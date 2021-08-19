3 сборки ПК по рецептам Ютуба. Часть 2
Хотя автор и не является приверженцем данного стиля, но раз уж вы так слезно попросили о продолжении темы
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то держите продолжение. В статье будет 2 виртуальных сборки и 1 реальная (один из моих ПК).
Сборку мы будем делать ч/з Е-каталог( и не только).
"Гламурное кисо"
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Если начистоту, то автор хотел бы собрать розовую(пастельную) сборку реально, вот только подходящих комплектующих кот наплакал. Ну да ладно - приступаем к виртуальной сборке. Немного музыки для атмосферы...
В этот раз мы начнем с корпуса
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Автор перерыл весь Е-Каталог и все онлайн-бутики, но самый большой выбор оказался...в ДНС. Именно там я и взял этот поросячче-розовенький корпус от Deepcool.
Вентиляторы в корпус и на систему охлаждения
В этих розовеньких вентиляторах ID-Cooling угадываются PCCooler Corona. Также в линейке имеются мятный, лимонный и лавандовый цвета.
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Материнская плата
Автор старался выбрать как можно более нейтральную модель, которая будет меньше всех резонировать с корпусом (если что, то радиаторы можно будет покрасить в розовый цвет, для моддеров это не проблема). В стане АМД подходящих материнских плат почти не нашлось.
Поэтому наш процессор
Вы даже не представляете НАСКОЛЬКО женщины могут загрузить даже 8/16 своими капризами...
Оперативная память
Подсветку можно будет настроить в тон подсветке корпусных вентиляторов ч/з приложение материнской платы.
Охлаждение для процессора
Эти неказистые черные вентиляторы мы конечно же заменим на уже выбранные розовенькие.
Видеокарта
Немного блеска нам не повредит
Накопитель
А в качестве файлопомойки - WD Red 3Tb 5400rpm - отлично дополнит картину.
Питать все это будет
Если что - одну из его стенок можно будет покрасить в розовый цвет (чтобы не выделялся )
Ну и как же без настраиваемой под настроение подсветки ?
И набор периферии в цвет ПК.
"Brutal Natural"
Многие думают, что настоящий, брутальный пк обязательно должен быть размером со шкаф и весить как 300 дохлых бронтозавров. Как же они ошибаются... И это мы сегодня попробуем продемонстрировать. В данном разделе будут 2 варианта сборки. Немного атмосферы и начинаем.
Вариант 1
Собирать будем в
Материнская плата
Процессор возьмем
Оперативная память
Охлаждение процессора
Накопители
Видеокарта
Питать все это будет
Набор периферийных устройств
Вариант 2
Будем собирать в
Материнская плата
Процессор
Да - 10400, как самый разумный выбор, в это нелегкое время.
Охлаждение на процессор
на выбор читателя
Оперативная память
Накопители
Видеокарта
А питать нашу систему будет
И набор периферии
"Dark Charger"
Не все в этой сборке будет "современным", да и старика Чарджера тоже современным не назовешь. Но разве это мешает ему показывать свой характер?
И как всегда - начинаем с оболочки
Это огромный (почти как FullTower) и строгий Thermaltake Core X31. Да, это ранний вариант с акриловым стеклом и кожухом, но именно такой корпус автор и выцеливал под будущие горячие сборки. Современные варианты с закаленным стеклом немного отличаются от "старичка". Корпус обладает отличной продуваемостью, а также возможностью устанавливать вентиляторы 3-х размеров - 120 / 140 / 200мм (что редкость в нынешнее время). Корзины под 5.25" и 3.5" демонтируются путем откручивания винтов. Также имеется возможность вертикальной установки видеокарты. Автору он достался за 5000р. Новым, по акции в ДНС.
Корпусные вентиляторы
в совсем небольшом количестве - 6 штук. А их шум и производительность регулируются реобасом
Thermaltake Commander F6 RGB. При помощи подведенных в необходимые точки термопар( идут в комплекте) позволяет осуществлять более тонкую настройку системы охлаждения.
Материнская плата
Наверное самая дешевая из брендовых на socket 2011-3 - MSI X99A Sli plus.
Оперативная память
"Оперативной памяти много не бывает"
Процессор
По производительности 6850К/6900К в играх идут на равных с 9900К 5.2 /10700К - главное, это правильно их "приготовить".
ЦПУ кулер
Prolimatech Armageddon с вентилятором Scythe Kaze Flex 140 RGB. Вентилятор зафиксирован при помощи скоб от Мьюген 5 / Фума 2 (подошли почти идеально).
Видеокарта
Сейчас это лучшая middle-видеокарта. На замену ей в сборку встанет 3080Тi Strix. А "старушка" 1080Ti (после замены) отправится в "ретро-сборку" на Z97 Maximus VII Gene + 4790K - для старых игр.
Накопители
Под ОС, браузер, мониторинговые утилиты и Дискорд.
Отдельный накопитель под игры.
Накопитель для работы в фото/видеоредакторе и 3D.
Накопитель под файлопомойку.
Дискретный звук с выводом на хорошие закрытые наушники.
Питание системы
Старый-добрый бюджетный ФСП. 8200р, которые автор отдал в свое время(года 3 тому назад - во время пика очередной волны майнинга) за 850Вт платиновый БП - это действительно "очень бюджетно" (особенно по нынешним временам). Покупались по акции в Е2Е4 - 2 шт.
Периферия
Бессмертная и неубиваемая Х7 - лично автору она служит верой и правдой уже 12 лет.
Вторая клавиатура - легендарная Sven Blonde. На Дарк Проджекте заменены часть клавиш - на белые / оранжевые/ зеленые (чтобы было лучше было видно пыль и грязь).
Коврик
Отличный липучий резиновый коврик! А сколько мух и комаров пало от его младшего брата - Winner 3 ! Автор использует оба уже 6-й год.
Те, кто рос в 80-90-е прекрасно знают, что не стоит бегать за каждой новинкой - немного подожди и сможешь взять что-нибудь получше( как в плане качества, так и цены).
П.С. Если вы знаете лавку, в которой есть приличный выбор цветных (розовых / красных / синих и пр. ) комплектующих - пишите в комментариях.
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