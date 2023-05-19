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Сколько видеопамяти нужно для современной видеоигры в 4К - релиз Star Rail

Сегодня мы сравним требования нескольких современных игровых проектов, а также попробуем узнать, кто из них - игра, а кто - "кусок кода". А также попробуем выяснить, почему "АМД" и "ГУАНО" - это синонимы.
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  Сегодня мы с вами поговорим о такой наболевшей теме, как Оптимизация в видеоиграх. И не только ("красной команде " приготовить огнетушители).

 Оптимизация в видеоиграх

  Это очень больной вопрос, особенно в последние 5 лет. И особенно для тех - кто активно играет и кто думает НА что апгрейднутся со своего старенького ПК.

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Красивое, не так ли ? А теперь давайте взглянем на то, сколько потребляет новинка - Honkai : Star Rail от MyHoyo (Hoyoverse) :

Настройки в игре

 Лок на 60фпс неснимаемый - это нужно для лучшей оптимизации под смартфоны и консоли. Не забывайте, что игра кроссплатформенная ! Да и нужно ли больше 60фпс в стратегии ? Обратите внимание, что отражения здесь тоже есть, хотя в игре нет РТХ. И это какой-то фри-ту-плей на Юнити!

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  Самое большое потребление видеопамяти, которое я пока видел - 2.3Гб. И это в 4К/Максимальные! Сравните с потреблением видеопамяти вышеозначенных игр от западных издателей. Про оптимизацию от Сони можете даже не заикаться - все видели это Чудо Оптимизаторской Мысли :) Да, я неприкрыто намекаю на ПК-версию Lust of Ass Remake, где rtx4090 в 4К показывала 30-40фпс.

Еще немного информации - на первый день релиза Star Rail скачали 12млн человек! На текущий момент количество закачек подбирается к 30млн! В то время как в Бету Дьябло 4 сыграли 3.2млн человек. Думаю, вы поняли намек.

Почему АМД - ГОВНО

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   Но как уже известно из множества источников, Lust of Ass потребляет в 4К не менее 13-14Гб видеопамяти ( см. скрины в предыдущей главе). У АМД какие-то особые утилиты для замера потребления или особые настройки при тестировании ?

 То есть разработчикам, сотрудничающим с АМД, просто влом нормально оптимизировать свои куски кода, которые они называют "ААА-Играми". Ведь это же "работать надо"...

  У вас у всех ПК с 6-16 ядерными процессорами, 32-128Гб ОЗУ, у ваших видеокарт 8-24Гб памяти, а ваши накопители имеют минимальный размер 250-500Гб ? Ну а так чего вы хотели, жалуясь на застой с "4 ядра-4 гига-игровая видимокарта" ? Разработчики вас услышали - теперь кушайте и не обляпайтесь.

Вот это вот вообще убило наповал. То есть главная причина - это "фотореализм" в графике, а не отсутствие специалистов по графическим движкам, ну-да ну-да... Немного про фотореалистичную графику :

 Этот бенчмарк/игра вышел еще в далеком 2017г при этом он обладает просто чудовищными системными требованиями :

  Вот это да! Оказывается для фотореалистичной графики не нужно +100500Гб видеопамяти - хватит и минимум 2Гб. Почему же так происходит ?

  Да, ничего нового - все как всегда : где всем заправляют менагеры, там все идет через "украшение трона".

"Но почему ты называешь АМД ГОВНОМ?! Кто дал тебе на это право!"

Подорвутся самые ярые фанаты. Так сама АМД и дала. Или вы думаете, что за инфляцией игровой производительности стоят Интел и Нвидиа ?! Ну-ну... А кто продвигал 8-16 ядер и 16-24Гб видеокарты в массы ? Тоже Интел и Нвидиа ? А зачем это делала АМД ? С какой целью ? Ну-ка ну-ка, расскажите это нам - адекватным человекам. И таки обратите внимание, что продвигая "минимум 12Гб для 1080р" АМД выпустит видеокарту 7600 с 8Гб памяти...Наверное это тоже я посоветовал Лизе так сделать. Ну-ну... И сырые платы 600-й серии с БИОС-ом, палящим камни 7000-й линейки тоже я выпустил...Про неустранимую уязвимость в АМ4/АМ5 даже упоминать не буду. Как и про 100С на обратной стороне видеокарт РХ6600-6700 всего-лишь "из-за неправильной сборки на конвеере"... Вот ткните в такие косяки у Нвидиа. 100С у видимокарты на GDDR6! И при этом амд-шники еще обижаются, когда Радеоны называют "печками"... АМД только и держится за счет консольного рынка. Хотя продажи только одной Nvidia Tegra на Nintendo Switch перекрывают все доходы от продаж на ПС3/ПС4/ПС5. Да, Свичей продано куда больше, чем плоек 3-х поколений вместе взятых.

  Ну во-первых - в Мак-ах стоит железо, которое выбирают по методу редкости (фиг найдешь в широкой продаже) и должна быть определенная марка и даже ревизия, иначе соси леденец.

Во-вторых - Мак-и не апгрейдят. Если Мак устарел(1-2 года)  - то ты покупаешь новый Мак.

Консоли и их видеокарты : в ПС4 - это РХ460( причем задушенная), в ПС5 - это РХ5600 ( тоже придушенная). Плюс на консолях динамическое разрешение :) и общая память - там нет отдельных ОЗУ и видеопамяти. И о какой фотореалистичной графике можно говорить с таким железом на борту ? Может пора наконец-то научится стряхивать с ушей ?

Это для вас - мои дорогие "Красные Киски", ибо у вас не просто ухи, а самые настоящие Эльфийские лопухи, на которых столько сортов лапши, что я не успеваю покупать соус. 

   К чему приведет простое увеличение видеопамяти у видеокарт ? А это приведет к тому. что следующие проекты будут требовать ЕЩЕ больше видеопамяти. Например если раньше видеокарты обладали 2-32 Мб видеопамяти (в середине-конце 90-х), то уже в середине конце 00-х этот объем был 256-768Мб, но справедливости ради за прошедшие 10 лет графика совершила революционный рывок из пиксельной/2D в 3D + появились активные и разрушаемые объекты, которые обрабатывались видеокартой. Да, я про эффекты PhysX (которые якобы канули в Лету). А что такого революционного произошло в период 2013-2023гг в графике с момента выхода Crysis 3 / The Witcher 3 ? Вот то-то же, что вы и не припомните ничего такого воистину революционного, что объяснило бы увеличение потребления видеопамяти с 4-8Гб до 16-24Гб.

  И с такими запросами ААА-разработчиков в скором времени мы скорее перейдем  на смартфоны/ мобильные консоли или облачный гейминг. Вы правда не думали ЗАЧЕМ все это делается ? Ну так подумайте еще немного и дайте правильный ответ.

 А я продолжу фармить материалы в Звездном Экспрессе - сюжетка уже завершена, осталась прокачка персонажей и выбивание недостающих вайфу.

Не смотрите на платье Наташи :)

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genshin impact diablo lv honkai: star rail оптимизация в играх потребление видеопамяти в 4к почему амд - говно
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