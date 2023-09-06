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Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров

Сегодня вас ждет вторая часть тестирования пассивных кулеров. Тестирование будем проводить в нескольких играх. На выбор.
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  • Введение
  • Участники тестирования
  • Тестовая конфигурация и методика тестирования
  • Результаты тестирования 
  • Итоги

Введение

 Как вы уже прочитали в ссылке выше, сегодня вас ждет сравнение нескольких радиаторов в пассивном режиме - как редких и эксклюзивных (NoFan CR-80EH, Thermalright HR-22, Scythe Orochi), так и весьма распространенных моделей, таких, как GamerStorm Lucifer v2, Thermalright Macho rev.B и Noctua NH-P1. К сожалению мне не удалось достать такие модели, как NoFan CR-95, SilverStone Heligon HE-02 и Zalman FX-100. Заодно мы сможем оценить прогресс (если таковой обнаружится) в развитии пассивных кулеров.

Участники Тестирования

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NoFan CR-80EH

   Самый редкий участник нашего текущего теста. Как вы наверное уже знаете, пару лет назад компания NoFan приказала долго жить. И найти ее продукцию сейчас архисложно, особенно новую. Данный кулер был доставлен с EBAY, новым, но с "особенностями" ( его немного пнули при доставке) и поэтому пришлось немного подумать, прежде чем вернуть на место 13 омедненных алюминиевых спиц. А вот основание у кулера медное. С основанием и спицами контактирует одна единственная теплотрубка диаметром 10мм.

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   Крепление поддерживает сокеты АМ3/АМ4/775/115х/1200.

 Как видите, у корейца НоФан нет бэкплэйта - он держится на 4-х массивных шайбах.

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Thermalright HighRiser-22

   Этого "гостя из прошлого" удалось достать только чудом. Для установки использовалось крепление от IFX-14 на сокет 115х. Крепление было немного подпилено в дужках - но кулер прекрасно встал.

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 А вот для установки на крепления сокет 1700 я использовал крепеж от LGA17XX-SS2 и от Venomous Plus.

  Могу сказать только одно - для лучшей посадки кулера кронштейны нужно немного подпилить, уменьшив их толщину.


Thermalright Macho rev.B

   К сожалению, автор забыл сделать снимки данного кулера в установленном состоянии. Просьба понять и простить.

GamerStorm Lucifer v2

  Данный кулер эконом-класса очень хорошо знаком нашим читателям и в излишних комментариях эта башня не нуждается.

Noctua NH-P1

  "Новинка" от Ноктуа, только в этот раз на платформе Интел.


Scythe Orochi

   Установка "Змей Горыныча" производилась при помощи крепления от Сусаноо. Нужно сказать, что процесс установки не самый удобный и требует терпения и сноровки.

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : Asus Z690M-Plus D4,socket 1700,bios - 1603

Процессор : Core i5-12400 (Alder Lake, L3 - 18Mb) 2.5-4.4GHz

ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1: Kingston NV1 250Гб NVME

Диск№2: ADATA 2Tb Swordfish NVME

Видеокарта: MSI RTX3080 Suprim 10Gb

Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)

корпус: Thermaltake Core P5 (открытый стенд)

Операционная система: Windows 10 Pro с последними обновлениями

Термоинтерфейс: Arctic MX-4

Системы охлаждения : NoFan CR-80EH, GamerStorm Lucifer v2, Thermalright Macho rev.B, Thermalright HR-22, Noctua NH-P1, Scythe Orochi.

Мониторинг

CapFrameX 1.5.6

Нагрузка

Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие 

Horizon Zero Dawn (GOG) - бенчмарк 1080р/Средние

На этот раз тестирование будет проводится исключительно в играх, ибо данные кулеры не рассчитаны на использование в предельной/ запредельной нагрузке, которую создает пакет Prime 95, где мы легко получим с любым участником законные 100°С+.

Тест проходил на абсолютно стоковой системе (собрали и погнали). Но зачем ? Потому что разгон и пассивное охлаждение в большинстве случаев несовместимы. К тому же у нас полностью отсутствует обдув радиатора.

Температура в помещении во время тестирования находилась на уровне 21-22°C.

Результаты тестирования

Cyberpunk 2077

GamerStorm Lucifer v2

NoFan CR-80EH нагрузка менее 80Вт

NoFan CR-80EH нагрузка более 80Вт

Noctua NH-P1

Scythe Orochi

Thermalright HR-22

Thermalright Macho rev.B

  Во время тестирования меня удивило одно "НО" - с кулером НоФан выделяемая мощность всегда была на 25-45% выше, чем с остальными участниками. Но несмотря на это кулер выступил очень хорошо. А вот образец Ноктуа откровенно разочаровал.

Horyzon Zero Dawn Complete Edition

GamerStorm Lucifer v2

NoFan CR-80EH

Scythe Orochi

Thermalright HR-22

Thermalright Macho rev.B

 В игре очень странный бенчмарк - даже при нагрузке в 65-75Вт кулер от НоФан раскалялся как сковородка. Оптимизация в игре "оставляет желать лучшего".

Bonus

В качестве небольшого бонуса - тест в новинках буквально двух-трех моделей (чтобы подтвердить свои подозрения).

Ratchet & Clank : Rift Apart

Настройки  - 1440р/Ультра, DLSS - Perfomance.

Scythe Orochi

Thermalright HR-22

NoFan CR-80EH

  Как видим - фпс в консолепортах игр от Сони оказывает вторичное влияние на температуры, куда большее значение оказывает... качество проработки эмулятора. А оно у Sony неважное.

Baldurs Gate 3

Настройки - 1440р/Ультра 

Scythe Orochi

Thermalright HR-22

Итоги

   К нашему великому сожалению, прогресс в развитии пассивных кулеров не обнаружен. Скорее на лицо признаки регресса в создании пассивных кулеров. Лучшие и Легендарнейшие представители остались в прошлом.

NoFan CR-80EH - это действительно хороший кулер, но немного привередливый. И процессор и видеокарту лучше подвергнуть андервольту - тогда этот малыш покажет себя лучше. Еще, как вы могли заметить, этот кулер не очень любит тесного соседства с горячими видеокартами и устанавливать его лучше на системы, основанные на АТХ материнских платах. Увлеченным  и моддерам этот раритет может понравиться.

Noctua NH-P1 - наверное это самый бесполезный пассивный кулер, который в забеге уступил даже Люциферу и Мачо.

 В споре выбора - "что же взять для пассива - Мачо, Люцифер или Ноктуа?" - это уже на ваш вкус и цвет. Но если нужна топовая производительность, то стоит поискать на вторичке японца Орочи - он нет-нет, но всплывает. А лучшую модель мы навряд ли увидим в ближайшие 5 лет.

  Будет ли третья часть? Скорее всего да, так как автору в руки попала баночка полироли Flitz и сейчас он сидит и полирует радиатор Orochi избавляя его от "красот времен". А его противником выступит забытый во времени Zalman Reserator 1 Plus.

  А пока оставляю вас - нужно вернуться к полировке Орочи.

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Теги

scythe orochi i5-12400 gamerstorm lucifer v2 thermalright hr-22 noctua nh-p1 nofan cr-80 thermalright macho rev.b
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