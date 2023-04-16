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Отдыхая во время небольшого ужина и одновременно пролистывая тапок я неожиданно наткнулся на очередной "шедевр" на одном из известнейших ресурсов в рунете :

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Забегая наперед скажу - автор разнес сам себя :) - это уже традиция у авторов с дтф.

Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к разбору сего "шыдэвара оналитеги". И таки да, на русском языке говорят не только в России и в странах бывшего СССР, а также 300-350млн чел по всему миру. Но что такое рынок в 700млн человек - это же мелочь, не так ли ?

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Автор использовал данные, актуальные на август 2021г ! А ведь сейчас на рынке видеоигр наблюдается падение...

Это просто ГЕНИАЛЬНО! В России основа рынка видеоигр - это ПК, а в Китае - это мобильно-донатное говно (но о такой мелочи ведь не стоит упоминать, не так ли ?) К тому же рынок Китая сейчас закрыт для США :) Да и Компартия Китая решила устроить небольшие репрессии в адрес нерадивых разработчиков, приостановив на 3 года выдачу лицензий на разработку( и не только) видеоигр.

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США, Япония и Корея... Первые две страны - это рынок консолей и донатопомоек. Корея - это реактор донатопомоек. В той же Японии рынок видеоигр лежит под Нинтендо, которая даже старые игры продает по 60-70$ за штуку :) Отличие России от всех вышеперечисленных стран - это рынок в первую очередь ПК-Бояр и отчаянных любителей выдержанного самогона. И если жителям России не понравится ценовая политика или отношение к ним издателя, то они, в отличии от жителей США/ЕС не пойдут закупаться в Бразилию/Аргентину, а на всех парусах проследуют на рынок с самыми лучшими ценами в мире - торренты.

И еще один забавный вывод из таблицы выше - игроки из РФ куда более требовательные и разборчивые, нежели игроки из первой четверки. "Жри чо дают" с нашими игроками не прокатит.

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И на мобильный рынок Россия пришла КУДА раньше(2007-09гг), чем США и Китай. Но об этом ведь аффтору статейки упоминать не нужно, не так ли ?

Да чего уж там - надо больше ссанкций ввести против РФ и сделать доллар по 20000 руб - вот тогда все жители РФ кинутся скупать игры... Если кто не понял, когда неназываемая страна-бандит использует свою валюту, как экономическое оружие на протяжении 20+ лет, то стоит ли удивляться падению показателей на некоторых рынках ? Вот только ученикам Елистратова это объяснить невозможно. Да и нужно ли ?