3 сборки ПК по рецептам Ютуба
Автор не является сторонником подобного "творчества", но раз уж оно становится таким "модным", то почему бы и нет... Как говорится - "один раз не танкист".
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Собирать мы будем на Е-каталоге и Али-Экспрессе.
"Red Devil "
Сборку будем делать по заветам фанатов АМД - "дешево и производительно", в общем, мы попробуем собрать "читерный ПК".
Начнем с материнской платы - основы нашего будущего ПК.
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Эта материнская плата - самый ультра-топ жырр (по мнению нескольких "аффторитетных" ютуб-каналов) - она легко позволит вам не только установить в нее самый топовый цп, но также и разогнать память ! Мастхэв для настоящих оверклокеров(и стоит недорого).
Процессор - только ультимативное решение! Ведь нам нужны самые высокие показатели в Синебенче и других бенчмарках!
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ОЗУ мы возьмем 64Гб двумя плашками и с самыми низкими таймингами. Как это зачем нам 64Гб ?! Чтобы обходиться без файла подкачки и запускать все самые-самые новые игры (в 720р).
Видеокарта - конечно же Red Devil( потому что Nvidia делает жрущее и греющееся фуфло и у нее проблема с драйверами)
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Так как у нас нет лишних денег, то мы возьмем корпус от Аэрокул. Самый бюджетный.
Продувать наш корпус будут ультрабюджетные и ультрамодные RGB-вентиляторы от Аэрокул.
В качестве ЦП-кулера мы возьмем недавно протестированный "ледяной стакан" с РГБ-подсветкой. Неофит, помни - наличие правильно подобранной подсветки снижает температуру комплектующих твоего ПК на 30-50°C и повышает разгонный потенциал ! А следовательно - и фпс в играх !
В качестве накопителей мы будем использовать SSD Radeon R5 и HDD Seagate Barracuda
Ну а питать наш ПК будет легендарный
Этого блока питания хватит для нашей системы с головой - мне так Вадик из 5"Б" сказал...
Магия монтажа (как говорят на Ютубе)
Эта надпись ни на что не намекает !
"Голубой Гром"
Да, вторая сборка у нас на Интел.
Эй, кто там из "красных" сказал, что нам для разгона нужна материнская плата за 20к+ ?
Процессор мы возьмем с прицелом на ближайшие 3-5 лет (все равно игр приличных нет, да и с видеокартами напряженка).
Стандартный набор памяти для системы на Интел с посредственными таймингами.
В выборе м/у 3090 и 730-й(для сборки) победу одержала 3090 Deshman Edition.
В качестве накопителей - стандартный набор Интел-боя.
А вот и корпус для нашей сборки - небольшой и весьма интересный корпус от Чифтек.
Продуваться он будет вентиляторами с синей подсветкой (помним про важность правильного выбора подсветки !)
В качестве охлаждения ЦП возьмем недорогой двубашенный кулер.
Питать нашу систему будет недорогой, бюджетный блок питания.
Немного монтажа...
"Сам-Ты-Пень"
Да, это будет сборка из китайских комплектующих...
Начнем с материнской платы
Симпатичная, белая машинистка, обещающая райские (и не только) возможности своему будущему владельцу.
Зион 2678в3 - самый дешевый 12-ти ядерник. Как, вы еще о нем не слышали ?! Вы в какой дыре обитали все это время ?!
Настоящая китаянка (и совсем недорого!)
Оперативную память для системы на Зионе можно найти в любой комиссионке, по 5рублей за пучок.
Китайские SSD также стоят недорого - по 5руб за Тб. И их также сейчас можно купить в любой комиссионке (фотограф из Ростова не даст соврать )
Так как Зионы не являются горячими процессорами, то охладить их можно даже пивной банкой. Но данный "снеговик" сделает это лучше.
Чисто китайский,а главное - РОЗОВЫЙ корпус для нашей системы.И всего за 1500р ! Никакого обмана !
Питать нашу систему будет истинно китайский блок питания на 1000Вт (выдающий по 12В линии всего 500Вт) - но нашей системе этого хватит...
Пишите в комментариях, какие изменения вы бы внесли в сборку, а также какая сборка из 3-х выше представленных вам понравилась больше всего.
И помните, что ваше мнение очень важно для нас.
На некоторое время мне пришлось сделать перерыв в работе над системами охлаждения - я ожидал кастомные скобы для нескольких радиаторов. В это время я начал еще одну работу, которая может оказаться даже интереснее, чем скетчи игрового канала IXBT.
Во время работы над данным опусом автора немного подташнивало. Интересно, как с этим справляются Зилот и Зистакс ?
Ни одна виртуальная сборка не пострадала в ходе работы над материалом.
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