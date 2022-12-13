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Фантастические перекупы на Авито

Сегодня на паре примеров мы поговорим о такой старой теме, как "барыги Авито". Да, это уже боян, причем с бородой, как у Хоттабыча
[ ] для раздела Блоги
3
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
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    Ковыряясь на многим известной интернет-помойке ( в реестре записанной как Avito) я наткнулся на подборку весьма забавного вида объявлений. 

Первая подборка - это объявления о продаже б/у и "новых" процессоров ThreadRipper 1900X / 1920X /1950X по весьма интригующим ценам :

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

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 "Да нормальные цены, чё ты прицепился-то ?!" - напишут некоторые комментаторы. А теперь смотрим на реальные цены на эти фризящие произведения окаменелостей мамонта :

 Это - чтобы лучше понимать наглость и беспринципность Авито-барыг. Но теперь давайте посмотрим на парочку примеров :

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  В этом объявлении было указано, что процессор новый, вот только гарантия на него давалась...18мес. А производитель дает гарантию на ВОХ-версии - 36мес. Согласно ЗоЗПП продавец не имеет права самовольно снижать срок гарантии (если этого не сделал производитель) - карается серьезным штрафом - до х10-х20 от стоимости приобретенного товара (по решению суда). И если вы продаете новый товар, то вы обязаны уплатить НДС с продажи данного товара, в противном случае рано или поздно вас ждет весьма неприятная беседа с ФНС. Насколько неприятная ? Один предприниматель, который систематически уклонялся от уплаты НДС (и был пойман на этом) выплачивает всю сумму + штрафы уже 15 лет, причем 2/3 его пенсии идут в счет погашения долгов. Не шутите с Налоговой...

Урок №2 - б/у товар, независимо от комплектации не может стоить дороже такого же нового (или его аналога).

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 Вам начинают лить подобное - можете смело кидать жалобу ибо вас тупо разводят на деньги. Из комментария выше понятно, что "зажигательный фугас" попал "куда надо". Но обычно я отвечаю подобным образом :

 Полную переписку с данным "продавцом" я здесь публиковать не буду, но думаю вы и сами можете продолжить в комментариях, особенно про "крутящий момент"...

 В 2018г в нашем ритейле даже была акция - Т-Рипперы первого поколения продавали по цене в 18-25тыс.руб, потому что выход Зен+ в лице R7-2700Х фактически убил все младшие модели, а Т-Рипперы Зен+ были на пару-тройку порядков лучше топов первого поколения, превратив их в тыкву одномоментно. Как "игровые" процессоры они уступали даже сокету 1366, который старше лет эдак на 10. На текущий момент цена б/у Райзен7-2700Х - 7000руб. Плюс у Т-Риппера есть неприятный момент - не с каждым комплектом ОЗУ, даже 4-х канальным, он будет работать (владельцы TR4 на нашей Конференции могут в подробностях описать подбор и покупку ОЗУ для этой платформы). И да, за вот такое б/у "сокровище" с вас просят от 8000 до 25000 руб. Без каких-либо гарантий.

Также я решил посмотреть, что из "игровых" видеокарт для игровой эконом-сборки может "предложить" Авито :

Вроде бы продавец и честно пишет, но есть одно "НО" - если вы покупаете готовый ПК, то гарантия распространяется на ВСЮ сборку. И если вы захотите провести апгрейд, то сделать это без потери гарантии вы сможете только в официальном СЦ магазина, в котором приобретали данную сборку. А вот при продаже комплектующих из сборки никаких гарантийных обязательств от ритейла на нее распространяться не будет. К тому же в продаже есть варианты получше :

 Это самые дешевые предложения по 3060 в ДНС, вы можете посмотреть в любом другом магазине на ваш выбор, но навряд ли цена будет сильно отличаться.

 "А почему ты не смотришь в сторону GTX16xx/RTX2000/RX6000?! Чё за дискриминация ?!"

Это не дискриминация, а здравый смысл - приобретение вышеперечисленных видеокарт просто бессмысленно, ведь если с ними произойдет "гарантийный случай" то починить вы их уже не сможете. Некоторые ритейлеры карты RX6000 просто меняли и никто их не чинил - нет запчастей, как  и на RTX2000. Да и с экономической точки зрения это бессмысленно.

 А вот здесь цена уже весьма завышена - RTX3050 на текущий момент можно приобрести в ритейле за 21000-23000. С гарантией и возможностью возврата в течении 14 дней (если покупали лично в магазине) или 7 дней (если покупка и получение интернет-заказом), начиная с дня, следующего за днем покупки (NB!) - например в ДНС программа отсчитывает 14дней с момента продажи, а именно с даты и часа указанного в пробитом чеке (что является нарушением ст.25 ЗоЗПП).

Цена б/у товара всегда на 30-50% меньше аналогичного нового (в зависимости от срока пользования и состояния).

 Почему нет 3070-3090 с Авито ? Эти карты широко применялись в майнинге и именно среди этих моделей можно легко напороться на видеокарту с "аппетитной и очень хрустящей корочкой", а следовательно и потерять свои кровно заработанные.

В этот раз на Авито я искал кое-что для тестов :

"Зачем тебе это старьё?!"

А вот зачем :

 Мне нужен был исходник SI-100, чтобы отследить прогресс модели. Готовьте ваши ставки на победителя. 

Бонус :

 Тайное фото со свадьбы Шешенбека. Не благодарите.

П.С. Помимо SI-100 на тестирование с Али едет Thermalright Phantom Spirit 120.

И будьте внимательнее на Авито - не дайте себя обмануть.


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анонс юмор барыги авито видеокарты с авито рынок б/у комплектующих
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