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Техноблоггинг, который мы заслужили

Сегодня мы поговорим о техноблогерах, как с Ютуба, так и с нашего ресурса, работающих в "железном" направлении.
[ ] для раздела Блоги
5
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
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  • Рекомендуются к просмотру
  • С пивом сойдет
  • Только для лулзов

  Введение

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   Статья о техноблогерах преимущественно ру-сегмента. Воспринимайте ее как предвзятую изначально, чтобы не быть разочарованными. И чтобы у вас ничего не пригорало.

Рекомендуются к просмотру

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

  Канал, который скорее можно отнести к СМИ. Контент весьма широкий - как тесты в играх и рабочем софте, так и трансляции с выставок или репортажи об IT-сфере и производстве. Репортаж с производства EKWB на текущий момент доступен только по ссылке - у заказчика пошел бзик и он потребовал скрыть(удалить) уже одобренный к публикации материал, мотивируя это тем, что "вы не с теми договаривались".

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 Канал с интересным и весьма специфическим контентом. Подача немного занудная, но можно иногда почерпнуть кое-что новенькое.

  Канал весьма интересный тем, кто интересуется начинкой и надежностью видеокарт. 

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 Канал по ремонту видеокарт. Здесь вы можете увидеть свои "видяшечки" с точки зрения ремонтника.

Тесты, юмор, эксперименты и "колхозный моддинг". А также и обзоры - все это вы найдете на канале Рема:


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  Как вам "игровой скворечник" для Райзена ?

  Тесты, руководства и юмор. Обычно блогеры Оверов заимствуют контент с Ютуба не стесняясь. Здесь же обратный случай - ведущий для создания своих роликов использует опыт Конференции.

  Ведущий с навыками обычного пользователя Конференции. Уважает паяльник. Имеет темное альтер-Эго - Компунктерщика Восилия.

   На мой взгляд Компунктерщик Восилий - самый топовый сборщик ПК на всем Ютубе и во всем ру-сегменте. С недавних пор он открыл компанию по разработке игр и первая же игра - "Донатопомойка" по кассовым сборам обошла все известные F2P игры!

С пивом сойдет

  Топовый продавец сборок с Али, хотя Олег никогда и не скрывал этого. По крайней мере раньше на его канале можно было найти пусть и сомнительные, но тесты китайского железа.

 "4-7-8 - собирать не бросим"... Канал эникейщика, собравшего 5000+ ПК, поклонника RGB-подсветки и фирмы Gigabyte. Контент более развлекательный, нежели познавательный.

  Канал с обзорами и распаковкой различного железа и комплектующих. Смотреть только с пивом!

Только для лулзов

 "Интересные тесты" с "интересным железом" в играх

  Продавец топовых игровых ковриков. Смотреть только для написания работы по психиатрии. Не забудьте бумажный пакет.

  Самый топовый распаковщик гаджетов на Ютубе, который в свое время решил сыграть в техноблогера и геймера ( но фокус не удался). Когда-то делал неплохие обзоры на технику Apple. Когда-то...Смотреть только если вам надоел Дом-2.

 Один из старейших ру-каналов, наряду с Вилсой и Про-Хайтек, но упустивший время для старта. Сейчас вызывает в основном сарказм. Автор мема про AVX-инструкции.

   Канал носит скорее развлекательный, нежели познавательный характер. Только с пивом и только для лулзов!

  

Вам скучно ? Вы хотите интриг и эмоций ? Тогда подпишитесь на нашего самого топового автора :

 Но помните, что контент старины Чикатимбала (опыты Лиги Самоисследователей, а также контент с расчлененкой без регистраций и смс) - только для Избранных, желающих познать Истинный Дзэн.

Но если для вас контент старины Чикатимбала кажется "пресным" у нас для вас найдется особо экзотичный автор. Он из клана "экспертов по картинкам и без актуального железа на руках". Встречайте его :

Но прежде чем зайти на эту запретную территорию подумайте - а достаточно ли у вас защитных артефактов и не сбоят ли ваши файерволлы ? Большинство статей данного "блогера и оверклокера" основаны на сравнении информации из чужих источников, которые он пытается преподнести за истину. Рассмотрим на примерах :

СВО обошлось Ворворту совсем недорого - в 120к (составные + работа по монтажу), вот только охлаждает оно его железо... короче "охлаждает" - Вега 7 при малейшем разгоне начинает тротлить, как и 5800Х - СВО просто не вывозит, но это не потому что не хватает его производительности, а потому что она находится внутри системного блока! (так вам скажет Ворворт), ведь отвести 600Вт из закрытого короба - это очень тяжело.

 Для начала стоит обратить внимание на один факт : 1080Ти вышла в 2017г, а Вега 7 - в 2019, но при этом 1080Ти в 2019г все равно была быстрее - "качество АМД". Ждать 3 года пока кампания под конец жизненного цикла выпустит нормальные драйвера, чтобы обойти в тестах шестилетний флагман поза-позапрошлого поколения. Мда, зато не лох, потому что не купил огрызок от хуанга...

   Сейчас Вега 7 - неплохая карта начально-среднего уровня, достойный конкурент для RTX3060 :) и чуть-чуть лучше, чем RX6600XT, правда последняя жрет меньше и не имеет отвальной HBM памяти. Зато 16Гб!

 Прошло почти два года, а новую видеокарту Ворворт так и не купил, наверное финансы, отложенные на 6950ХТ ушли на починку и перенастройку кастомной СВО...

   "Хоть железа у меня на руках и нет, но со слов других статью я накарябаю". Спасибо, мы уже видели как ты сравниваешь Вегу 7+2700Х с 2080+3600 (R5-3600 как игровой процессор, особенно в 4К значительно слабее, чем 2700Х, но RTX2080 - фуфло!) и не только.

И обратите внимание, когда идет сравнение процессоров АМД и Интел никогда не упоминается о температурах Райзенов в играх. Это табу ?

Пусть я взял не самую популярную игру, но вот вам сравнение и с фпс

 В качестве кулера - 6-трубочный Мьюген 5. "Но в 4К играет очень мало людей!" - зато это любимое разрешение Ворворта. Почему я привожу Дьябло 3 ? В этой игре 1.5-поточный движок, который очень требователен к производительности однопотока. Перед вами результаты стоковых процессоров. В разрешении 1080р процессоры теряют в температуре в среднем 5-6С и только 5800Х теряет 10-12С ( от температуры в 4К).

Как Техно-Князь топит за Интел, также и Ворворт топит за АМД. Собственно именно поэтому я и написал предупреждение во вступлении и не буду давать на блог Ворворта ссылку.


Вот такой вот он - современный русскоязычный "техноблоггинг".

П.С. Пишите в комментариях, каких авторов (какие каналы) вы бы добавили и в какие категории.

 Но при этом постарайтесь не переходить на личности. А главное помните, что именно вы своими просмотрами и предпочтениями определяете, КАКОЙ контент будет на ресурсе, но никак не ресурс.


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