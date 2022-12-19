Техноблоггинг, который мы заслужили
- Рекомендуются к просмотру
- С пивом сойдет
- Только для лулзов
Введение
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Статья о техноблогерах преимущественно ру-сегмента. Воспринимайте ее как предвзятую изначально, чтобы не быть разочарованными. И чтобы у вас ничего не пригорало.
Рекомендуются к просмотру
Канал, который скорее можно отнести к СМИ. Контент весьма широкий - как тесты в играх и рабочем софте, так и трансляции с выставок или репортажи об IT-сфере и производстве. Репортаж с производства EKWB на текущий момент доступен только по ссылке - у заказчика пошел бзик и он потребовал скрыть(удалить) уже одобренный к публикации материал, мотивируя это тем, что "вы не с теми договаривались".
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Канал с интересным и весьма специфическим контентом. Подача немного занудная, но можно иногда почерпнуть кое-что новенькое.
Канал весьма интересный тем, кто интересуется начинкой и надежностью видеокарт.
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Канал по ремонту видеокарт. Здесь вы можете увидеть свои "видяшечки" с точки зрения ремонтника.
Тесты, юмор, эксперименты и "колхозный моддинг". А также и обзоры - все это вы найдете на канале Рема:
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Как вам "игровой скворечник" для Райзена ?
Тесты, руководства и юмор. Обычно блогеры Оверов заимствуют контент с Ютуба не стесняясь. Здесь же обратный случай - ведущий для создания своих роликов использует опыт Конференции.
Ведущий с навыками обычного пользователя Конференции. Уважает паяльник. Имеет темное альтер-Эго - Компунктерщика Восилия.
На мой взгляд Компунктерщик Восилий - самый топовый сборщик ПК на всем Ютубе и во всем ру-сегменте. С недавних пор он открыл компанию по разработке игр и первая же игра - "Донатопомойка" по кассовым сборам обошла все известные F2P игры!
С пивом сойдет
Топовый продавец сборок с Али, хотя Олег никогда и не скрывал этого. По крайней мере раньше на его канале можно было найти пусть и сомнительные, но тесты китайского железа.
"4-7-8 - собирать не бросим"... Канал эникейщика, собравшего 5000+ ПК, поклонника RGB-подсветки и фирмы Gigabyte. Контент более развлекательный, нежели познавательный.
Канал с обзорами и распаковкой различного железа и комплектующих. Смотреть только с пивом!
Только для лулзов
"Интересные тесты" с "интересным железом" в играх
Продавец топовых игровых ковриков. Смотреть только для написания работы по психиатрии. Не забудьте бумажный пакет.
Самый топовый распаковщик гаджетов на Ютубе, который в свое время решил сыграть в техноблогера и геймера ( но фокус не удался). Когда-то делал неплохие обзоры на технику Apple. Когда-то...Смотреть только если вам надоел Дом-2.
Один из старейших ру-каналов, наряду с Вилсой и Про-Хайтек, но упустивший время для старта. Сейчас вызывает в основном сарказм. Автор мема про AVX-инструкции.
Канал носит скорее развлекательный, нежели познавательный характер. Только с пивом и только для лулзов!
Вам скучно ? Вы хотите интриг и эмоций ? Тогда подпишитесь на нашего самого топового автора :
Но помните, что контент старины Чикатимбала (опыты Лиги Самоисследователей, а также контент с расчлененкой без регистраций и смс) - только для Избранных, желающих познать Истинный Дзэн.
Но если для вас контент старины Чикатимбала кажется "пресным" у нас для вас найдется особо экзотичный автор. Он из клана "экспертов по картинкам и без актуального железа на руках". Встречайте его :
Но прежде чем зайти на эту запретную территорию подумайте - а достаточно ли у вас защитных артефактов и не сбоят ли ваши файерволлы ? Большинство статей данного "блогера и оверклокера" основаны на сравнении информации из чужих источников, которые он пытается преподнести за истину. Рассмотрим на примерах :
СВО обошлось Ворворту совсем недорого - в 120к (составные + работа по монтажу), вот только охлаждает оно его железо... короче "охлаждает" - Вега 7 при малейшем разгоне начинает тротлить, как и 5800Х - СВО просто не вывозит, но это не потому что не хватает его производительности, а потому что она находится внутри системного блока! (так вам скажет Ворворт), ведь отвести 600Вт из закрытого короба - это очень тяжело.
Для начала стоит обратить внимание на один факт : 1080Ти вышла в 2017г, а Вега 7 - в 2019, но при этом 1080Ти в 2019г все равно была быстрее - "качество АМД". Ждать 3 года пока кампания под конец жизненного цикла выпустит нормальные драйвера, чтобы обойти в тестах шестилетний флагман поза-позапрошлого поколения. Мда, зато не лох, потому что не купил огрызок от хуанга...
Сейчас Вега 7 - неплохая карта начально-среднего уровня, достойный конкурент для RTX3060 :) и чуть-чуть лучше, чем RX6600XT, правда последняя жрет меньше и не имеет отвальной HBM памяти. Зато 16Гб!
Прошло почти два года, а новую видеокарту Ворворт так и не купил, наверное финансы, отложенные на 6950ХТ ушли на починку и перенастройку кастомной СВО...
"Хоть железа у меня на руках и нет, но со слов других статью я накарябаю". Спасибо, мы уже видели как ты сравниваешь Вегу 7+2700Х с 2080+3600 (R5-3600 как игровой процессор, особенно в 4К значительно слабее, чем 2700Х, но RTX2080 - фуфло!) и не только.
И обратите внимание, когда идет сравнение процессоров АМД и Интел никогда не упоминается о температурах Райзенов в играх. Это табу ?
Пусть я взял не самую популярную игру, но вот вам сравнение и с фпс
В качестве кулера - 6-трубочный Мьюген 5. "Но в 4К играет очень мало людей!" - зато это любимое разрешение Ворворта. Почему я привожу Дьябло 3 ? В этой игре 1.5-поточный движок, который очень требователен к производительности однопотока. Перед вами результаты стоковых процессоров. В разрешении 1080р процессоры теряют в температуре в среднем 5-6С и только 5800Х теряет 10-12С ( от температуры в 4К).
Как Техно-Князь топит за Интел, также и Ворворт топит за АМД. Собственно именно поэтому я и написал предупреждение во вступлении и не буду давать на блог Ворворта ссылку.
Вот такой вот он - современный русскоязычный "техноблоггинг".
П.С. Пишите в комментариях, каких авторов (какие каналы) вы бы добавили и в какие категории.
Но при этом постарайтесь не переходить на личности. А главное помните, что именно вы своими просмотрами и предпочтениями определяете, КАКОЙ контент будет на ресурсе, но никак не ресурс.
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