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3 сборки ПК по рецептам Ютуба. Часть 2

Сегодня у нас в гостях сборки по просьбам читателей - Гламур, Брутал и Тёмный Жеребец. Сборки частично навеяны "техноблогами" Ютуба. Просим любить и не жаловаться.
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  Хотя автор и не является приверженцем данного стиля, но раз уж вы так слезно попросили о продолжении темы

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то держите продолжение. В статье будет 2 виртуальных сборки и 1 реальная (один из моих ПК).

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Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки
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3090 в XPERT.RU
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Сборку мы будем делать ч/з Е-каталог( и не только).

"Гламурное кисо"

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  Если начистоту, то автор хотел бы собрать розовую(пастельную) сборку реально, вот только подходящих комплектующих кот наплакал. Ну да ладно - приступаем к виртуальной сборке. Немного музыки для атмосферы...

В этот раз мы начнем с корпуса

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Автор перерыл весь Е-Каталог и все онлайн-бутики, но самый большой выбор оказался...в ДНС. Именно там я и взял этот поросячче-розовенький корпус от Deepcool.

Вентиляторы в корпус и на систему охлаждения

В этих розовеньких вентиляторах ID-Cooling угадываются PCCooler Corona. Также в линейке имеются мятный, лимонный и лавандовый цвета.

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Материнская плата

Автор старался выбрать как можно более нейтральную модель, которая будет меньше всех резонировать с корпусом (если что, то радиаторы можно будет покрасить в розовый цвет, для моддеров это не проблема). В стане АМД подходящих материнских плат почти не нашлось.

Поэтому наш процессор

 Вы даже не представляете НАСКОЛЬКО женщины могут загрузить даже 8/16 своими капризами...

Оперативная память

Подсветку можно будет настроить в тон подсветке корпусных вентиляторов ч/з приложение материнской платы.

Охлаждение для процессора

 Эти неказистые черные вентиляторы мы конечно же заменим на уже выбранные розовенькие.

Видеокарта

 Немного блеска нам не повредит

Накопитель

А в качестве файлопомойки - WD Red 3Tb 5400rpm  - отлично дополнит картину.

Питать все это будет

Если что - одну из его стенок можно будет покрасить в розовый цвет (чтобы не выделялся )

 Ну и как же без настраиваемой под настроение подсветки ?

  И набор периферии в цвет  ПК.


"Brutal Natural"

  Многие думают, что настоящий, брутальный пк обязательно должен быть размером со шкаф и весить как 300 дохлых бронтозавров. Как же они ошибаются... И это мы сегодня попробуем продемонстрировать. В данном разделе будут 2 варианта сборки. Немного атмосферы и начинаем.

Вариант 1

Собирать будем в 

Материнская плата

Процессор возьмем

Оперативная память

Охлаждение процессора


Накопители

Видеокарта

Питать все это будет

  Набор периферийных устройств

Вариант 2

Будем собирать в

Материнская плата

Процессор

Да - 10400, как самый разумный выбор, в это нелегкое время.

Охлаждение на процессор

на выбор читателя

Оперативная память

Накопители

Видеокарта

А питать нашу систему будет

И набор периферии

"Dark Charger"

  Не все в этой сборке будет "современным", да и старика Чарджера тоже современным не назовешь. Но разве это мешает ему показывать свой характер?

 И как всегда - начинаем с оболочки

Это огромный (почти как FullTower) и строгий Thermaltake Core X31. Да, это ранний вариант с акриловым стеклом и кожухом, но именно такой корпус автор и выцеливал под будущие горячие сборки. Современные варианты с закаленным стеклом немного отличаются от "старичка". Корпус обладает отличной продуваемостью, а также возможностью устанавливать вентиляторы 3-х размеров - 120 / 140 / 200мм (что редкость в нынешнее время). Корзины под 5.25" и 3.5" демонтируются путем откручивания винтов. Также имеется возможность вертикальной установки видеокарты. Автору он достался за 5000р. Новым, по акции в ДНС.

Корпусные вентиляторы

в совсем небольшом количестве - 6 штук. А их шум и производительность регулируются реобасом

Thermaltake Commander F6 RGB. При помощи подведенных в необходимые точки термопар( идут в комплекте) позволяет осуществлять более тонкую настройку системы охлаждения.

Материнская плата

Наверное самая дешевая из брендовых на socket 2011-3 - MSI X99A Sli plus.

Оперативная память

"Оперативной памяти много не бывает"

Процессор

По производительности 6850К/6900К в играх идут на равных с 9900К 5.2 /10700К - главное, это правильно их "приготовить".

ЦПУ кулер

Prolimatech Armageddon  с вентилятором Scythe Kaze Flex 140  RGB. Вентилятор зафиксирован при помощи скоб от Мьюген 5 / Фума 2 (подошли почти идеально).

Видеокарта

Сейчас это лучшая middle-видеокарта. На замену ей в сборку встанет 3080Тi Strix. А "старушка" 1080Ti (после замены) отправится в "ретро-сборку" на Z97 Maximus VII Gene + 4790K - для старых игр.

Накопители

Под ОС, браузер, мониторинговые утилиты и Дискорд.

Отдельный накопитель под игры.

Накопитель для работы в фото/видеоредакторе и 3D.

Накопитель под файлопомойку.

Дискретный звук с выводом на хорошие закрытые наушники.

Питание системы

Старый-добрый бюджетный ФСП. 8200р, которые автор отдал в свое время(года 3 тому назад - во время пика очередной волны майнинга) за 850Вт платиновый БП - это действительно "очень бюджетно" (особенно по нынешним временам). Покупались по акции в Е2Е4 - 2 шт.

Периферия

Бессмертная и неубиваемая Х7 - лично автору она служит верой и правдой уже 12 лет.

Вторая клавиатура - легендарная Sven Blonde. На Дарк Проджекте заменены часть клавиш - на белые / оранжевые/ зеленые (чтобы было лучше было видно пыль и грязь).

Коврик

Отличный липучий резиновый коврик! А сколько мух и комаров пало от его младшего брата - Winner 3 ! Автор использует оба уже 6-й год.


Те, кто рос в 80-90-е прекрасно знают, что не стоит бегать за каждой новинкой - немного подожди и сможешь взять что-нибудь получше( как в плане качества, так и цены).

П.С. Если вы знаете лавку, в которой есть приличный выбор цветных (розовых / красных / синих и пр. ) комплектующих - пишите в комментариях.



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amd intel nvidia авторская сборка брутальная сборка пк виртуальная сборка пк гламурная сборка пк сборка mini-itx
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Каа
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Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
t-dirt
21:16
эти ядрышки не что иное как алу из обычных гпу нвидиа и амд. те что обозначены как матричные - для тензорных расчётов ии, через нейросети. а векторные это уже для выполнения задач с плавающей запятой....
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
_db_
21:15
Архитектуры разные. Энергоэффективность разная. Считайте что два процессора в одном )))
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swr5
21:14
Зачем делать ядра разными, сделайте универсальные - когда надо высокороизводительными, когда не надо высокоэкономичными. Зачем это деление? Интел просто лохов разводит.
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