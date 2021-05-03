Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2
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В прошлой статье мы рассматривали некоторые способы добавления поддержки сокета АМ4 старым кулерам. Но в данной статье будут показаны кулеры, к которым данные способы оказались неприменимы.
1)Thermaltake Big Typhoon
В стоке, Тайфун не имеет поддержки АМ4, а его основание весьма специфическое.
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"Но его ведь можно установить при помощи "качельки"!"
Можно, вот только прижим будет не таким равномерным и плотным, как при использовании пластины с винтовым креплением. Да и пластиковые зацепы крепления имеют склонность к поломке.
Сначала перманентным маркером размечаем будущие отверстия на крепежной пластине.
Затем берем кернер и молоток - проводим точную разметку
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После разметки зажимаем пластину в тиски и сверлим отверстия. Для сверления отверстий лучше брать сверла 3.5-3.6мм. Не скупитесь на хороший инструмент - хорошее острое сверло сделает отверстие в прижимной пластине за 6-8сек,а на всю работу ,в итоге, вы потратите не более 5-10 мин.
Далее идет примерка и подгонка пластины по креплению
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Осталось только проверить в реальном тестировании на АМ4.
2) Cooler Master Gemin ll
Резать его монтажную пластину я не стал. Установить с помощью "качельки" и методов из моей предыдущей статьи также невозможно (с Сусаноо такой номер тоже не прокатил). Поэтому пришлось искать альтернативу. Нашлось целых 2 :
- изготовить универсальную крепежную пластину (но сначала придется нарисовать шаблон)
- подобрать крепление от другого кулера
Сначала я сел рисовать шаблон - в качестве основы использован лист пивного картона толщиной 3мм и плотностью 2000
Для создания шаблона использовался бэкплэйт от мат.плат АМ4 и бэкплэйт Термалрайт, а также родное крепление кулера и пластины от CNPS10X+
Но оценив размер эпика, который мне светил в работе с ним, я провел поиск совместимых креплений на Авито. И нашел подходящие - от Aerocool Verkho 2 Slim - расстояние по центрам креплений у них одинаковое - 28мм.
3) Scythe Susanoo & Scythe Orochi
С кулерами-гигантами всегда очень непросто.
Особенно найти их в приличном состоянии и комплектации. Через 6 часов работы (продувки/промывки/обезжиривания/сушки)
А вот и проблема, которую пришлось решать
Хочешь - не хочешь, а пришлось сесть за создание шаблона, ибо нет другого способа установки данных моделей на АМ4.
Маркером отмечены точки для крепления пластины к кулеру, а также излишки металла, которые нужно удалить, чтобы пластина встала на свое место. По окончанию работ пластина будет загрунтована и окрашена термостойкой краской. Конечный результат вы увидите уже на тестировании.
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