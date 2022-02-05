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Intel vs AMD - причины противостояния и возможные альтернативы

В этой очень маленькой заметке мы проведем небольшое сравнение продукции Интел и АМД, а также ее возможные альтернативы.
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Немного истории

  Все началось в 1953г с Уильяма Брэдфорда Шокли (изобретателя транзистора) . В 1957г от его компании Shockley Semiconductor Laboratory отделились 8 ведущих работников, среди которых были Роберт Нойс, Шелдон Робертс, Джей Ласт, Гордон Мур и Дэвид Аллисон и присоединились к Fairchild Semiconductor. В 1959г Роберт Нойс (будущий основатель Intel) и еще двое инженеров создают кремниевую интегральную схему или иначе кристалл, сделав её доступной для массового производства.

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графика объясняющая понятие Fairchildren   В 1968 году Роберт Нойс и Гордон Мур основали NM Electronics, к концу месяца переименованную в Integrated Electronics, сокращённо Intel. Коллеги рассчитывали на собственный технический гений и уникальные разработки в будущем.

 Спустя год в 1969 маркетолог Джерри Сандерс возглавил группу из семи бывших инженеров Fairсhild. Новый коллектив не без труда нашёл стартовый капитал, и в том же году зарегистрировал компанию Advanced Micro Devices или сокращенно AMD, будущего главного конкурента Intel.

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И собственно здесь уже и проглядываются различия между Интел и АМД - первая создана талантливыми инженерами, в то время как вторая - хорошим мозгокрутом (т.е. маркетологом). И подтверждение этому мы будем встречать еще не раз.

Путь AMD — клоны и лицензии

Так как у АМД отсутствовали средства на разработку, в отличие от желания стать частью рынка, она пошла по пути обратной инженерии - скопировала уже успешный процессор i8080 от Intel под обозначением Am9080. Intel поспешила лицензировать клоны AMD и даже согласилась делиться наработками в будущем. Выгода была проста - АМД получала технологии и наработки Интел, а Интел - долю рынка и удовлетворение спроса потребителей. Но в 1987г (выпуск i386) Интел прекращает практику лицензирования. AMD подает в суд - "Интел хочет монополизировать рынок!" Хотя по судебному решению Интел и был присужден штраф, но на самом деле в компании прекрасно понимали, что таким путем они выращивают очень опасного захребетника и решили вовремя перерезать "пуповину". 

И с этого момента изменились отношения на рынке - если раньше Интел выступал в роли локомотива, то сейчас абсолютно все участники становились конкурентами друг другу и своими решениями должны были стимулировать других участников рынка.

Первый успех, который похоронил АМД почти на 12 лет - это выпуск процессоров Athlon XP. С их успешным стартом АМД так уверовала в свои силы, что не стесняясь выставила цены на Athlon FX в 1000$. Но в 2005г Интел выпускает весьма успешную архитектуру Core 2 - энергоэффективную, холодную и с высокой производительностью на такт, а главное - очень дешевую. И даже выход К8-К10 не может переломить ситуацию - Интел начинает доминировать на рынке. В 2008г Интел закрепляет успех выпуская на рынок архитектуру Core i, которая в сравнении с предыдущей обеспечила прирост производительности в 50%. Следующими серьезными скачками стали выход Sandy Bridge(1155) и Broadwell(1150). Последний не только имел более тонкий техпроцесс - 14нм, но также и L4 кэш, в который превращалась eDRAM для встроенной видеокарты ( именно с него АМД и взяла идею увеличенного кэша и 3D-кэша). При правильной настройке низкочастотный Броадвелл превращался в настоящего монстра производительности, который на 20-30% обходил даже 7700К 5.0 ГГц.

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И вот в 2015-16гг начинают появляться сведения о новой архитектуре Zen. В одной из статей, якобы от французских энтузиастов были представлены результаты, согласно которым Р7-1700 4.4ГГц обходил все известные на тот момент флагманы Интел в играх на 40%! Впрочем и Р5-1600 4.6ГГц не отставал от флагмана. Но мы то ведь с вами помним ЧТО  в итоге было в продаже в 2017г и какие результаты показывали Zen. Даже выход Zen+ не переменил ситуацию. Более-менее к результатам того наброса АМД смогла приблизиться лишь с выпуском Zen 3.

Уже тогда, во время выхода Zen адекватным людям было понятно, что у АМД до серьезного ответа Интел есть 5 лет. И за эти 5 лет она должна успеть очень сильно удивить аудиторию и успеть отхватить серьезный кусок пирога.

 АМД нас не обманула - она "удивила".

Качество платформ

  Последняя материнская плата Интел на PGA чипсете - это сокет 478. Начиная с 775-го сокета Интел активно использует LGA сокет.

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 Лишь одна платформа у АМД имеет LGA-сокет - это sTR4/TRX40 - HEDT от АМД с процессорами Тредриппер. платформа АМ5 тоже будет на LGA-сокете (это было объявлено еще в 2020/21гг). 

В целом же качество материнских плат АМД оставляло желать лучшего :

-S939 имел просто адовый северный мост (и вентилятор на северной мосту был просто обязателен). У Интел на том же 775 вентилятор устанавливали только для стабилизации разгона. И лишь 1366 выделялся своим не в меру горячим северным мостом - но это был HEDT на тот момент.

