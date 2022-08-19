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Эта маленькая и ничем непримечательная история началась буквально недавно - весной 2013г. Автор буквально на днях закончил ординатуру по гастроэнтерологии и подумывал что купить на замену недавно почившему ноутбуку Asus Z99-H, который прослужил ему верой и правдой почти 4 года, но внезапно отдал концы. В стартовом капитале на тот момент было 12500 рублей и 500Гб 2.5" Samsung Momentus, изъятый из ноутбука.

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В качестве стартовой системы была выбрана типичная "2 ядра - 4гига и никакой видеокарты". Основой послужила достаточно дешманская Asus H81M-K, принявшая себе на борт i3-4130 и два 2Гб модуля Elixir 1600МГц на чипах Nanya, корпус был взят самый простенький с комплектным БП на 450Вт. Даже самая слабая Win 7 Starter шла на ней со скрипом, не говоря о том, чтобы запустить Дьябло 2 с нормальными настройками - привет от драйверов Интел! которые буквально ч/з 3-5 мин окрашивали половину экрана в розовый, а другую - в зеленый цвет. Поэтому было принято решение найти самую дешевую дискретную затычку. И в течении 2-х дней я нашел - Asus HD7750 1Gb. Артефакты в Дьябло 2 и Героях/ Disciples /Kings Bounty исчезли. И я решил по новой загрузить Дьябло 3 и Sacred 2...Дьябло 3 загрузилась и пошла, а вот Сакред 2...показала смачный кукиш.

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Потанцевав с бубном и попев репертуар Юры Хоя мне все-таки удалось установить Сакред 2 с амд-шной картой. И на таком конфиге я просидел до июня 2014г. Тогда я подумал о первом апгрейде - мне катастрофически перестало хватать места на ЖД и размера ОЗУ. Денежка была поднакоплена и в ближайшем магазине были приобретены - два модуля Круциал по 8Гб 1600МГц (3500р), WD Black 1Tb (3600р) и Seagate Barracuda 3Tb (5600р). Через год Барракуда "выбросилась на берег". С концами (ремонту и восстановлению диск не подлежал).

Июнь 2015г и новая волна апгрэйда. К тому времени я уже подкопил чуть-чуть поболее наличности и поэтому произвел более масштабный апгрейд: i3-4130 был заменен на i5-4460 с доплатой, H81M-K на Z97-K также с доплатой, Seagate Barracuda 3Tb заменил по гарантии на WD Red 4Tb. Продал старый корпус с БП и HD7750 и доплатив приобрел : корпус - Gelid Dark Force, накопитель под ОС - OCZ Vertex 460A 120Гб (старичок жив по сей день), Asus Strix GTX970 (хотя в качестве претендентки рассматривалась Sapphire R9 390, но найти ее по вменяемым ценам было невозможно - за карту просили порядка 33-35т.р., в то время как 970-я стоила 25-27т.р., а 980Ти можно было ухватить за 35-37). В качестве кулера был приобретен Thermakright True Spirit 140 BW rev.A. Также была приобретена звуковая карта Creative Titanium HD (8500р).

Сказать что разница с предыдущей системой была огромна - это все равно, что ничего не сказать. Скачок в производительности и комфорте был огромным. При этом компьютер работал абсолютно бесшумно и не нужно было открывать балконную дверь с осени по весну (чтобы понизить температуру ПК на 15-20°С). И вот однажды осенью 2016г мне позвонили из компьютерного магазина старые знакомые : "Слушай, у нас тут появилась партия дешевых i7-4790K, хочешь обновиться по-дешевке ?" Я сразу забронировал себе один экземпляр и быстро продал на Авито свой i5-4460 за 9000р (средняя цена в магазинах на тот момент составляла ~ 14-16т.р.). В итоге очень хороший экземпляр 4790К мне обошелся всего в 10000р (если не считать денег от продажи и5-4460). ФХ-8350 на тот момент стоил ~12-14т.р.

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И вот мне потребовалась система "для поиска оптимизации в играх". Система должна была соответствовать минимальным требованиям игр. Так у меня появился второй пк на...АМД. Его конфигурация была следующей : Athlon 7850 (Kuma), Asus M2N Sli Deluxe, 2x2Gb 800MHz, Seagate Momentus 500Gb, Sapphire HD 6850 1Gb, Enermax Liberty 620W, Thermaltake SpaceCraft VF-1. И нужно сказать, что данный корпус просто шикарен в плане охлаждения "красных" систем. Собран он был осенью 2015г.

Данная система прослужила мне до осени 2017г, когда ее сменила система на АМ3 - MSI 790GX-G65 + Phenom ll x2 550. Материнка была почти упоротой предыдущим владельцем + процессор был абсолютно неразгоняемым - при любой попытке разгона система становилась нестабильной. Октябрь 2017г стал последним для HD6850 - тест в составе системы с Феном 550 в Овервотче стал для нее последним - отвал чипа. После завершения экспериментов система была продана и ее сменили MSI 970 Gaming + Phenom ll x4 955, HD6850 была продана под восстановление (или запчасти) и заменена Sapphire RX460 Nitro (11500р).

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Вот вам и разница между Феном ll и FX-83XX на одной частоте в средненьком шутане на Средне-Высоких настройках.

