Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
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- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
Сегодня к нам на тестирование заглянули : Cryorig M9A, BeQiet! Pure Rock Slim, Titan TTC-NK35TZ/RPW KU, GreatWall G400, Scythe Katana 3 и Deepcool Gammax 300. Да, автор в курсе, что на Гаммаксе установлен 120мм вентилятор, НО его скобы рассчитаны на установку 92мм вентиляторов, именно поэтому он выступит в данной категории.
Очень часто люди задают вопросы, а какой кулер лучше взять для Райзен 5 3600(5600) в корпус с ограничением по высоте кулера в 135-155мм. Также бывают ограничения плат формата mini-ITX, когда в итоге приходится перемерять не один десяток кулеров, в поисках "того самого". Будем надеяться, что эта маленькая статейка хоть немного поможет облегчить вам выбор.
Упаковка и комплектация
BeQuiet! Pure Rock Slim
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Упаковка в стандартных для БиКвайет темных тонах. На фронтальной стороне - 3Д-изображение кулера, логотип компании и название модели. На правой боковой стороне - QR-код.
На левой стороне - адрес официального сайта, максимальный ТДП кулера и таблица с ТТХ кулера.
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На задней стороне - фото установленного на материнскую плату кулера и краткое описание особенностей на английском и немецком языках.
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Сверху кулер фиксируется колпачками теплотрубок в выштампованных отверстиях двух листов гофрокартона .
Кулер с предустановленными креплениями на Интел 115х/1200 и крепление-коромысло (для установки на платформы АМД) + 2 листочка с руководством на английском и немецком языках - вот и весь джентельменский набор этого малыша.
Cryorig M9A
Коробка оформлена в черно-белой цветовой гамме. На фронтальной стороне - лейбл фирмы, тип платформы, название модели и частичное 3Д-изображение кулера. На правой стороне - большими черными буквами нанесена модель кулера.
На левой стороне напечатаны особенности кулера - отличная совместимость с оперативной памятью, высокая эффективность, легкая и быстрая установка (4 мин).
На заднюю сторону нанесены схематическое изображение кулера с размерами и ТТХ.
Кулер выпускается в трех вариантах
M9i и M9a имеют в комплектации крепление только для определенной платформы (Интел или АМД), M9Plus - помимо 2-х вентиляторов имеет крепления для установки на обе платформы (и более высокую цену).
Внутри коробки кулер заключен в картонную защитную коробку, аксессуары располагаются в кармашке.
Комплектация:
-Радиатор с установленным вентилятором QF90
-дополнительный набор скоб и силиконовых изоляторов для установки второго вентилятора
-пластиковый бэкплэйт для установки на 775/115х/1200/АМ3+
-набор винтов для установки на АМ3+ (4шт)
-фиксирующие гайки(4шт)
-Установочная рамка АМ3+
-Руководство пользователя
-Регистрационная карта (не требуется с 2019г)
-Шприц с термопастой СР15
Радиатор
BeQuiet! Pure Rock Slim
Вид сверху - радиатор накрыт декоративной пластиной из алюминия с пластиковыми колпачками для теплотрубок. Пластина крепится при помощи 4-х винтов под шестигранный ключ.
Радиатор, вид сверху со снятой пластиной - пластины радиатора просто обжаты на теплотрубках, имеют форму "бабочки". Теплотрубки расположены трапецевидно, основанием к вентилятору.
Кулер имеет оптимизацию под mini-ITX платы - в задней части нижние 6 ребер укорочены.
Cryorig M9A
М9 - самый маленький башенный кулер в линейке у Cryorig.
Радиатор набран 40 пластинами толщиной 0.4мм на трех 6мм никелированных U-образных теплотрубках, межреберное расстояние составляет 1.6мм, между длинными ребрами - 3.6мм. Ребра обжаты на теплотрубках.
Радиатор загнут с боков в двух местах - как для увеличения прочности, так и для направления воздушного потока. Декоративная пластиковая крышка держится на четырех пластиковых защелках.
Центральная теплотрубка расположена ниже крайних в основании - теплотрубки плотно опрессованы в основании. Толщина алюминиевого основания в месте фиксации винтов составляет 4.5мм. Никелированное основание ровное в продольной плоскости
А вот в поперечнике - имеется небольшой горб, который ощущается пальцем.
GreatWall G400
Обзор на GreatWall G400.
Данный кулер имеет самый "монструозный" радиатор из всех шести участников - площадь рассеивания у него в 2 раза меньше, чем у Титана. Более развернутый обзор на данный кулер по ссылке выше.
