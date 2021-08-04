Стоит ли покупать б/у видеокарту в разгар майнинг бума 2021
реклама
Все мы помним выход РТХ3000/RX6000 с помпой...в никуда (точнее в лапы майнеров и перекупов). А также мы помним многие акции от "энтузиастов рынка", устраивавших "распродажи невиданной щедрости"...Давайте же попробуем заглянуть на Авито и проверить, а сможем ли мы приобрести нормальную б/у видеокарту в хорошем состоянии и по адекватной цене. Ведь если верить некоторым "новостным глашатаям", то благодаря "щедрым акциям" цены как в ритейле, так и на вторичке должны были рухнуть.
Готовьте поп-корн(орешки/пельмени/чипсы) и чаек, включайте "атмосферу" - мы начинаем наш "разбор". Проводить его будем в глубинке - на территории Кемеровской области (также известной, как Кузбасс).
Начнем с "адекватных" предложений
реклама
Оба предложения достаточно выгодны и имеют вполне адекватную(для данных моделей) цену. Ну, почти адекватную. Как бы ни хаяли 970-ю, но в качестве затычки за 15к,эта карта смотрится куда выгоднее, нежели предлагаемые 1060 3Гб за 20-26к или 1060 6Гб/1660 за 40к.
Не совсем адекватные предложения
реклама
18к за порядком потрепанную 970-ю - это уже немножечко попахивает. К тому же, как бывший владелец "Бешеной", а именно 970Strix OC( причем очень удачного экземпляра), могу сказать - цена завышена в среднем на 30-35%. Про 10-летнюю 7850 большинство из вас могут написать не стесняясь. И я думаю многие согласятся, что красная цена этой карты - 3 рубля в базарный день (если карта в отличном состоянии). За большую цену покупать это ископаемое - все равно, что выбивать себе направление в психдиспансер (причем на принудительное с лоботомией).
Трэш, угар и содомия
реклама
В объявлении аффтор указывает, что карта находится в отличном состоянии, пк вычищается регулярно, но вот глядя на его фото первой на ум приходит бессмертная фраза Станиславского - "Не верю!" (если ЭТО вычищенный от пыли и грязи пк, то какой же он тогда в загаженном состоянии ?!)
Звуковая карта с режимом вывода изображения, созданная для КС-ГО и МОБА. С 2Гб видеопамяти, б/у - и "всего-то" за 12т.р.!
Фьюри - родоначальница HBM-видеокарт АМД с 4Гб набортной памяти - всего-то за жалкие 30т.р.! И это при том, что еще в октябре-декабре ее можно было купить за 9-13т.р.,причем с водоблоком! А сравнение мамонта АМД со включенной новой технологией против стоковых карт Нвидиа - это просто ШЫДЭВАР!!! В свое время автор пошел Метро Исход на Ультра настройках в разрешении 2560х1440 на связке 4790К+1080Ти - на Каспии минимальный фпс был 85,максимальный - 130. У данной Фьюри в этой же игре в 1080р/Ультра - 80фпс максимум. Нефанаты - что с них взять.
В чувстве юмора автору данного объявления точно не откажешь.
Кто-нибудь еще в это верит ?
Само описание объявления похоже на анекдот из цикла об Армянском Радио.
А уж сколько этот динозавр жрёт !
Только вот есть одно "НО"
Предлагать б/у видеокарту по цене новой - это достойно Премии.
Средняя цена RX5700 - 90 000
RX580 8Gb 35-52 т.р.
3060-3060Ти - 90-115т.р.
Для всех "тарикоподобных" я специально припас это объявление
То, что данные в/к вкалывали в "шахте" понятно любому адекватному читателю. Заодно это объявление наглядно показывает нам КАКИЕ в/к 100% не стоит покупать на вторичке ни под каким предлогом. И особенно - на Авито.
Особенно не рекомендуется приобретение GTX 400-700 серии и более старых в/к Нвидиа. Карты АМД не рекомендуются к приобретению на вторичном рынке вообще.
И какой же у нас выбор ? Либо встройка в процессор, либо покупка новой в/к в магазине (если очень невтерпеж). Про вторичку рекомендуется забыть.
Если вам надоел этот бразильский карнавал с видеокартами (и не только) - пишите нашим "глашатаям новостей". Они что-нибудь придумают. Например - новую сверхщедрую акцию по распродаже сверхтайного запаса новых видеокарт по особо сниженным ценам на особых условиях для самых посвященных.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила