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Все мы помним выход РТХ3000/RX6000 с помпой...в никуда (точнее в лапы майнеров и перекупов). А также мы помним многие акции от "энтузиастов рынка", устраивавших "распродажи невиданной щедрости"...Давайте же попробуем заглянуть на Авито и проверить, а сможем ли мы приобрести нормальную б/у видеокарту в хорошем состоянии и по адекватной цене. Ведь если верить некоторым "новостным глашатаям", то благодаря "щедрым акциям" цены как в ритейле, так и на вторичке должны были рухнуть.

Готовьте поп-корн(орешки/пельмени/чипсы) и чаек, включайте "атмосферу" - мы начинаем наш "разбор". Проводить его будем в глубинке - на территории Кемеровской области (также известной, как Кузбасс).

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде RTX 3080 за 100 с началом тр в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Начнем с "адекватных" предложений

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Оба предложения достаточно выгодны и имеют вполне адекватную(для данных моделей) цену. Ну, почти адекватную. Как бы ни хаяли 970-ю, но в качестве затычки за 15к,эта карта смотрится куда выгоднее, нежели предлагаемые 1060 3Гб за 20-26к или 1060 6Гб/1660 за 40к.

Не совсем адекватные предложения

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18к за порядком потрепанную 970-ю - это уже немножечко попахивает. К тому же, как бывший владелец "Бешеной", а именно 970Strix OC( причем очень удачного экземпляра), могу сказать - цена завышена в среднем на 30-35%. Про 10-летнюю 7850 большинство из вас могут написать не стесняясь. И я думаю многие согласятся, что красная цена этой карты - 3 рубля в базарный день (если карта в отличном состоянии). За большую цену покупать это ископаемое - все равно, что выбивать себе направление в психдиспансер (причем на принудительное с лоботомией).

Трэш, угар и содомия

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В объявлении аффтор указывает, что карта находится в отличном состоянии, пк вычищается регулярно, но вот глядя на его фото первой на ум приходит бессмертная фраза Станиславского - "Не верю!" (если ЭТО вычищенный от пыли и грязи пк, то какой же он тогда в загаженном состоянии ?!)

Звуковая карта с режимом вывода изображения, созданная для КС-ГО и МОБА. С 2Гб видеопамяти, б/у - и "всего-то" за 12т.р.!

Фьюри - родоначальница HBM-видеокарт АМД с 4Гб набортной памяти - всего-то за жалкие 30т.р.! И это при том, что еще в октябре-декабре ее можно было купить за 9-13т.р.,причем с водоблоком! А сравнение мамонта АМД со включенной новой технологией против стоковых карт Нвидиа - это просто ШЫДЭВАР!!! В свое время автор пошел Метро Исход на Ультра настройках в разрешении 2560х1440 на связке 4790К+1080Ти - на Каспии минимальный фпс был 85,максимальный - 130. У данной Фьюри в этой же игре в 1080р/Ультра - 80фпс максимум. Нефанаты - что с них взять.

В чувстве юмора автору данного объявления точно не откажешь.

Кто-нибудь еще в это верит ?

Само описание объявления похоже на анекдот из цикла об Армянском Радио.

А уж сколько этот динозавр жрёт !

Только вот есть одно "НО"

Предлагать б/у видеокарту по цене новой - это достойно Премии.

Средняя цена RX5700 - 90 000

RX580 8Gb 35-52 т.р.

3060-3060Ти - 90-115т.р.





Для всех "тарикоподобных" я специально припас это объявление

То, что данные в/к вкалывали в "шахте" понятно любому адекватному читателю. Заодно это объявление наглядно показывает нам КАКИЕ в/к 100% не стоит покупать на вторичке ни под каким предлогом. И особенно - на Авито.

Особенно не рекомендуется приобретение GTX 400-700 серии и более старых в/к Нвидиа. Карты АМД не рекомендуются к приобретению на вторичном рынке вообще.

И какой же у нас выбор ? Либо встройка в процессор, либо покупка новой в/к в магазине (если очень невтерпеж). Про вторичку рекомендуется забыть.

Если вам надоел этот бразильский карнавал с видеокартами (и не только) - пишите нашим "глашатаям новостей". Они что-нибудь придумают. Например - новую сверхщедрую акцию по распродаже сверхтайного запаса новых видеокарт по особо сниженным ценам на особых условиях для самых посвященных.







