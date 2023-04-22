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Лучший однобашенный 4-х трубочный кулер для 12700К

Проходите, не стесняйтесь ибо сегодня вас ждет маленький тест на звание "самого лучшего 4-х трубочного кулера".
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  • Введение
  • Участники тестирования
  • Тестовая конфигурация и методика тестирования
  • Результаты тестирования
  • Итоги

Введение

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 Cегодня у нас очень маленький, но от этого не менее интересный тест. Вас ждет тест пяти кулеров эконом класса на 4-х теплотрубках. Четыре модели из пяти имеют прямой контакт и только у одной - классическое основание. А заодно мы поищем зависимость производительности кулера от : типа основания, площади рассеивания радиатора, размера вентилятора и даже от наличия/отсутствия модного аксессуара (подсветки).

Участники тестирования

Aardwolf Proxima 460

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  Улучшенная модель Zalman CNPS10X Optima. Как видно на фотографии ниже, теплотрубки в радиаторе расположены не в 2 пучка по 2, а распределены по всей ширине радиатора - для лучшего теплообмена. К тому же модель имеет более человеческое крепление и скобы (в сравнении с оригинальной моделью).

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  Основание у кулера ровное, но вот качество отпечатка говорит о горбатости процессора.

Cryorig H5 Universal

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 Самый толстый, тяжелый и дорогой участник в нашем тестировании.  Теплотрубки расположены параллельно вентилятору с двух сторон :

  С учетом двойной горбатости (кулера и процессора) отпечаток получился хорошим. Кулер будет шлифоваться и дальше. Забегая наперед скажу - грубая шлифовка основания этого кулера пока позволила отыграть лишь 3°C.

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ID-Cooling SE-224-XT Basic

   Даная модель на слуху у многих и в представлении не нуждается.

Mastero MC-125

   Да, мои сладенькие, это не оптическая иллюзия, просто у МС-125 две версии - для любителей экономии и для белого человека. Последняя версия имеет винтовое крепление с бэкплэйтом и поэтому предпочтительнее.

  Вентилятор шумный на максимальных оборотах. Если подключите подсветку по SATA, то лишитесь возможности регулировки оборотов - вентилятор будет всегда молотить на максимальных. А в таком режиме он лишь немногим тише 224-го. Но все равно тише.

  Отпечаток неплохой, но помните, что все будет зависеть от конкретного экземпляра - как процессора, так и системы охлаждения.

Zalman CNPS10X Optima

   Старейший участник сегодняшнего тестирования. Причем настолько старый, что пришлось одолжить вентилятор у Перформы - родной вентилятор Оптимы закатился неизвестно куда.

  Вентилятор Перформы сильно гудит на Оптиме.

 Отпечаток неплохой, но могло бы быть и лучше. Как видно по фотографии - трубки выступают над алюминиевым основанием (у CNPS12X точно так же). Плюс слишком большое расстояние между трубками. Но посмотрим, что скажут тесты.

 Сначала я протестировал Оптиму установив ее при помощи бэкплэйта от 115х и родных винтов. Результат конечно "впечатлил". И тогда я сделал ретест использовав крепление ZM-1700MKD взяв из комплекта бэкплэйт и винты.

Оригинальный винт Оптимы слева, винт из набора модернизации - справа. Обратите внимание на разницу в длине.

И это позволило мне отыграть в среднем...3°C.А ведь можно еще поэкспериментировать с термопастой и вентиляторами...

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204

Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb)

ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3

Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения : Aardwolf Proxima 460, Cryorig H5 Universal, ID-Cooling SE-224-XT Basic, Mastero MC-125, Zalman CNPS10X Optima.

Мониторинг

HWMonitor 1.48

CapFrameX 1.6.0

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме без AVX: на максимальных, 1200об/мин и минимально возможных.

Cinebench R23 : режим Thermal Throtling (10min) -  на максимальных, 1200об/мин, 900об/мин и минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.

Результаты тестирования

Prime95

Aardwolf Proxima 1800rpm

Cryorig H5 Universal 1400rpm

ID-Cooling SE-224-XT 1800rpm

Mastero MC-125 ARGB 1800rpm

Zalman CNPS10X Optima 2000rpm

Тот случай, когда копия лучше оригинала вызывает удивление. Также удивил черный Мастеро, у которого заявленный ТДП - 125Вт.

Cinebench R23

Ух ты, какие интересные результаты получились :) Но в принципе все ожидаемо - кулер с наиболее продуманной конструкцией показывает самый лучший результат.

Cyberpunk 2077

Aardwolf Proxima 460 900об/мин

Cryorig H5 Universal 900об/мин

ID-Cooling SE-224-XT 900об/мин

Mastero MC-125 ARGB 900об/мин

Zalman CNPS10X Optima 900об/мин

А вот в игре самый лучший результат показал кулер с самым толстым радиатором. Остальные кулеры выступили на равных.

Итоги

Aardwolf Proxima 460 : кулер, который лучше оригинала (CNPS10X Optima) при этом обладал демократичной ценой. На текущий момент можно найти только на Авито. Обладает лучшим соотношением Цена/Производительность.

Cryorig H5 Universal : самая дорогая модель на тесте. Обладает самой высокой производительностью на низких оборотах (ниже 900) и самым низким уровнем шума. Можно повысить производительность установкой второго вентилятора или заменой на более производительную модель стандартной толщины.

ID-Cooling SE-224-XT : на текущий момент модель тоже снята с производства. Обладает хорошим соотношением Цена/Производительность.

Mastero MC-125 ARGB : модель обладает хорошим соотношением Цена/Производительность. Будет неплохим выбором в сборки Эконом-класса, например на основе i3-12100/i5-12400/i5-13400.

Zalman CNPS10X Optima : для модели 2011 года кулер обладает неплохой производительностью, но на текущий момент не лучшим соотношением Цена/Производительность( средняя цена в ритейле - 2100-3000руб). Есть модели и поинтереснее.

А какой четырехтрубочник стоит у вас в системе ? Пишите в комментариях.

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Теги

aardwolf proxima 460 cryorig h5 universal id-cooling se-224-xt basic mastero mc-125 zalman cnps10x optima
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