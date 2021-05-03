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Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2

В этой статье мы рассмотрим способы кустарной модернизации старых кулеров, не имеющих изначальной поддержки АМ4
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     В прошлой статье мы рассматривали некоторые способы добавления поддержки сокета АМ4 старым кулерам. Но в данной статье будут показаны кулеры, к которым данные способы оказались неприменимы.

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1)Thermaltake Big Typhoon

В стоке, Тайфун не имеет поддержки АМ4, а его основание весьма специфическое.

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"Но его ведь можно установить при помощи "качельки"!"

 Можно, вот только прижим будет не таким равномерным и плотным, как при использовании пластины с винтовым креплением. Да и пластиковые зацепы крепления имеют склонность к поломке.

Разметка точек крепления АМ4 при помощи пластины для CNPS10X+

 Сначала перманентным маркером размечаем будущие отверстия на крепежной пластине.

Затем берем кернер и молоток - проводим точную разметку

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 После разметки зажимаем пластину в тиски и сверлим отверстия. Для сверления отверстий лучше брать сверла 3.5-3.6мм. Не скупитесь на хороший инструмент - хорошее острое сверло сделает отверстие в прижимной пластине за 6-8сек,а на всю работу ,в итоге, вы потратите не более 5-10 мин.

  Далее идет примерка и подгонка пластины по креплению

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  Осталось только проверить в реальном тестировании на АМ4.

2) Cooler Master Gemin ll

  Резать его монтажную пластину я не стал. Установить с помощью "качельки" и методов из моей предыдущей статьи также невозможно (с Сусаноо такой номер тоже не прокатил). Поэтому пришлось искать альтернативу. Нашлось целых 2 :

- изготовить универсальную крепежную пластину (но сначала придется нарисовать шаблон)

- подобрать крепление от другого кулера

Сначала я сел рисовать шаблон - в качестве основы использован лист пивного картона толщиной 3мм и плотностью 2000

 Для создания шаблона использовался бэкплэйт от мат.плат АМ4 и бэкплэйт Термалрайт, а также родное крепление кулера и пластины от CNPS10X+

Разметка креплений будущей пластины
Законченый шаблон

 Но оценив размер эпика, который мне светил в работе с ним, я провел поиск совместимых креплений на Авито. И нашел подходящие - от Aerocool Verkho 2 Slim - расстояние по центрам креплений у них одинаковое - 28мм.

Gemin ll на лапах от Aerocool Verkho 2 Slim  Теперь остается лишь проверка тестированием.

 3) Scythe Susanoo & Scythe Orochi

   С кулерами-гигантами всегда очень непросто.

   

 Особенно найти их в приличном состоянии и комплектации. Через 6 часов работы (продувки/промывки/обезжиривания/сушки)


А вот и проблема, которую пришлось решать

Межцентровые расстояния у данного кулера - 44мм

  Да, именно 44мм. Как и у Орочи.

 

  Хочешь - не хочешь, а пришлось сесть за создание шаблона, ибо нет другого способа установки данных моделей на АМ4.

Справа - вырезанный шаблон, слева - заготовка крепления


   Маркером отмечены точки для крепления пластины к кулеру, а также излишки металла, которые нужно удалить, чтобы пластина встала на свое место. По окончанию работ пластина будет загрунтована и окрашена термостойкой краской. Конечный результат вы увидите уже на тестировании.


 


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scythe orochi cooler master gemin ll scythe susanoo thermaltake big typhoon
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