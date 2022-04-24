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Введение

Упаковка и комплектация

Радиатор

Вентилятор

Установка и совместимость

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Результаты тестирования

Итоги

Введение

Сегодня к нам на тестирование заглянули : Cryorig M9A, BeQiet! Pure Rock Slim, Titan TTC-NK35TZ/RPW KU, GreatWall G400, Scythe Katana 3 и Deepcool Gammax 300. Да, автор в курсе, что на Гаммаксе установлен 120мм вентилятор, НО его скобы рассчитаны на установку 92мм вентиляторов, именно поэтому он выступит в данной категории.

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Очень часто люди задают вопросы, а какой кулер лучше взять для Райзен 5 3600(5600) в корпус с ограничением по высоте кулера в 135-155мм. Также бывают ограничения плат формата mini-ITX, когда в итоге приходится перемерять не один десяток кулеров, в поисках "того самого". Будем надеяться, что эта маленькая статейка хоть немного поможет облегчить вам выбор.

Упаковка и комплектация

BeQuiet! Pure Rock Slim

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Упаковка в стандартных для БиКвайет темных тонах. На фронтальной стороне - 3Д-изображение кулера, логотип компании и название модели. На правой боковой стороне - QR-код.

На левой стороне - адрес официального сайта, максимальный ТДП кулера и таблица с ТТХ кулера.

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На задней стороне - фото установленного на материнскую плату кулера и краткое описание особенностей на английском и немецком языках.

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Сверху кулер фиксируется колпачками теплотрубок в выштампованных отверстиях двух листов гофрокартона .

Кулер с предустановленными креплениями на Интел 115х/1200 и крепление-коромысло (для установки на платформы АМД) + 2 листочка с руководством на английском и немецком языках - вот и весь джентельменский набор этого малыша.

Cryorig M9A

Коробка оформлена в черно-белой цветовой гамме. На фронтальной стороне - лейбл фирмы, тип платформы, название модели и частичное 3Д-изображение кулера. На правой стороне - большими черными буквами нанесена модель кулера.

На левой стороне напечатаны особенности кулера - отличная совместимость с оперативной памятью, высокая эффективность, легкая и быстрая установка (4 мин).

На заднюю сторону нанесены схематическое изображение кулера с размерами и ТТХ.

Кулер выпускается в трех вариантах

M9i и M9a имеют в комплектации крепление только для определенной платформы (Интел или АМД), M9Plus - помимо 2-х вентиляторов имеет крепления для установки на обе платформы (и более высокую цену).

Внутри коробки кулер заключен в картонную защитную коробку, аксессуары располагаются в кармашке.

Комплектация:

-Радиатор с установленным вентилятором QF90

-дополнительный набор скоб и силиконовых изоляторов для установки второго вентилятора

-пластиковый бэкплэйт для установки на 775/115х/1200/АМ3+

-набор винтов для установки на АМ3+ (4шт)

-фиксирующие гайки(4шт)

-Установочная рамка АМ3+

-Руководство пользователя

-Регистрационная карта (не требуется с 2019г)

-Шприц с термопастой СР15

Радиатор

BeQuiet! Pure Rock Slim

Вид сверху - радиатор накрыт декоративной пластиной из алюминия с пластиковыми колпачками для теплотрубок. Пластина крепится при помощи 4-х винтов под шестигранный ключ.

Радиатор, вид сверху со снятой пластиной - пластины радиатора просто обжаты на теплотрубках, имеют форму "бабочки". Теплотрубки расположены трапецевидно, основанием к вентилятору.

Кулер имеет оптимизацию под mini-ITX платы - в задней части нижние 6 ребер укорочены.

Cryorig M9A

М9 - самый маленький башенный кулер в линейке у Cryorig.

Радиатор набран 40 пластинами толщиной 0.4мм на трех 6мм никелированных U-образных теплотрубках, межреберное расстояние составляет 1.6мм, между длинными ребрами - 3.6мм. Ребра обжаты на теплотрубках.

Радиатор загнут с боков в двух местах - как для увеличения прочности, так и для направления воздушного потока. Декоративная пластиковая крышка держится на четырех пластиковых защелках.

Центральная теплотрубка расположена ниже крайних в основании - теплотрубки плотно опрессованы в основании. Толщина алюминиевого основания в месте фиксации винтов составляет 4.5мм. Никелированное основание ровное в продольной плоскости

А вот в поперечнике - имеется небольшой горб, который ощущается пальцем.

GreatWall G400

Обзор на GreatWall G400.

Данный кулер имеет самый "монструозный" радиатор из всех шести участников - площадь рассеивания у него в 2 раза меньше, чем у Титана. Более развернутый обзор на данный кулер по ссылке выше.

Scythe Katana 3

Katana 3 - немного необычный кулер. Его радиатор имеет легкий наклон, благодаря которому позволяет попутно обдувать зону VRM материнской платы. Также часть воздушного потока попадает на радиатор, расположенный сверху теплотрубок. Радиатор набран 50-тью пластинами толщиной 0.2мм с межреберным расстоянием 2мм на 3 изогнутых U-образных 6мм теплотрубках. В основании кулера теплотрубки присплющены до овальной формы - это увеличивает площадь теплообмена.

Центральные теплотрубки расположены в ряд, а вот крайняя - под небольшим углом назад.