Но жажда истинного апгрейда она неутолима и всегда жаждет большего ! И буквально через пару недель мой пк был поключен к 4К монитору Philips Brilliance, а набор стандартной памяти был заменен на HyperX Predator 2400MHz CL11 2х8Гб. И именно благодаря хорошей памяти старичок 4790К отжигает до сих пор !

Шумела осень 2018г, а параллельно ей шла очередная волна майнинга. Но играть-то хотелось ! И в ДНС в октябре 2018г была приобретена за 60000 Asus ROG Strix GTX1080Ti, а в пару к ней был приобретен в Е2Е4 новый блок питания

Цена предложения была весьма вкусной - 9300р, поэтому были приобретены сразу 2 образца - на "всякий пожарный".

Который настал зимой 2018/19гг - после приобретения системы на АМ4. В памяти все еще были свежи ажиотажи по первому Райзену и цены на 1700Х в районе 34-42т.р. К слову i7-6850К в то время в Е2Е4 можно было взять за 28000. Поэтому подождав, пока цены придут к вменяемым, а 2700Х временами торговался за 32000-34000, обгоняя в цене i7-8700К, он был приобретен за 25000 + была приобретена материнская плата среднего уровня - MSI X470 Gaming plus - в разгоне памяти она почти не уступает флагману - X470 M7 AC (хотя не стоит забывать, что разгон памяти зависит не только от образцов памяти, но и от экземпляра процессора). В моем варианте разгон памяти до 3466МГц с дальнейшей настройкой таймингов (а память у меня двуранговая, как на Интел, так и на АМД) давало больший результат, чем дальнейший разгон по частоте + разгон процессора. Да, разгон штука сугубо индивидуальная - универсального рецепта нет.

Так как система АМД переехала в мой старый корпус Гелид, то мне срочно понадобился новый корпус для системы Интел. И буквально в ближайшие дни такой образец мне подвернулся.

Это Thermaltake Core X31, купленный в ДНС по акции за...4500р. В данный корпус при желании можно упаковать хоть бегемота, но самое главное - он поддерживает установку 200мм вентиляторов и имеет съемные 5.25" модули и корзины ЖД.

Верхний слот 5.25" занят реобасом Thermaltake Commander 6. Максимальная температура видеокарты даже в разрешении 4К в играх не превышает 65-67°С. Вентиляторы притока - 1000-1200 об/мин, вентиляторы вытяжки - 1400об/мин. И да, с такими настройками в комнате тихо.

Но какой бы хорошей ни была сборка на флагманском процессоре сокета 1150 или АМ4, но для работы с видео требовалась куда более производительная система. И я снова обратил внимание на сокет 2011-3 и процессоры Broadwell-E, хотя в прошлом доводилось работать с Haswell-E. Да и буквально на днях подвернулся 4-х канальный набор за скромные деньги.

На Авито был найден набор - i7-6850К (9000) + MSI X99A Sli Plus (8000). Материнской плате потребовалось заменить 4 гнутых пина в сокете (2500), в результате снова заработал 4-х канал. На тот момент МП Х99 в нашем ритейле стоили неприлично дорого - от 20000, поэтому я решил сэкономить при помощи Авито. С момента ремонта прошло больше 3-х лет - а система работает стабильно.

В качестве корпуса для Х99 системы был выбран

Да, корпус формата LAN-Box. Плюсом горизонтального расположения материнской платы является то, что вам не нужна подставка под вашу флагманскую видеокарту, да и охладить ее куда проще.

Шел январь 2021г. В ДНС была акция на Райзен 7Про 3700 (тогда его можно было прикупить за 18500-19200). Грех было упускать такой случай. Большой ли я получил прирост относительно 2700Х ? Не более 12% в играх, в видеоредакторах - 6-7% (мой экземпляр 3700Про весьма неудачен).

Январь 2022г. На день рождения решил прикупить систему на сокет 1200 - MSI Z590 Gaming Plus + i7-11700K. С учетом бонусов обошлось недорого - всего-лишь в 30000р.

И вот в июле 2022г снова прозвенел звоночек - и пройдясь по знакомым ссылкам я обнаружил Asus Z690M-Plus D4 и i5-12400 по очень вкусным ценам, на общую сумму в 21000р.

На текущий момент моим основным ПК остается система на 2011-3, системы на 1150 и 1700 были собраны в компактные корпуса и размещены - 1700 на кухне, а 1150 - в спальне, в качестве HTPC.

А что с AMD ? А с AMD все как всегда - посмотрели, оценили и попрощались. Хотелось бы попробовать систему на sTR4/WRX8 ? Скорее нет, чем да - у меня просто нет таких задач, под которые нужен Тредриппер, да и моему брату вполне хватит системы на 5800Х под его инженерные задачи и игры.

Новый HEDT Intel - возможно, только если там снова не придумают чего-то "нового" и если цена для экстрем платформы будет вменяемой.

Вот такая вот маленькая история маленького апгрейда. Хотя...я все равно в поиске пары хороших 4К мониторов, которые смогут заменить старичка Philips Brilliance и AOC Q2778VQE.

"А система на сокет 1200 где ?"

А вы угадайте...