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В прошлой статье мы рассматривали некоторые способы добавления поддержки сокета АМ4 старым кулерам. Но в данной статье будут показаны кулеры, к которым данные способы оказались неприменимы.

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1)Thermaltake Big Typhoon

В стоке, Тайфун не имеет поддержки АМ4, а его основание весьма специфическое.

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"Но его ведь можно установить при помощи "качельки"!"

Можно, вот только прижим будет не таким равномерным и плотным, как при использовании пластины с винтовым креплением. Да и пластиковые зацепы крепления имеют склонность к поломке.

Разметка точек крепления АМ4 при помощи пластины для CNPS10X+ Сначала перманентным маркером размечаем будущие отверстия на крепежной пластине. Затем берем кернер и молоток - проводим точную разметку реклама После разметки зажимаем пластину в тиски и сверлим отверстия. Для сверления отверстий лучше брать сверла 3.5-3.6мм. Не скупитесь на хороший инструмент - хорошее острое сверло сделает отверстие в прижимной пластине за 6-8сек,а на всю работу ,в итоге, вы потратите не более 5-10 мин. Далее идет примерка и подгонка пластины по креплению реклама







Осталось только проверить в реальном тестировании на АМ4. 2) Cooler Master Gemin ll Резать его монтажную пластину я не стал. Установить с помощью "качельки" и методов из моей предыдущей статьи также невозможно (с Сусаноо такой номер тоже не прокатил). Поэтому пришлось искать альтернативу. Нашлось целых 2 : - изготовить универсальную крепежную пластину (но сначала придется нарисовать шаблон) - подобрать крепление от другого кулера Сначала я сел рисовать шаблон - в качестве основы использован лист пивного картона толщиной 3мм и плотностью 2000 Для создания шаблона использовался бэкплэйт от мат.плат АМ4 и бэкплэйт Термалрайт, а также родное крепление кулера и пластины от CNPS10X+ Разметка креплений будущей пластины Законченый шаблон





Но оценив размер эпика, который мне светил в работе с ним, я провел поиск совместимых креплений на Авито. И нашел подходящие - от Aerocool Verkho 2 Slim - расстояние по центрам креплений у них одинаковое - 28мм. Gemin ll на лапах от Aerocool Verkho 2 Slim Теперь остается лишь проверка тестированием. 3) Scythe Susanoo & Scythe Orochi С кулерами-гигантами всегда очень непросто. Особенно найти их в приличном состоянии и комплектации. Через 6 часов работы (продувки/промывки/обезжиривания/сушки)

А вот и проблема, которую пришлось решать Межцентровые расстояния у данного кулера - 44мм



Да, именно 44мм. Как и у Орочи. Хочешь - не хочешь, а пришлось сесть за создание шаблона, ибо нет другого способа установки данных моделей на АМ4. Справа - вырезанный шаблон, слева - заготовка крепления





Маркером отмечены точки для крепления пластины к кулеру, а также излишки металла, которые нужно удалить, чтобы пластина встала на свое место. По окончанию работ пластина будет загрунтована и окрашена термостойкой краской. Конечный результат вы увидите уже на тестировании.



