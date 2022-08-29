Почему AMD - плохая платформа для тестирования
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Начало вы можете найти здесь.
Это собственно то, во что превращается PGA-сокет после того, как вы несколько раз выдернете процессор из сокета вместе с системой охлаждения. Красота, не так ли ? Восстановить такое можно только одним способом - заменой сокета.
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Ниже вы можете прочесть сводное мнение ремонтников о продукции АМД :
" Достаточно один раз вырвать процессор, и сокет мертвый. Вина этому - сама процедура съема охлаждения. Снимать надо только так чтобы процессор не выдернуть. И как - только по факту. Но держак у амд сокетов плохой, как ни крути. Поэтому использовать эту платформу для частой смены охлаждения, это попадос, заранее обреченный на повреждение сокета. Как раз такие платы, АМД очень часто приходят в ремонт именно на замену сокета, после того, как процессор был выдернут из сокета. И если это очень часто случается, даже у обычных людей, которые залезают туда или пробуют менять охлаждение раз в жизни. То если это делать 80 раз, как вы пишите. Шансов на то, что выдерните процессор даже более 100%. А это значит, сокет вы повредите.
Защёлки на сокете стандартные и не зависят от модели материнской платы. Это прерогатива именно сокета - слабая защелка."
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Зная эти "маленькие особенности" вы все еще будете продолжать считать Интел "корпорацией зла" за то, что она "заставляет своих фанатов менять платформу каждые два поколения" ? А может быть именно поэтому корпоративный сегмент предпочитает Интел - за большую надежность ?
Цена такой "особенности" - 3500р (без учета доставки туда-обратно).
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Нет, глаза вас не обманывают - представитель Зен2 - Райзен 7 Про 3700 на частоте 4.2ГГц с двуранговой памятью Crucial Ballistix Sport AES 2х16Гб 3200МГц CL16 оказался лишь немного лучше неразгоняемого i5-4460 3.4ГГц с памятью HyperX Predator 2x8Гб 2400МГц CL10. Вот только его наследник - i5-12400 с той же памятью Баллистикс Спорт но на частоте 2400МГц оказался более чем на 50% шустрее своего красного оппонента. Мда, еще никто так не ускорял РХ580...А что было бы, если бы ОЗУ была разогнана хотя бы до 3200-3600МГц ? А если снять лимиты ? У Райзен 7 Про 3700 они сняты, даже замена на Райзен 7 5800Х не позволит сократить такое отставание.
Нет, это не шутка юмора - именно в такой "неродной упаковке" я и получил заказанный Р7-5800Х. Что это - намек на то, что на самом деле Р7-5800Х - аналог i3-10100 или знак, что пора возвращаться на Интел ?
Пишите в комментариях, какова вероятность, что АМД выпустит что-то стоящее этой осенью и кто из вас готов обновить процессор, а кто - платформу целиком. Если обновились - то пишите с чего переходили на что и какова была ваша мотивация для апгрейда.
Также пишите, кто из вас сменил AMD AM4 на Интел 1200/1700. А также пишите, случались ли у вас какие-либо забавные курьезы при получении ваших заказов.
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