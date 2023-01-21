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Присаживайтесь, наливайте кефирчику ибо сегодня мы поговорим об очень наболевшем - о тестах и как их проводят.

Ковыряясь на Ютубе в поисках чего-нибудь интересного, чисто случайно наткнулся на несколько материалов :

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Не удивляйтесь настройкам системы из первого скрина - большинство ПК-геймеров "просвещенного Запада" именно так и играют - таковы требования разработчиков игр. Сам не раз сталкивался с таким на форумах Blizzard, EA, Bethezda, CDPR. Но вот использовать подобные настройки для "поиска бутылочного горлышка в системе" - это уже чересчур. На что и указали некоторые комментаторы :

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Хотя наша аудитория прокомментировала бы данный материал "в красках".

Когда вышли Ryzen 3000, Gamers Nexus выпустили несколько материалов, посвященных сравнению процессоров Интел 2012/20 и новинок. Это один из них. Но у некоторых наших читателей сразу появились вопросы - а с какими таймингами на самом деле установлена память в системах Интел ? Сейчас в материал внесены коррективы, но раньше было видно, что Хасвеллы тестировались с памятью 2200МГц CL15. И нет, это не моя ошибка - это такая была выбрана память из загашника GN. К слову у меня есть набор 2400-11

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но материнские платы при его установке выставляют 2400-10. Вопросы к умельцам Асус. А если немного "пошаманить" то можно получить и 2400-9, но на последний результат уйдет уйма времени. Заядлые настройщики всего и вся, которые не одну стаю собак съели на настройках ПК могут в красках описать КАКИМ будет прирост от кручения таймингов.

Даже несмотря на то, что здесь упор в RX580, все равно видна разница между ОЗУ 1600 и 2400МГц на процессорах Хасвелл. А вот при тестировании в 4К результат ну совсем не радует :

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Специально была выбрана игра с полуторапоточным движком, чтобы оценить производительность процессоров именно в однопотоке. Ведь и дураку понятно, что 4/8 просто нечего противопоставить 8/16 в многопотоке. И как вы можете видеть, результаты получились ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫМИ... В FarCry 5 результат тоже ОЧЕНЬ интересный - там Р3-3300Х идет ноздря в ноздрю с 4790К. Которому на момент тестирования было уже 6 лет.

На таких настройках тестирует процессоры в СК2 i2Hard

А вот на таких играют в СК2 на самом деле. Как говорится - почувствуйте разницу. И да, СК2 это не только 3х3 или "рэйт"

Игра в Совместном режиме значительно отличается от Рейтингового / Мультиплеера. Например на карте "Мертвые в ночи" если вы не снесете все постройки к определенному дню, вас тупо задавит волнами мобов, которые будут увеличиваться с каждой ночью. Атака в 100-300 мобов с каждой стороны на этой карте - норма. А режим "Мутации" в Совместном - это уже для самых искушенных игроков - тут мутаторы создают не только сложность игры, но и нагрузку на ваш ПК. Довольно часто видел как те, кто имеет высокие ранги в рейте, сливались как новички в Совместном режиме даже на уровне сложности "Ветеран". А также некоторые командиры могут запросто поставить ваш ПК в "очень интересную позицию". Например - Загара во время использования Бешенства на атакующей своей стае, а также Стуков, со своими гибридами. И Мира Ханн во время ульты легко опускает большинство ПК ниже плинтуса. Но в тестах этого нет и не будет.

То есть то, что вам показывают в некоторых "тестах" - не более чем рандомные цифирьки.

А может стоит посмотреть на разницу 775-х ЦП в D3D9 и D3D11 сначала, чтобы говорить что надо тестировать в D3D12? К слову РХ580 8Гб - это максимум, с которым может сейчас работать Core2Quad - что-то более серьезное он просто не в состоянии нагрузить.

Внесу маленькую поправочку

4-х кратная разница была уже на уровне поколения Хасвелл, а если сравнивать с Alder Lake - то тут уже скорее 7-8 кратный прирост производительности, особенно если тестировать с 1080Ти/ 3080/ 4080. Слабое место 775-го - это его подсистема памяти - именно из-за нее и идут серьезные просадки фпс в играх. К тому же результат настройки памяти зависит еще и от чипсета материнской платы. И если плата "не очень" то и результаты будут "глаза бы мои не видели". В этой игре разгон 775-го не дает ничего. Это особо заметно если зайти в Великий Портал 90+ уровня - что у вас есть разгон, что его нет вы получите стабильные 10-15фпс - итог слабой подсистемы памяти. Даже в такой игре как Fortnite разогнанный до 4.6-4.7ГГц QX9650 неспособен выдать больше 26-32фпс. Время 775-го ушло. Но как лабораторный экспонат он все еще ценен.

Еще один вид "тестов-не-тестов" - просто добавь политики. К чему это приводит - вы видите по просмотрам на скринах.

А теперь давайте проверим звездёж Ворворта :

АС Одиссея 1440р/Ультра - потребление видеопамяти аж целых 5Гб! В 4К - 6.5Гб. И это на древней 1080Ти. Очень похоже на 10Гб, не так ли, Серёжа ?

Киберпанк 2077 4К/Ультра. Скрин сделан на старте игры 10.12.2020г, когда графику еще не "оптимизировали", точнее не порезали. 7Гб (на Ультра!) очень похожи на 8.5Гб( при игре на Средних).

Киберпанк 2077 4К/Средние. 6Гб сожранной видеопамяти очень похожи на 8.5Гб, заявленные Ворвортом... На 3080 потребление памяти еще меньше из-за более продвинутых алгоритмов сжатия.

В Horizоn Zero Dawn потребление не доходит до 6-8Гб в 4К/Ультра на 3080 10Гб, хотя Серега Ворворт заявляет о 13Гб.

П.С. Нужно ведь как-то оправдывать наличие огромного количества памяти в своих видеокартах компании АМД. А самый простой способ - отказаться от алгоритмов сжатия. Зато владельцы карт АМД могут носиться по всем форумам и вещать, что для игор нужно много видеопамяти!

Правда есть еще одно "но" - Ворворт использует для тестов "народную версию" игр, а у меня - лицензия. Может быть разница еще и в этом ?

На самом деле манипулировать тестами можно очень легко и в одной из ближайших заметок я вам это покажу на примере одного старенького ПК :)

П.С. Если вам не нравится мой Р4 Прескотт, можно достать из загашника что-нибудь и постарее.

А если быть точным, то будет два ПК, но оба на AGP. Будет куда интереснее, чем со всем этим новомодным хламом, неспособным отслужить даже свой гарантийный срок.

Не переключайтесь - мы скоро к вам вернемся с новой охапкой заметок и новостей.