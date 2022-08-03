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Собираем ПК "Мечта Школьника"

Сегодня мы будем делать сборку ПК для учебы в двух вариантах - с Авито и из магазина.
[ ] для раздела Блоги
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3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
12700KF за копейки в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
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    Сейчас - конец июля. "И что это значит ?" - спросят некоторые читатели. А это означает то, что буквально через месяц часть лучших из лучших интернет-комментаторов и интернет-экспертов по всему на свете пойдет в школу... 

  И в сегодняшнем выпуске мы будем собирать компьютер для этих самых лучших людей на свете.

Сборка из магазина

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Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

"А почему не на АМД? Что за дискриминация ?!"

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Потому что ничего адекватного из плат АМД сейчас нет в наличии, да и цены на комплектующие фирмы из трех букв не отличаются адекватностью.

Что бы я заменил в магазинной сборке ? SSD  на более надежный - у представленной модели очень большой процент брака (часто умирает в первые дни использования). В целом сборка укладывается в 20-23 т.р.

Сборка с Авито

  Для данной сборки я использовал как новые, так и б/у комплектующие.

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Материнская плата, процессор и кулер

  Да, перед вами бессмертный сокет 1150. Система охлаждения - 2-х трубочный Arctic Freezer 11LP. Топ-флоу кулер уникальной конструкции, за его создание авторов стоило бы премировать пожизненным запасом чая "Летящая Ласточка" (чтобы они больше ничего подобного не создавали).

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 Сердце нашего ПК - Pentium G3250. Процессор до сих пор резвый и будет вполне адекватным выбором для "школьного" пк. "Но это же 2-х ядерный процессор!!" - возмутятся некоторые читатели. Плох тот Пентиум, который не мечтает стать Зионом !

Оперативная память

  Два двуранговых модуля по 4Гб с частотой 1600МГц - это было самое адекватное, что нашлось на барахолке. Хотя, Интел куда более всеядный, в отличии от АМД - жрет все, что воткнешь. А вот с АМД такой фокус не пройдет.

Корпус и блок питания

  Этот корпус на самом деле Aerocool CS-101, которому заменили фронт. панель. А вы думали, что инженеры корпят ночами над созданием новых моделей ? Корпус достался по чисто символической цене - 640 рублей (11$).

 

 По канону жанра - это Аэрокул на 400Вт.

Сборка

  Заняла не более часа. Но подвел накопитель QUMO - умер, проработав всего 1.5ч. Был заменен по гарантии на Apacer AS350 PANTHER - стоимость у них сейчас почти одинаковая, зато абсолютно разные в плане надежности. В целом система получилась весьма и весьма шустрая, если забыть, что тут установлен 2/2 процессор. Единственный раздражающий фактор - это 92мм вентилятор системы охлаждения, но и его можно устранить, включив в БИОС тихий режим - процессор у  нас весьма холодный и даже в нагрузке выше 45С ( при установке обновлений операционной системы) не прогревается.

В среднем сборка данного "школьного" пк вам обойдется в  - 8-10 т.р., что весьма демократично по текущим временам.

И этого ПК с Win10 Home, антивирусом Dr.Web (в ЧС которого добавлены все "нужные" ресурсы) вполне хватит, чтобы делать домашние задания или участвовать в видеоуроках.

А вы думали, что здесь будет сборка для КС:ГО, Дота 2, Танчиков и Fortnite ?

Вы серьезно ?

  И помните - до наступления нового учебного года осталось меньше месяца...

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