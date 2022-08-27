"Танцующие волчки" - Thermaltake Engine 27 vs Zotac Magnus on i5-12400
- Введение
- Радиатор и вентилятор
- Установка и совместимость
- Сводные характеристики
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
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Введение
Сегодня мы проведем весьма необычный тест - сравним 1U-кулер Thermaltake Engine и BOX-кулер от компактного игрового ПК Zotac ZBOX Magnus One (не спрашивайте как я его достал - это секрет!). Немного атмосферы и мы начинаем.
Радиатор и вентилятор
Thermaltake Engine 27
Кулер упакован в коробку из плотного гофрокартона с цветной полиграфией.
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Комплект поставки крайне скромный, но содержит все необходимое - сам кулер, бэкплэйт, тюбик с термопастой и инструкцию по установке.
Первое, что отмечаешь, когда берешь кулер в руки - это его вес. Для таких весьма скромных размеров кулер очень увесистый.
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Основание кулера выполнено из единого куска меди, сам радиатор и вентилятор - из алюминия. Радиатор никелирован, а вот вентилятор - нет. Радиатор набран 129 конусовидными ребрами с межреберным расстоянием 0.9мм у вентилятора и 1.6мм снаружи радиатора.
По факту перед нами типичный центробежный вентилятор, благодаря чему и обеспечивается компактность и эффективность системы охлаждения.
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Вентилятор цельнометаллический d60мм, с 40 лопастями.
Вентилятор очень тихий, даже на максимальных оборотах.
Zotac Magnus
Данный кулер выполнен в строгих, темных тонах. Радиатор выполнен из меди, набран 94 ребрами с межреберным интервалом 3мм. Ребра радиатора для большей прочности застегнуты в "замок" в 3-х местах. Основание кулера - медный
сердечник. 80мм вентилятор крепится к радиатору на 3-х винтах.
Размеры вентилятора - 75х15мм, максимальные обороты - 3500об/мин. Да, это вентилятор для видеокарты, который производитель использовал для создания ВОХ-кулера. Оригинальное решение, не так ли ?
Основание медное, фрезерованное. Следы от фрезы видны невооруженным взглядом. Крепление - при помощи зафиксированных в основании подпружиненных винтов. Поддерживается только сокет 115х/1200.
Установка и совместимость
Thermaltake Engine 27
Кулер поддерживает только сокеты 115х/1200. Установка очень простая - укладываем кулер на процессор (предварительно нанеся на процессор термопасту). Крест-на-крест закручиваем подпружиненные винты, делая по 1-2 оборота до самого упора.
Кулер не конфликтует ни с радиаторами VRM, ни с модулями ОЗУ. Обратите внимание на его размеры - он просто мечта для любителей ультракомпактных сборок!
Отпечаток далек от идеального.
Zotac Magnus
Данный ВОХ-кулер был создан для охлаждения i7-10700, поэтому он поддерживает только сокеты 115х/1200. Установка данного кулера проходит куда легче, нежели его оппонента - его крестовина с винтами куда более гибкая.
Способов установки не так уж и много. Кулер также не конфликтует ни с радиаторами VRM, ни с модулями ОЗУ.
Отпечаток процессора куда ближе к идеальному, в сравнении с оппонентом.
Сводные характеристики
|Параметр
|Thermaltake Engine 27
|Zotac Magnus
|Габариты, мм (ДхВ)
|91.5х27
|95х40
|Масса кулера, г
|310
|340
|Типоразмер вентилятора, мм
|60х21
|75x15
|Материал радиатора
|Никелированный алюминий
|Окрашенная медь
|Число ребер
|129
|94
|Толщина ребер, мм
|0.2
|0.2
|Межреберное расстояние, мм
|0.9>1.6
|3.0
|Материал основания
|Никелированная медь
|Медь
|Цена на момент релиза
|50$
|N/A
|Актуальность
|В продаже
|Комплектный кулер мини-ПК Zotac ZBOX Magnus One
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Материнская плата : Asus Z690M-Plus D4,socket 1700,bios - 1603
Процессор : Core i5-12400 (Alder Lake, L3 - 18Mb) 2.5-4.4GHz
ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1: Kingston NV1 250Гб NVME
Диск№2: ADATA 2Tb Swordfish NVME
Видеокарта: Sapphire Radeon RX580, 8Gb
Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)
корпус: Thermaltake Core P5 (открытый стенд)
Операционная система: Windows 10 Pro с последними обновлениями
Термоинтерфейс: Arctic MX-4
Системы охлаждения : Thermaltake Engine 27, Zotac Magnus.
Мониторинг
HWMonitor 1.44
CapFrameX 1.5.6
Нагрузка
Cyberpunk 2077(GOG) - бенчмарк, 1080р/Средние
Horizon Zero Dawn (GOG) - бенчмарк 1080р/Средние
Diablo lll (Battle.net) - 1080р/Максимальные, Некоровий уровень, сложность Т16
World of Tanks Encore - 1080р/Ультра
На этот раз тестирование будет проводится исключительно в играх, ибо данные кулеры не рассчитаны на использование в предельной/ запредельной нагрузке, которую создает пакет Prime 95.
Тест проходил на абсолютно стоковой системе (собрали и погнали). Но зачем ? Чтобы собрать необходимые данные для еще нескольких заметок. Да и результаты тестирования все расставят по своим местам.
Температура в помещении во время тестирования находилась на уровне 21-22°C.
Результаты тестирования
Для кулеров такого размера и конструкции - это весьма впечатляющий результат. Если сравнивать соперников по шуму, то кулер от Зотак Магнус - это ревущий буйвол, в то время как Termaltake Engine 27 - голодный комар.
На рабочем столе / в браузере процессор не прогревался выше 40°C под обоими кулерами
Итоги
Thermaltake Engine 27 - в свое время компания Термалтейк создала маленький металлический шедевр. У нее получился прекрасный кулер для мини-систем собранных на процессорах с лимитами до 65-75Вт. А также это прекрасный кулер для тонких клиентов. Кулер невероятно тихий даже на максимальных оборотах.
Zotac Magnus - очень интересный экземпляр боксового кулера, правда обладающий повышенным уровнем шума.
Конечно кулеры на теплотрубках будут эффективнее, но будут ли они компактнее ?
Пишите в комментариях, удавалось ли вам охлаждать Райзен 5600Х/5600G до 50-70С в играх при помощи кулера Wraith Stealth
и при этом не зажарить свой процессор, а также не оглохнуть. Или вы использовали более производительную систему охлаждения ?
Также пишите, какие температуры в играх показывали ваши процессоры под ВОХ-кулерами.
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