпс (примерно в 2-3 раза!). Про 8х Мультисэмплинг можно и не говорить.





А теперь давайте сравним это с тестом в настоящем 4К, но с нормальными настройками :

Если вы считаете, что горе-тестер прав - посчитайте СКОЛЬКО стрел и ракет в одном Залпе у ДемонХантера (при этом анимируется каждая стрела ) и сколько огоньков от подорванных мобов остается. К тому же горе-геймер проводил свой тест на сезоне с серьезным баффом на урон, а я - на несезоне.

Никогда не злите ДХ-мейнеров :)

Теперь вы видите, к КАКИМ последствиям приводит желание повыеживаться и понакручивать настройки в игре, действие которых вам неизвестно. И если не слушать мудрых советов (действительно мудрых), то последствия будут куда как более серьезными.

А это - упрощенная табличка, чтобы показать разницу между реальными возможностями карты и текущими. Ах да, у горе-геймера 3080Ti - ну так пусть от этого ему будет еще грустнее и он не сможет выступать в хоре, ведь 3080Ти производительнее, чем 3080-10 на 15-20% ! Данные его системы (усредненные) я взял из его роликов.

А теперь давайте сравним результаты из сводной таблицы и писанину из этого поста. Так почему же у горе-геймера дергается картинка при среднем фпс = 130, хотя герцовка у монитора =144 ? Никто не хочет подсказать ?

А самое страшное, что подобных "тестеров" на ютубе сейчас большинство. Радует только один факт - пипл уже не хавает. У человека было несколько десятков подписчиков на Ютуб, но после этого "тестирования" осталось только трое.

Всегда проверяйте за что отвечают те или иные настройки и как они работают, чтобы не попадать в каверзные ситуации.

Отдельно хочу спросить "красных"

Как видим - интеллект это точно не про "красных", точнее не про определенных "красных". Его система(с Р7-5700Х) есть на скрине выше.

Почему у части людей, стоит им только собрать систему на Райзен, сносит крышак и манеры атрофируются более, чем полностью ? Но теперь он сможет полностью восполнить пробелы в Этикете - на это у него есть месяц (если это его первый подобный подвиг).

Будьте учтивы со своими оппонентами - уважайте в первую очередь себя, ибо упасть на дно бездонной ямы куда проще, чем выбраться из нее.

Если вы действительно считаете, что для игр (даже старых) нужно только самое современное железо, а не грамотная настройка и оптимизация игр - пишите в комментариях. Мы с удовольствием почитаем и обсудим.