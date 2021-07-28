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3 сборки ПК по рецептам Ютуба

В этой статье будут 3 виртуальные сборки, которыми нас часто потчуют различные "блогеры" с Ютуба
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Автор не является сторонником подобного "творчества", но раз уж оно становится таким "модным", то почему бы и нет... Как говорится - "один раз не танкист".

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   Сборку будем делать по заветам фанатов АМД - "дешево и производительно", в общем, мы попробуем собрать "читерный ПК".

Начнем с материнской платы - основы нашего будущего ПК.

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   Эта материнская плата - самый ультра-топ жырр (по мнению нескольких "аффторитетных" ютуб-каналов) - она легко позволит вам не только установить в нее самый топовый цп, но также и разогнать память ! Мастхэв для настоящих оверклокеров(и стоит недорого).

Процессор - только ультимативное решение! Ведь нам нужны самые высокие показатели в Синебенче и других бенчмарках!

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ОЗУ мы возьмем 64Гб двумя плашками и с самыми низкими таймингами. Как это зачем нам 64Гб ?! Чтобы обходиться без файла подкачки и запускать все самые-самые новые игры (в 720р).

Видеокарта - конечно же Red Devil( потому что Nvidia делает жрущее и греющееся фуфло и у нее проблема с драйверами)

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Так как у нас нет лишних денег, то мы возьмем корпус от Аэрокул. Самый бюджетный.

Продувать наш корпус будут ультрабюджетные и ультрамодные RGB-вентиляторы от Аэрокул.

В качестве ЦП-кулера мы возьмем недавно протестированный "ледяной стакан" с РГБ-подсветкой. Неофит, помни - наличие правильно подобранной подсветки снижает температуру комплектующих твоего ПК на 30-50°C и повышает разгонный потенциал ! А следовательно - и фпс в играх !

В качестве накопителей мы будем использовать SSD Radeon R5 и HDD Seagate Barracuda

Ну а питать наш ПК будет легендарный

Этого блока питания хватит  для нашей системы с головой - мне так Вадик из 5"Б" сказал...

Магия монтажа (как говорят на Ютубе)

Эта надпись ни на что не намекает !

"Голубой Гром"

Да, вторая сборка у нас на Интел.

Эй, кто там из "красных" сказал, что нам для разгона нужна материнская плата за 20к+ ?

Процессор мы возьмем с прицелом на ближайшие 3-5 лет (все равно игр приличных нет, да и с видеокартами напряженка).

Стандартный набор памяти для системы на Интел с посредственными таймингами.

В выборе м/у 3090 и 730-й(для сборки) победу одержала 3090 Deshman Edition.

В качестве накопителей - стандартный набор Интел-боя.

А вот и корпус для нашей сборки - небольшой и весьма интересный корпус от Чифтек.

Продуваться он будет вентиляторами с синей подсветкой (помним про важность правильного выбора подсветки !)

В качестве охлаждения ЦП возьмем недорогой двубашенный кулер.

Питать нашу систему будет недорогой, бюджетный блок питания.

Немного монтажа...


"Сам-Ты-Пень"

Да, это будет сборка из китайских комплектующих...

Начнем с материнской платы

Симпатичная, белая машинистка, обещающая райские (и не только) возможности своему будущему владельцу.

Зион 2678в3 - самый дешевый 12-ти ядерник. Как, вы еще о нем не слышали ?! Вы в какой дыре обитали все это время ?!

Настоящая китаянка (и совсем недорого!)

Оперативную память для системы на Зионе можно найти в любой комиссионке, по 5рублей за пучок.

Китайские SSD также стоят недорого - по 5руб за Тб. И их также сейчас можно купить в любой комиссионке (фотограф из Ростова не даст соврать )

Так как Зионы не являются горячими процессорами, то охладить их можно даже пивной банкой. Но данный "снеговик" сделает это лучше.

Чисто китайский,а главное - РОЗОВЫЙ корпус для нашей системы.И всего за 1500р ! Никакого обмана !

Питать нашу систему будет истинно китайский блок питания на 1000Вт (выдающий по 12В линии всего 500Вт) - но нашей системе этого хватит...

Пишите в комментариях, какие изменения вы бы внесли в сборку, а также какая сборка из 3-х выше представленных вам понравилась больше всего.

И помните, что ваше мнение очень важно для нас.


  PS 

  На некоторое время мне пришлось сделать перерыв в работе над системами охлаждения - я ожидал кастомные скобы для нескольких радиаторов. В это время я начал еще одну работу, которая может оказаться даже интереснее, чем скетчи игрового канала IXBT.

Во время работы над данным опусом автора немного подташнивало. Интересно, как с этим справляются Зилот и Зистакс ?

Ни одна виртуальная сборка не пострадала в ходе работы над материалом.




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