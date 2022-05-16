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Введение

Упаковка и комплектация

Радиатор

Вентилятор

Установка и совместимость

Сводные характеристики

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Результаты тестирования

Итоги

Введение

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Сегодня у нас на обзоре и тестировании компактный двубашенный кулер высотой до 110мм с вентилятором 92мм - подобные "блохи" часто используются в компактных корпусах с ограничением по высоте и особенно в системах mini-ITX.

Новинка - ID-Cooling SE-904-XT Slim для написания обзора приобреталась в Е2Е4. Основным соперником этого бюджетного кулера является модель Ноктуа - NH-D9L, но достать мне ее не удалось, поэтому сегодня мы обойдемся без сравнений (что несколько нетипично для моих статей).

Упаковка и комплектация

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Оформление упаковки стандартное для данного производителя - в черно-оранжевых тонах. На левой боковине указаны ТДП кулера и поддерживаемые платформы - 115х/1200/1700*/20хх/АМ4 (* в старых партиях отсутствуют крепления, которые можно докупить в ритейле).

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На правой боковине перечислены особенности кулера - двубашенный, черный цвет, легкий монтаж, 92мм вентилятор. А также ссылки на официальный сайт производителя и группы в соцсетях.

На задней стороне упаковки представлены характеристики кулера.

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При вскрытии коробки нас встречает...коробка с аксессуарами и руководство пользователя.

Сам кулер сверху накрыт салфеткой из вспененного полиэтилена и установлен в стойку из вспененного полиэтилена. Вентилятор уже предустановлен на радиатор.

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Содержимое коробки аксессуаров :

-Бэкплэйт Интел 115х/1200

-набор крепежных планок Интел 115х/1200/20хх

-набор шпилек для Интел 20хх

-набор фиксирующих гаек

-набор стоек-виброизоляторов

-набор крепежных планок АМ4

-набор фиксирующих винтов АМ4

-Y-кабель для вентиляторов

-пара скоб для второго вентилятора

-шприц с термопастой ID-TG25

Радиатор

Вид спереди

Радиатор набран двумя секциями, 32 + 2 усеченными ребрами с межреберным расстоянием 2.0мм на 4-х 6мм окрашенных теплотрубках.

Вид сбоку

Радиатор имеет треугольные вырезы, для снижения сопротивления и снижения уровня шума. Ребра просто обжаты на теплотрубках. Теплотрубки расположены полумесяцем с зеркальным отражением в противоположной секции. Ближними к максимальному потоку будут крайние теплотрубки.

Основание у кулера обработана грубо - следы от фрезы видны невооруженным глазом, но при этом тактильно они не ощущаются. Трубки достаточно плотно запрессованы в алюминиевое основание. Основание ровное.

Вентилятор





Точных данных по вентилятору найти не удалось. Вентилятор основан на гидроподшипнике, крыльчатка имеет 7 лопастей. В характеристиках заявлен рабочий диапазон 600-2200об/мин, но на тестировании вентилятор работал в диапазоне 1100-2500 об/мин. При установлении числа оборотов ниже 1100 вентилятор останавливался. По шуму - вентилятор показал себя удивительно тихо, для бюджетной модели.

Еще один сюрприз от китайцев - скобы слева лежали в коробке с аксессуарами, а скобы справа были на кулере в коробке. Левые скобы (которые на демо-материалах производителя в т.ч.) весьма жесткие и очень упругие, снимать их очень неудобно. Те скобы, что справа - более мягкие, устанавливать их проще, но снимать так же неудобно ( и их нет на демонстрационных материалах).





Установка и совместимость

Установка действительно очень проста.

Сначала устанавливаем стойки-изоляторы, на них укладываем крепежные планки и притягиваем их фиксирующими винтами.

Кулер, как мы видим, действительно небольшой и с установленным между секциями вентилятором не конфликтует с оперативной памятью.

На данной анимации производитель представляет нам возможные конфигурации по установке вентиляторов.

Вот только в реальности воплотить их не всегда возможно, особенно если сборка будет в очень компактном корпусе на mini-ITX плате. Да даже на моей АТХ плате придется задирать вентиляторы вверх, чтобы не было конфликтов, а это грозит снижением эффективности охлаждения.

Отпечаток - почти идеален. Посмотрим как кулер выступит на тестировании.

Пример сборки от производителя

Характеристики





Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4

Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz, РВО - Enabled

ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2

Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb

Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)

корпус: открытый тестовый стенд

Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями

Термоинтерфейс: Arctic MX-4

Система охлаждения : ID-Cooling SE-904-XT Slim

Мониторинг

HWMonitor 1.44

CapFrameX 1.56

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime95 30.5 (Small FFT,AVX+AVX2 off, 120Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.

Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось: на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) - локация Маленький Китай (на 900 об/мин)

Температура в помещении на всем протяжении цикла тестирования - 22-23°C.

Результаты тестирования

Если вы захотите заменить комплектный вентилятор, то вам придется сразу исключить модели БиКвайет! из выбора. На 1500-1700 об/мин кулер почти не слышно. 120Вт по Зен2/Зен 3 для этого кулера - предел.

Средняя температура в Киберпанк 2077 при 1100 об/мин вентилятора - 60°С.

Итоги

В целом у ID-Cooling получился интересный, но немного недоработанный кулер для компактных систем. Сейчас главным конкурентом модели можно назвать BeQiuet! Pure Rock Slim 2 и Cryorig M9, которые пусть и немного дороже, но при этом куда более компактные (в толщину) и не уступают в производительности.

Данный кулер лучше подойдет для 4/8 и 6/12 процессоров со встроенной видеокартой.

Главные плюсы новинки :

-высота до 110мм

-самая низкая цена на рынке

-простота установки

-неплохой комплектный вентилятор

Минусы :

-"сюрпризы" при комплектации

-неудобные скобы - отстегнуть их весьма проблематично

Также производителю стоит лучше проработать упаковку - радиатор кулера может прийти слегка поврежденным. Чтобы установить/извлечь вентилятор приходилось раздвигать секции руками. И подумать о скобах для тонких вентиляторов (12-15мм толщиной) и их включении в комплект или как опцию, которую можно докупить в ритейле.

П.С. В Руководстве и на сайте были указаны только скобы для стандартного вентилятора.









Пишите ваши пожелания.



