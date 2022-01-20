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20 признаков фаната Интел

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1. Неизменный Intel inside на аватаре (потому что все остальное - аутсайд)

2. Всегда просит привести пруфы. Собственные пруфы. При виде левых пруфов говорит, что это НЕ ТЕ ПРУФЫ!!!

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3. Любит сравнения с техникой (автомобилями, самолетами, ракетами). При сравнении его пк с транспортом на гужевой тяге звереет

4. Любит сисадминов и корпоративные вечеринки

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5. Обожает коробочки, ведь всякий знает, где коробочка - там и стикер

6. Как правило имеет отвратительный прикус, пьет только из металлических чашек

7. Разборчив в еде и умеет хорошо и вкусно готовить

8. Великолепно владеет философской техникой "отрицания отрицания"

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9. Обожает расширять свой кругозор, искать внеземные цивилизации и просвечивающую одежду (у противоположного пола)

10. Считает, что бенчмарки - для лохов !

11. Ценит и уважает качественные игры, в которых превосходство процессора Интел раскрывается на все 146%

12. Обстоятелен и бескомпромисен - считает, что где деньги - там и качество

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13. Обожает голубизну неба и моря. Отдыхать предпочитает у воды

14. Долго не забывает обид. Мстит раскручивая системы охлаждения

15. Как правило добр и нежен. Сама воспитанность. Пока не разозлится.

16. Либо лыс, как Котовский( из-за вечного агро в сетевых баталиях) или же волосат, как Стив Бёрк (какое там мыться и стричься - работать надо !)

17. Всегда считает, что деньги - не проблема (Fuck the fool economy!!!)

18. Вместо того, чтобы отрегулировать напряжение на процессоре ставит систему охлаждения подороже

19. Все его посты кратки и содержательны

20. Раньше тоннами кодировал фильмы/музыку на своем процессоре, а сейчас доверяет это дело амд-шнику с тредриппером, ведь родной i5/i7/i9 создан для более высоких задач

20 признаков фаната АМД

1. Обожает копаться внутри своего компа - подбирать напругу для процессора, настраивать вторичные/третичные и пр. -ичные тайминги для памяти

2. Гиперактивен, старается всем доказать, что АМД - тоже процессор

3. Хлебом не корми, дай порассуждать об экономии - тут у него настоящий бзик

4. Живет как правило в странах третьего мира - ибо какое без АМД развитие ?!

5. Обожает на форумах влезать в ветки AMD vs INTEL и устраивать там срач. Если срач не получился - ложится спать несчастным

6. Как правило лыс. Причем по всему телу. А все из-за жара, исходящего от системного блока. За отопление не платит

7. Легко находит "всякие" пруфы, так как часто бывает послан. За пруфами.

8. Приставучий как репей и настырный, как спаниель у пустой миски

9. Недолюбливает закрытые коробки ( а вдруг бонба ?!)

10. Обожает бенчмарки, ведь только в них процессоры АМД демонстрируют прирост потанцевала в 200-700%

11. Больше не играет в игры - там его процессор фризит и лагает

12. После сборки чисто красного пк становится Гурманом Лапши Быстрого Приготовления

13. Считает, что уже знает все на свете и спешит принести это знание другим. Они сопротивляются

14. Любит науку. Платонически

15. Обладает безукоризненным прикусом. Пофиг из какой посуды пить, хоть из мыльницы

16. Его посты на форуме больше похожи на портянки деда Мазая

17. Не может жить без зелени. Летом уходит в леса и поля. Зимой страдает

18. По натуре вспыльчивый и упорный. Если вцепится - то хуже комаров на болоте

19. Отходчив. Вдрызг разругавшись с кем-то, назавтра готов его обнять и учить жизни по-новой

20. Искренне считает, что мелкий размер и большая мощность не помеха для эффективного охлаждения кулером с прямым контактом и четырьмя теплотрубками





П.С. Исходя из вышесказанного - все интелбои в душе мужчины, а амдшники - женщины (ну не просто же так амдшников называют "Красными Кисками" )



