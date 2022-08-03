За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Сейчас - конец июля. "И что это значит ?" - спросят некоторые читатели. А это означает то, что буквально через месяц часть лучших из лучших интернет-комментаторов и интернет-экспертов по всему на свете пойдет в школу...

И в сегодняшнем выпуске мы будем собирать компьютер для этих самых лучших людей на свете.

Сборка из магазина

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

"А почему не на АМД? Что за дискриминация ?!"

реклама

Потому что ничего адекватного из плат АМД сейчас нет в наличии, да и цены на комплектующие фирмы из трех букв не отличаются адекватностью.

Что бы я заменил в магазинной сборке ? SSD на более надежный - у представленной модели очень большой процент брака (часто умирает в первые дни использования). В целом сборка укладывается в 20-23 т.р.

Сборка с Авито

Для данной сборки я использовал как новые, так и б/у комплектующие.

реклама

Материнская плата, процессор и кулер

Да, перед вами бессмертный сокет 1150. Система охлаждения - 2-х трубочный Arctic Freezer 11LP. Топ-флоу кулер уникальной конструкции, за его создание авторов стоило бы премировать пожизненным запасом чая "Летящая Ласточка" (чтобы они больше ничего подобного не создавали).

реклама

Сердце нашего ПК - Pentium G3250. Процессор до сих пор резвый и будет вполне адекватным выбором для "школьного" пк. "Но это же 2-х ядерный процессор!!" - возмутятся некоторые читатели. Плох тот Пентиум, который не мечтает стать Зионом !

Оперативная память

Два двуранговых модуля по 4Гб с частотой 1600МГц - это было самое адекватное, что нашлось на барахолке. Хотя, Интел куда более всеядный, в отличии от АМД - жрет все, что воткнешь. А вот с АМД такой фокус не пройдет.

Корпус и блок питания

Этот корпус на самом деле Aerocool CS-101, которому заменили фронт. панель. А вы думали, что инженеры корпят ночами над созданием новых моделей ? Корпус достался по чисто символической цене - 640 рублей (11$).

По канону жанра - это Аэрокул на 400Вт.

Сборка

Заняла не более часа. Но подвел накопитель QUMO - умер, проработав всего 1.5ч. Был заменен по гарантии на Apacer AS350 PANTHER - стоимость у них сейчас почти одинаковая, зато абсолютно разные в плане надежности. В целом система получилась весьма и весьма шустрая, если забыть, что тут установлен 2/2 процессор. Единственный раздражающий фактор - это 92мм вентилятор системы охлаждения, но и его можно устранить, включив в БИОС тихий режим - процессор у нас весьма холодный и даже в нагрузке выше 45С ( при установке обновлений операционной системы) не прогревается.

В среднем сборка данного "школьного" пк вам обойдется в - 8-10 т.р., что весьма демократично по текущим временам.

И этого ПК с Win10 Home, антивирусом Dr.Web (в ЧС которого добавлены все "нужные" ресурсы) вполне хватит, чтобы делать домашние задания или участвовать в видеоуроках.

А вы думали, что здесь будет сборка для КС:ГО, Дота 2, Танчиков и Fortnite ?

Вы серьезно ?



И помните - до наступления нового учебного года осталось меньше месяца...