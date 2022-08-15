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Правильно выбираем CPU кулер - руководство с картинками и примерами

В этом руководстве мы рассмотрим как правильно подобрать систему охлаждения для ЦПУ. С реальными примерами.
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На что обращать внимание в первую очередь

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1) Поддержка кулером необходимой платформы (сокета)

Это первое, на что стоит обращать внимание. И да, это не опечатка, т.к. в продаже бывают кулеры с поддержкой только одной платформы - либо Интел, либо АМД.

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Кулер only Intel

Кулер only AMD - Thermalright ARO M140

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   Многие актуальные кулеры  из ранних партий могут не иметь поддержку самого последнего сокета Интел (1700), но в продаже можно найти комплект расширения.

У AMD в настоящий момент актуален сокет AM4, также скоро дебютирует AM5, крепежные отверстия которого полностью совпадают с АМ4 (по информации от АМД).

У Интел на текущий момент актуальны - сокет 1151v2, 1200 и 1700. Наибольшей популярностью пользуется сокет 1200, сокет 1700 идет на втором месте.

В HEDT - sTRX4 и 2066.

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 Некоторые производители (Noctua, Phanteks, BeQuiet!)  ранее рассылали бесплатно комплекты расширения, но после нарушения логистических цепочек перестали.

2) Особенности системы

  Кулер, который подойдет для офисного или компактного ПК, может быть недостаточным для хорошего игрового ПК или рабочей станции. И это тоже нужно учитывать при подборе системы охлаждения.

Собираетесь снимать лимиты с процессора ? Забудьте про бюджетные системы охлаждения. Кулер стоит брать с запасом в +30% к максимальному потреблению вашего процессора. Например Райзен 7Про 3700 в играх потребляет всего 60Вт, а вот в рабочих задачах (при снятых лимитах) - уже порядка 110-120Вт. Поэтому лучше брать кулер с минимальным ТДП 160-180Вт. 

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Для процессоров с чиплетной компоновкой и особенно одночиплетных Райзен 5 / Райзен 7 лучше брать кулеры с плоским, классическим основанием. Главное - оно должно быть максимально плоским , для лучшего теплообмена.

 Монокристальные процессоры (Интел и APU AMD( процессоры с индексом G) ) - менее требовательны к качеству основания.

3) Уровень вашей материнской платы и процессора

  Чем хуже материнская плата - тем лучше должна быть система охлаждения, особенно в связке с мощным процессором.

Закон Вселенской Гармонии

  Обратите внимание на разницу между двумя АТХ платами - Z97-K (вверху) имеет 6 точек крепления и немного уже стандартного АТХ, X470 Gaming plus -  стандартная АТХ с 9-тью точками крепления. Во втором случае при установке 29мм вентилятора он упрется в первый слот ОЗУ, но не перекроет его. 

Всегда при выборе кулера учитывайте особенности вашей материнской платы.

4) Тип корпуса

От того, какой у вас корпус - компактный Slim Desktop, SFF, Full Tower, Midi Tower или открытый стенд зависит куда больший ассортимент выбора систем охлаждения. Ибо размер и тип корпуса - это самый сильный ограничивающий выбор фактор.

Главным ограничителем является расстояние до крышки корпуса.

Aerocool CS-101 (Slim Desktop) - ограничение кулера 80мм

Thermaltake Core G3(Slim ATX) - ограничение кулера 110мм

Thermaltake Core X31 (Midi Tower) - ограничение кулера 190мм

Классификация кулеров

Бюджетные системы охлаждения

 Это кулеры для самых нетребовательных процессоров - Celeron, Pentium и Athlon. Кулеры самой простой конструкции ("корзинка" и "ВОХ"), зачастую вообще без теплотрубок. Реальное ТДП таких систем охлаждения - не более 65-70Вт.

 Бюджетные башенные кулеры как правило имеют 1-2 теплотрубки и 80-92мм вентилятор, отличаются высоким уровнем шума и крайне дешевым исполнением.

Системы охлаждения среднего уровня

ID-Cooling SE-224-XTCNPS10X Performa и CNPS10X Performa+ID-Cooling SE-207-XT Advanced

 Это однобашенные кулеры с 3-5 теплотрубками и 120мм вентилятором и двухсекционные кулеры с 4-6-7 теплотрубками и 120мм вентиляторами. ТДП таких кулеров колеблется от 150 до 220Вт. С данными системами уже можно позволить снятие лимитов (например у i5-10400/12400).

Предтоповые системы охлаждения

Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance & GamerStorm Lucifer v2Thermalright Burst Assassin 120

BeQuiet! DarkRock 4

Deepcool AS500

  Это системы охлаждения с 5-8 теплотрубками и 120-140мм вентилятором. Отличаются высокой производительностью и очень низким уровнем шума. Данные системы охлаждения позволяют разгонять i5-i7-R5-R7.

Ультимативные решения

Zalman CNPS20XThermalright Frost Spirit 140 & Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme

Jonsbo HX7280

  Данные системы охлаждения отличаются немалой ценой (65-95$) и самой высокой производительностью в классе систем воздушного охлаждения, при самом низком уровне шума. У Thermalright флагманской линейкой до сих пор остается Silver Arrow и из всех кулеров равным по производительности (ну или почти равным) оказался только Zalman CNPS20X. "Черный китаец" - НХ7280 немного уступает старому чемпиону, но он куда лучше, чем NH-D15  на платформе АМ4.

Дорого, Богато, Бесполезно

Noctua NH-D15 (справа)BeQuiet! Dark Rock Pro 4

 На текущий момент приобретение продукции фирм BeQuiet! и Noctua абсолютно бессмысленно - пока они почивали на лаврах, подтянулись голодные и амбициозные китайцы с очень выгодными предложениями на любой вкус, цвет и кошелек :

- Thermalright Peerless Assassin SE - 2700руб

- Thermalright Peerless Assassin - 3200руб

- ID-Cooling SE-207-XT (Advanced) - 3300-4000руб

- Thermalright Frost Spirit 140 - 4200-5000руб

- Jonsbo HX7280 - 5000руб

- Zalman CNPS20X - 5600-6000руб

 К тому же у Ноктуа /БиКвайет очень сильно разнится производительность на Интел /АМД (на Интел - суперкулер, на АМД - "очень не очень").


  Пишите в комментариях, какими факторами вы руководствуетесь при подборке системы охлаждения для своего ПК. И какие системы охлаждения вы предпочитаете (про термопасту / жидкий металл на стуле в споре с оппонентами не писать!) .

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