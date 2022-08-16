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Почему тестировщики не любят AMD

В этой маленькой заметке мы поговорим, почему тестировщики систем охлаждения не любят сокет АМ4.
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  Введение

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Сегодня мы с вами поговорим о том, за что тестировщики систем охлаждения не любят системы на сокетах AMD и почему стараются обходить их стороной (если это возможно).

Причина первая - устаревший и слабый сокет

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  В серверном сегменте AMD  использовала LGA-сокет еще с 2005г, в то время как в "бытовом" сегменте продолжала использовать архаичный и сверхнеудобный PGA, который возможно канет в Лету этой осенью с выходом АМ5. За что же его так не любят ?

 Процессоры АМД никогда не отличались малым теплопакетом и низким тепловым потоком. И особенно это обострилось после выхода Зен2. В то время как сам сокет продолжал крепится к материнской плате лишь при помощи припоя - это единственное, что удерживает его на плате и в случае если вам не повезет (тест был очень горячим и термопаста намертво склеила кулер и процессор) то вы легко можете снять систему охлаждения не просто вместе с процессором, но и бывали случаи, что и вместе с сокетом.

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К примеру моя рабочая лошадка - MSI X470 Gaming plus, на которой я проводил тесты с Райзен 7Про 3700 умерла именно по сокету - скорее всего отвал. Точный диагноз поставит мастер, к которому она уже едет на ремонт. 80 переустановок кулера ( с тестированием) - это не так уж и много. LGA-шные материнские платы на Интел выдерживают 120-150 переустановок (в порядке нормы).

Где-то года полтора назад на Авито я видел косяк(штук 50-70) ASRock Taichi 370/470 по очень низким ценам. Причина оказалась банальна - у половины проблема с сокетом, еще у нескольких - проблема с чипсетом.

Причина вторая - привередливость к оперативной памяти

  То, что на системе АМД пойдет далеко не каждый набор оперативной памяти - известно еще со времен, когда динозаврами на этой планете не пахло. Да и память памяти рознь, даже на АМ4. Бывают и такие случаи, что система ни в какую не хочет работать с зелеными самсунгами, при этом на ура идет с самыми паршивыми хьюниксами. А у тестировщиков бюджет не резиновый - им что выделили - с тем и работают. Или работают с тем, что купили за свои кровные. Осваивать курс шаманского танца никто из них не горит желанием ибо на тесты и написание статьи выделяется весьма ограниченное время.

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Причина третья - "своевременный" выпуск обновлений BIOS

  Эту проблему можно даже не комментировать и не объяснять - скорее от Интел дождешься нужной версии BIOS с исправлениями проблем, чем в AMD признают наличие проблемы и выпустят нужное обновление. А как от некоторых обновлений могут зависеть результаты тестирования - можно даже и не пояснять.


Причины, по которым АМД меняет сокет

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 Пишите в комментариях свои причины, почему тестировщики не любят платформы АМД и почему АМД меняет сокет у своих материнских плат.

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