Scythe Katana 3
Katana 3 - немного необычный кулер. Его радиатор имеет легкий наклон, благодаря которому позволяет попутно обдувать зону VRM материнской платы. Также часть воздушного потока попадает на радиатор, расположенный сверху теплотрубок. Радиатор набран 50-тью пластинами толщиной 0.2мм с межреберным расстоянием 2мм на 3 изогнутых U-образных 6мм теплотрубках. В основании кулера теплотрубки присплющены до овальной формы - это увеличивает площадь теплообмена.
Центральные теплотрубки расположены в ряд, а вот крайняя - под небольшим углом назад.
Основание у кулера ровное, никелированное в зеркало.
Titan TTC-NK35TZ/RPW KU
Радиатор кулера имеет квадратную форму (почти как у кулеров семейства Ниндзя) и позволяет переставить вентилятор туда, куда вам нужно. В комплекте только один комплект скоб. Вентилятор нестандартный - с креплением под 80мм. Радиатор просто опрессован на 3-х 6мм U-образных теплотрубках.
Установить второй вентилятор на кулер можно, например при помощи стяжек.
Кулер имеет прямой контакт, теплотрубки просто запрессованы в алюминиевое основание.
Вентилятор
|Наименование
|BeQuiet! Pure Wings 2
|Cryorig QF90
|GreatWall G400
|Scythe Kaze Flex 92 PWM
|TTC-NK35TZ/RPW KU
|Deepcool GammaxX 300
|Размер,мм
|92x92x25
|92x92x25
|92x92x25
|92x92x25
|95x95x25
|120x120x25
|Кол-во лопастей
|9
|7
|7
|7
|9
|9
|Скорость 100%
|1900
|2200
|2400
|2300
|2600
|1700
|Поток, CFM
|33.15
|48.4
|42.5
|48.88
|39.19
|55.5
|Давление, мм H2O
|1.65
|3.1
|N/A
|2.03
|3.3
|N/A
|Уровень шума,дБ
|19.6
|26.4
|30
|28.83
|27
|21
Установка и совместимость
BeQuiet! Pure Rock Slim
На платформе АМ4 это единственное рабочее положение кулера. Pure Rock Slim 2 тоже имеет лишь одно рабочее положение на АМ4 - перпендикулярно слотам ОЗУ. Установка очень проста - устанавливаем кулер на процессор и защелкиваем застежки "коромысла" на пластиковых креплениях.
Отпечаток не идеален, но весьма хороший.
Cryorig M9A
Для проведения теста докупался комплект модернизации - AM4kit, так как кулер еще из первых серий выпуска и не имел опциональной поддержки АМ4.
Вкручиваем втулки в бэкплэйт материнской платы
На кулер прикручиваем крепежную рамку (можно конечно и прикрутить ее на шпильки - это уже ваш личный выбор). Сразу отвечу на вопрос, почему не пропилил отверстия в старом креплении - я их пропилил, но качество рамки очень посредственное - она сделана из дешевой штампованной стали. И стоит слегка переборщить с прилагаемым усилием - рамка тут же изгибается самыми причудливыми образами и вас ждет веселый квест на придание ей исходной формы киянкой.
Устанавливаем кулер (рамку) на шпильки и фиксируем комплектными гайками.
Как видим - кулер действительно не конфликтует с оперативной памятью установленной в первый слот, он просто не мешает ее установке.
Deepcool GammaxX 300
Установка очень проста - "защелкни два крепления коромысла". Кулер тоже не конфликтует с оперативной памятью.
Отпечаток почти идеальный.
GreatWall G400
Установка простая - при помощи "коромысла". Кулер передним вентилятором ограничивает высоту устанавливаемой ОЗУ.
Правда этот недостаток компенсируется достаточно красивой подсветкой кулера.
Scythe Katana 3
Наносим термопасту на основание
Устанавливаем кулер и защелкиваем клипсы на креплениях.
Кулер не конфликтует с оперативной памятью, но установить ОЗУ с высокими радиаторами, особенно в первый слот, к сожалению не получится.
Отпечаток почти идеальный.
Titan TTC-NK35TZ/RPW KU
Установка простая - защелкни коромысло на креплении АМД. Данный кулер имеет самый "толстый" радиатор, что накладывает свои ограничения. И главное - на высоту оперативной памяти. К сожалению невозможно установить память с высокими радиаторами, особенно в первый слот.
Отпечаток очень хороший, почти идеальный.
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4
Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz, РВО - Enabled
ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3
Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2
Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb
Драйвер : Adrenalin 22.1.2 Optional (WHQL)
Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)
корпус: открытый тестовый стенд
Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями
Термоинтерфейс: Arctic MX-4
Системы охлаждения : BeQuiet! Pure Rock Slim, Cryorig M9A, Deepcool GammaxX 300, GreatWall G400, Scythe Katana 3, Titan TTC-NK35TZ/RPW KU.
Мониторинг
HWMonitor 1.44
CapFrameX 1.56
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime95 30.5 (Small FFT,AVX+AVX2 off, 120Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.
Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось: на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.
ForHonor (Uplay) - кампания за Рыцарей, первая и вторая миссии,1080р/Высокие (на 900 об/мин)
Cyberpunk 2077 (GOG) 1080р/Средние (900об/мин)
Температура в помещении на всем протяжении цикла тестирования - 22-23°C.
Сводная таблица характеристик
|Наименование
|BeQuiet! Pure Rock Slim
|Cryorig M9A
|Deepcool GammaxX 300
|GreatWall G400
|Scythe Katana 3
|Titan TTC-NK35TZ / RPW KU
|Габариты радиатора, мм
|125х97х82
|125х102х87
|144х121х40
|150х110х115
|143х94х108
|135х92х105
|Масса радиатора, г
|300
|375
|315
|230
|395
|425
|Типоразмер вентилятора
|92х25
|92х25
|92х25
120(92)х25
|92х25
|92х25
|92(80)х25
|Материал радиатора
|Алюминий
|Алюминий
|Алюминий
|Алюминий
|Алюминий
|Алюминий
|Число ребер
|44
|40
|40
|2х36
|50
|33
|Толщина ребер, мм
|0,3
|0.4
|0.4
|0.3
|0.2
|0.5
|Межреберное расстояние, мм
|1,6
|1.6/3.6
|2
|2
|2
|2
|Число и размер теплотрубок
|3х6мм
|3х6мм
|3х6мм
|4х6мм
|3х6мм
|3х6мм
|Материал теплотрубок
|Медь
|Никелированная медь
|Медь
|Медь
|Медь
|Медь
|Материал основания
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Медь+алюминий
|Медь+алюминий
|Никелированная медь
|Медь+алюминий
|Цена на момент релиза
|30$
|30$
|30$
|60-75$
|28$
|26$
|Актуальность
|Ритейл
|Ритейл/Avito
|Ритейл/Avito
|AliExpress/Avito
|Ритейл/Avito
|Ритейл/Avito
Результаты тестирования
Тестирование в Прайм95 и Сайнбенч выделило двух лидеров - Катана 3 и М9А.
Тестирование в играх выделило 2-х аутсайдеров - Pure Rock Slim и GreatWall G400. На первое место, внезапно, вырвался М9А.
Итоги
Cryorig M9A - качественно собранный и весьма грамотно спроектированный кулер с высокой производительностью. Обладает отличным соотношением цена/производительность. Наверное лучший выбор для компактных систем, особенно в корпусах с ограничением по высоте до 130мм.
BeQuiet! Pure Rock Slim - качественно собранный кулер, который все же значительно уступил лидеру тестирования в соотношении цена/производительность. Также один из кулеров выбора для компактных систем. На текущий момент его сменила модель Pure Rock Slim 2, но первую ревизию все еще можно купить в ритейле.
GreatWall G400 - это скорее кулер для тематических сборок, когда производительность уходит на второй план, а на первом - эстетические качества.
Deepcool GammaxX 300 - бюджетный кулер, который в стоковом состоянии оказался немногим лучше своих 92мм оппонентов.
Scythe Katana 3 - второй лидер сегодняшнего тестирования, кулер, которому на текущий момент уже почти 13-14 лет. Из всех "тараканов" это оказался единственный кулер, который смог потянуть Прайм95 с нагрузкой 150Вт в течении 14мин (потом наступил перегрев процессора). Обладает хорошим соотношением цена/производительность.
Titan TTC-NK35TZ/RPW KU - самый неоднозначный кулер на текущем тестировании. К сожалению, на текущий момент обладает не лучшим соотношением цена/производительность, но будет неплохим решением для охлаждения заблокированных 4/8 и 6/12 процессоров Интел (1151-2/1200) и АМ4.
В целом эти кулеры будут весьма неплохим выбором для заблокированных 6/6 и 6/12 процессоров, а также для APU АМД. И возможно - не самым плохим выбором для сборки HTPC.
Не стесняйтесь, пишите свое мнение об участниках "тараканьего" забега.
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