-большинство плат АМД на чипсетах Нвидиа не имели возможности разгона! В то время как платы Интел на чипсетах Нвидиа покоряли высшие строчки рейтинга.

-у сокетам АМ3+ по множителю могли разгонять только 4-5 материнских плат и то только на чипсете 990FX! На остальных - лишь разгон по шине (процессора с разблокированным множителем!)

-чипсет Х570 - разработка и "гордость" АМД ( о которой они предпочли бы забыть)

 баг оказался аппаратным (к сожалению для АМД) - какой удар по репутации. Для того, чтобы все нормально заработало : в биос пришлось преевести PCI-E 4.0 в режим 3.0 + отключить энергосбережение, в Виндоус -  включить режим "Высокая производительность" + отрубить Винде отключение usb. И вот после этих манипуляций становится понятным, почему АМД выпустила патч, отключающий использование PCI-E 4.0 на Х470/В450. 

В то время как Интел наоборот всем желающим дала возможность "проапгрейдить" PCI-E 2.0 в PCI-E3.0 в свое время.

Да и само качество процессоров АМД не особо впечатляет

 Причем началось это с выхода Зен2. На Конференции даже есть тема учета "умерших" процессоров. Лично у меня - это один из двух QX9650 (который я купил скальпированным и "технически мертвым", но который еще можно оживить. Возможно :)  ). У адептов Интел были жалобы только на Broadwell-E, которые якобы могли умереть внезапно даже от легкого разгона ( и попробуйте сказать, что АМД не "адаптирует" чужие наработки).

Возможности апгрейда

   Я сейчас про реальные возможности, а не про мнимые. И именно данный комикс отражает реальное положение дел как нельзя лучше. Вы не согласны ? Ну так попробуйте запихнуть на В450 Тредриппер Х3970, а потом поделитесь результатом с "голубыми" в комментариях. В то время как любой обладатель Хуанана Х99 за 6 рублей может вставить себе какой угодно камень - хоть затычку за 300р или монстра на 22/44.

И на обычных сокетах Интел дела обстоят куда лучше - одни "мутанты" чего только стоят. АМД просто реально нечего противопоставить конкуренту. Хотя нет, они могут выкатить новую презентацию, где процессоры АМД в пух и прах рвут все известные модели Интел, обходя их на 300-700% во всех бенчмарках!

Но процессоры создаются не для бенчмарков, а для реальных задач.

  Как видим, для Танков вам не особо то и нужны новые 5600Х/5800Х и прочие - даже с разогнанной 2070Супер отрыв от стоковых 6850К+1080Ти какие-то жалкие 10-15%. Но если у вас много лишних денег - лучше отложите их на новую видеокарту РТХ4000/РХ7000.

Альтернативы

  Если рассматривать корпоративный сегмент, то в ближайшее время на рынке РФ могут появится процессоры семейств Эльбрус и Байкал. И хотя последние - это детище ARM, они все равно представляют интерес в определенных областях.

Эльбрус - это защищенные сервера, причем защищенные как от сетевого проникновения, так и от внешнего воздействия. Большинство вменяет им в вину "толстый" 16нм техпроцесс и низкую производительность. Но еще 5 лет назад Эльбрусы использовали 32-28нм и DDR3-1600, а сейчас они уже на 16нм и DDR4-2400. И с учетом того, что данная архитектура разрабатывается в РФ - это очень серьезный сигнал Игроманам и интернет-экспертам не стоит беспокоиться - для широкого круга данные линейки появятся хорошо если лет ч/з 4-6. И скорее всего с предустановленным Линукс.


И напоследок - несколько напутствий :

 Но если вам все равно очень скучно и вы не знаете где себя реализовать :


Всем остальным - Добро Пожаловать в комментарии !

А главное помните - хорошую компанию тремя буквами не назовут! У нас - на постсоветском пространстве на три буквы только посылают.

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amd intel ryzen athlon core i wot эльбрус core 2 duo байкал
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MinerETh
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Оптер, сливай воду.
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MinerETh
20:14
Понятно, оптер слился.
Intel говорит о вдвое меньшем числе багов в своих процессорах по сравнению с AMD в прошлом году
Жорiн з Азову
20:13
Я тэж вважаю цэ зрадою
Intel vs AMD - причины противостояния и возможные альтернативы
MinerETh
20:12
Ты же понимаешь, что это дно?
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warmuza
20:09
А то всё время в очередных высерах пишут, мол, это дно, ниже некуда. Есть и всегда будет, дна нет.
Intel vs AMD - причины противостояния и возможные альтернативы
Wer3w0lf
20:08
У меня Seasonic PT1000 - дай ссылку на 12 пин кабель для него.
Не все новые блоки питания с 12-контактными кабелями PCI-E могут передать через них 600 Вт
Михаил
20:08
https://www.youtube.com/watch?v=o6iIsmBqKh4 Еще до продаж карты в резерве были. Ухаха.
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Ваня Кислицын
20:07
который 100мбс может передать по кабелю, зачем ему wifi 6 ? даже 5 уже с головой
Стандарт Wi-Fi 6 в этом году займёт 58% рынка
grom9000
20:06
Noctua хлам разрекламированный по дурным ценам. Я покупал он сразу с вибрацией был и был шумнее обычного Fractal.
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