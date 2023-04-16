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Диванная аналитика рынка видеоигр с последующим разоблачением

Сегодня мы воспользуемся томом 13 разделом 72 Диванной Аналитики для Продвинутых Профессионалов, чтобы разобраться в изысканиях Мамкиных Оналитегов от DTF.
[ ] для раздела Блоги
3
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
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Отдыхая во время небольшого ужина и одновременно пролистывая тапок я неожиданно наткнулся на очередной "шедевр" на одном из известнейших ресурсов в рунете :

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

 Забегая наперед скажу - автор разнес сам себя :) - это уже традиция у авторов с дтф.

Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к разбору сего "шыдэвара оналитеги". И таки да, на русском языке говорят не только в России и в странах бывшего СССР, а также 300-350млн чел по всему миру. Но что такое рынок в 700млн человек - это же мелочь, не так ли ?

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 Автор использовал данные, актуальные на август 2021г ! А ведь сейчас на рынке видеоигр наблюдается падение...

 Это просто ГЕНИАЛЬНО! В России основа рынка видеоигр - это ПК, а в Китае - это мобильно-донатное говно (но о такой мелочи ведь не стоит упоминать, не так ли ?) К тому же рынок Китая сейчас закрыт для США :) Да и Компартия Китая решила устроить небольшие репрессии в адрес нерадивых разработчиков, приостановив на 3 года выдачу лицензий на разработку( и не только) видеоигр. 

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     США, Япония и Корея... Первые две страны - это рынок консолей и донатопомоек. Корея - это реактор донатопомоек. В той же Японии рынок видеоигр лежит под Нинтендо, которая даже старые игры продает по 60-70$ за штуку :) Отличие России от всех вышеперечисленных стран - это рынок в первую очередь ПК-Бояр и отчаянных любителей выдержанного самогона. И если жителям России не понравится ценовая политика или отношение к ним издателя, то они, в отличии от жителей США/ЕС не пойдут закупаться в Бразилию/Аргентину, а на всех парусах проследуют на рынок с самыми лучшими ценами в мире - торренты. 

И еще один забавный вывод из таблицы выше - игроки из РФ куда более требовательные и разборчивые, нежели игроки из первой четверки. "Жри чо дают" с нашими игроками не прокатит.

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И на мобильный рынок Россия пришла КУДА раньше(2007-09гг), чем США и Китай. Но об этом ведь аффтору статейки упоминать не нужно, не так ли ?

 Да чего уж там - надо больше ссанкций ввести против РФ и сделать доллар по 20000 руб - вот тогда все жители РФ кинутся скупать игры... Если кто не понял, когда неназываемая страна-бандит использует свою валюту, как экономическое оружие на протяжении 20+ лет, то стоит ли удивляться падению показателей на некоторых рынках ? Вот только ученикам Елистратова это объяснить невозможно. Да и нужно ли ?

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