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Введение

Радиатор и вентилятор

Установка и совместимость

Сводные характеристики

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Результаты тестирования

Итоги

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Введение

Сегодня мы проведем весьма необычный тест - сравним 1U-кулер Thermaltake Engine и BOX-кулер от компактного игрового ПК Zotac ZBOX Magnus One (не спрашивайте как я его достал - это секрет!). Немного атмосферы и мы начинаем.

Радиатор и вентилятор

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Thermaltake Engine 27

Кулер упакован в коробку из плотного гофрокартона с цветной полиграфией.

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Комплект поставки крайне скромный, но содержит все необходимое - сам кулер, бэкплэйт, тюбик с термопастой и инструкцию по установке.

Первое, что отмечаешь, когда берешь кулер в руки - это его вес. Для таких весьма скромных размеров кулер очень увесистый.

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Основание кулера выполнено из единого куска меди, сам радиатор и вентилятор - из алюминия. Радиатор никелирован, а вот вентилятор - нет. Радиатор набран 129 конусовидными ребрами с межреберным расстоянием 0.9мм у вентилятора и 1.6мм снаружи радиатора.

По факту перед нами типичный центробежный вентилятор, благодаря чему и обеспечивается компактность и эффективность системы охлаждения.

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Вентилятор цельнометаллический d60мм, с 40 лопастями.

Вентилятор очень тихий, даже на максимальных оборотах.

Zotac Magnus

Zotac ZBOX Magnus One - да, это его кулер автор откопал для тестов.

Zotac Magnus - слева, Thermaltake Engine 27 - справа

Данный кулер выполнен в строгих, темных тонах. Радиатор выполнен из меди, набран 94 ребрами с межреберным интервалом 3мм. Ребра радиатора для большей прочности застегнуты в "замок" в 3-х местах. Основание кулера - медный

сердечник. 80мм вентилятор крепится к радиатору на 3-х винтах.

Размеры вентилятора - 75х15мм, максимальные обороты - 3500об/мин. Да, это вентилятор для видеокарты, который производитель использовал для создания ВОХ-кулера. Оригинальное решение, не так ли ?

Основание медное, фрезерованное. Следы от фрезы видны невооруженным взглядом. Крепление - при помощи зафиксированных в основании подпружиненных винтов. Поддерживается только сокет 115х/1200.

Установка и совместимость

Thermaltake Engine 27

Кулер поддерживает только сокеты 115х/1200. Установка очень простая - укладываем кулер на процессор (предварительно нанеся на процессор термопасту). Крест-на-крест закручиваем подпружиненные винты, делая по 1-2 оборота до самого упора.

Кулер не конфликтует ни с радиаторами VRM, ни с модулями ОЗУ. Обратите внимание на его размеры - он просто мечта для любителей ультракомпактных сборок!

Отпечаток далек от идеального.

Zotac Magnus

Данный ВОХ-кулер был создан для охлаждения i7-10700, поэтому он поддерживает только сокеты 115х/1200. Установка данного кулера проходит куда легче, нежели его оппонента - его крестовина с винтами куда более гибкая.

Способов установки не так уж и много. Кулер также не конфликтует ни с радиаторами VRM, ни с модулями ОЗУ.

Отпечаток процессора куда ближе к идеальному, в сравнении с оппонентом.

Сводные характеристики

Параметр Thermaltake Engine 27 Zotac Magnus Габариты, мм (ДхВ) 91.5х27 95х40 Масса кулера, г 310 340 Типоразмер вентилятора, мм 60х21 75x15 Материал радиатора Никелированный алюминий Окрашенная медь Число ребер 129 94 Толщина ребер, мм 0.2 0.2 Межреберное расстояние, мм 0.9>1.6 3.0 Материал основания Никелированная медь Медь Цена на момент релиза 50$ N/A Актуальность В продаже Комплектный кулер мини-ПК Zotac ZBOX Magnus One

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : Asus Z690M-Plus D4,socket 1700,bios - 1603

Процессор : Core i5-12400 (Alder Lake, L3 - 18Mb) 2.5-4.4GHz

ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1: Kingston NV1 250Гб NVME

Диск№2: ADATA 2Tb Swordfish NVME

Видеокарта: Sapphire Radeon RX580, 8Gb

Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)

корпус: Thermaltake Core P5 (открытый стенд)

Операционная система: Windows 10 Pro с последними обновлениями

Термоинтерфейс: Arctic MX-4

Системы охлаждения : Thermaltake Engine 27, Zotac Magnus.

Мониторинг

HWMonitor 1.44

CapFrameX 1.5.6

Нагрузка

Cyberpunk 2077(GOG) - бенчмарк, 1080р/Средние

Horizon Zero Dawn (GOG) - бенчмарк 1080р/Средние

Diablo lll (Battle.net) - 1080р/Максимальные, Некоровий уровень, сложность Т16

World of Tanks Encore - 1080р/Ультра

На этот раз тестирование будет проводится исключительно в играх, ибо данные кулеры не рассчитаны на использование в предельной/ запредельной нагрузке, которую создает пакет Prime 95.

Тест проходил на абсолютно стоковой системе (собрали и погнали). Но зачем ? Чтобы собрать необходимые данные для еще нескольких заметок. Да и результаты тестирования все расставят по своим местам.

Температура в помещении во время тестирования находилась на уровне 21-22°C.

Результаты тестирования

Для кулеров такого размера и конструкции - это весьма впечатляющий результат. Если сравнивать соперников по шуму, то кулер от Зотак Магнус - это ревущий буйвол, в то время как Termaltake Engine 27 - голодный комар.

Thermaltake Engine 27 3500rpm



Zotac Magnus 2700rpm Thermaltake Engine 27 3500rpm

Zotac Magnus 2700rpm

Thermaltake Engine 27 3500rpm

Zotac Magnus 2700rpm

Thermaltake Engine 27 3500rpm

Zotac Magnus 2700rpm

На рабочем столе / в браузере процессор не прогревался выше 40°C под обоими кулерами

Thermaltake Engine 27

Итоги





Thermaltake Engine 27 - в свое время компания Термалтейк создала маленький металлический шедевр. У нее получился прекрасный кулер для мини-систем собранных на процессорах с лимитами до 65-75Вт. А также это прекрасный кулер для тонких клиентов. Кулер невероятно тихий даже на максимальных оборотах.

Zotac Magnus - очень интересный экземпляр боксового кулера, правда обладающий повышенным уровнем шума.

Конечно кулеры на теплотрубках будут эффективнее, но будут ли они компактнее ?





Пишите в комментариях, удавалось ли вам охлаждать Райзен 5600Х/5600G до 50-70С в играх при помощи кулера Wraith Stealth

и при этом не зажарить свой процессор, а также не оглохнуть. Или вы использовали более производительную систему охлаждения ?

Также пишите, какие температуры в играх показывали ваши процессоры под ВОХ-кулерами.