Основание у кулера ровное, никелированное в зеркало.

Titan TTC-NK35TZ/RPW KU

Радиатор кулера имеет квадратную форму (почти как у кулеров семейства Ниндзя) и позволяет переставить вентилятор туда, куда вам нужно. В комплекте только один комплект скоб. Вентилятор нестандартный - с креплением под 80мм. Радиатор просто опрессован на 3-х 6мм U-образных теплотрубках.

Установить второй вентилятор на кулер можно, например при помощи стяжек.

Кулер имеет прямой контакт, теплотрубки просто запрессованы в алюминиевое основание.





Вентилятор

Наименование BeQuiet! Pure Wings 2 Cryorig QF90 GreatWall G400 Scythe Kaze Flex 92 PWM TTC-NK35TZ/RPW KU Deepcool GammaxX 300 Размер,мм 92x92x25 92x92x25 92x92x25 92x92x25 95x95x25 120x120x25 Кол-во лопастей 9 7 7 7 9 9 Скорость 100% 1900 2200 2400 2300 2600 1700 Поток, CFM 33.15 48.4 42.5 48.88 39.19 55.5 Давление, мм H 2 O 1.65 3.1 N/A 2.03 3.3 N/A Уровень шума,дБ 19.6 26.4 30 28.83 27 21

Установка и совместимость

BeQuiet! Pure Rock Slim

На платформе АМ4 это единственное рабочее положение кулера. Pure Rock Slim 2 тоже имеет лишь одно рабочее положение на АМ4 - перпендикулярно слотам ОЗУ. Установка очень проста - устанавливаем кулер на процессор и защелкиваем застежки "коромысла" на пластиковых креплениях.

Отпечаток не идеален, но весьма хороший.

Cryorig M9A

Для проведения теста докупался комплект модернизации - AM4kit, так как кулер еще из первых серий выпуска и не имел опциональной поддержки АМ4.

Вкручиваем втулки в бэкплэйт материнской платы

На кулер прикручиваем крепежную рамку (можно конечно и прикрутить ее на шпильки - это уже ваш личный выбор). Сразу отвечу на вопрос, почему не пропилил отверстия в старом креплении - я их пропилил, но качество рамки очень посредственное - она сделана из дешевой штампованной стали. И стоит слегка переборщить с прилагаемым усилием - рамка тут же изгибается самыми причудливыми образами и вас ждет веселый квест на придание ей исходной формы киянкой.

Устанавливаем кулер (рамку) на шпильки и фиксируем комплектными гайками.

Как видим - кулер действительно не конфликтует с оперативной памятью установленной в первый слот, он просто не мешает ее установке.

Deepcool GammaxX 300

Установка очень проста - "защелкни два крепления коромысла". Кулер тоже не конфликтует с оперативной памятью.

Отпечаток почти идеальный.

GreatWall G400

Установка простая - при помощи "коромысла". Кулер передним вентилятором ограничивает высоту устанавливаемой ОЗУ.

Правда этот недостаток компенсируется достаточно красивой подсветкой кулера.

Scythe Katana 3

Наносим термопасту на основание

Устанавливаем кулер и защелкиваем клипсы на креплениях.

Кулер не конфликтует с оперативной памятью, но установить ОЗУ с высокими радиаторами, особенно в первый слот, к сожалению не получится.

Отпечаток почти идеальный.

Titan TTC-NK35TZ/RPW KU

Установка простая - защелкни коромысло на креплении АМД. Данный кулер имеет самый "толстый" радиатор, что накладывает свои ограничения. И главное - на высоту оперативной памяти. К сожалению невозможно установить память с высокими радиаторами, особенно в первый слот.

Отпечаток очень хороший, почти идеальный.

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4

Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz, РВО - Enabled

ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2

Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb

Драйвер : Adrenalin 22.1.2 Optional (WHQL)

Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)

корпус: открытый тестовый стенд

Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями

Термоинтерфейс: Arctic MX-4

Системы охлаждения : BeQuiet! Pure Rock Slim, Cryorig M9A, Deepcool GammaxX 300, GreatWall G400, Scythe Katana 3, Titan TTC-NK35TZ/RPW KU.

Мониторинг

HWMonitor 1.44

CapFrameX 1.56

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime95 30.5 (Small FFT,AVX+AVX2 off, 120Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.

Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось: на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.

ForHonor (Uplay) - кампания за Рыцарей, первая и вторая миссии,1080р/Высокие (на 900 об/мин)

Cyberpunk 2077 (GOG) 1080р/Средние (900об/мин)

Температура в помещении на всем протяжении цикла тестирования - 22-23°C.

Сводная таблица характеристик

Наименование BeQuiet! Pure Rock Slim Cryorig M9A Deepcool GammaxX 300 GreatWall G400 Scythe Katana 3 Titan TTC-NK35TZ / RPW KU Габариты радиатора, мм 125х97х82 125х102х87 144х121х40 150х110х115 143х94х108 135х92х105 Масса радиатора, г 300 375 315 230 395 425 Типоразмер вентилятора 92х25 92х25 92х25

120(92)х25 92х25 92х25 92(80)х25 Материал радиатора Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Число ребер 44 40 40 2х36 50 33 Толщина ребер, мм 0,3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.5 Межреберное расстояние, мм 1,6 1.6/3.6 2 2 2 2 Число и размер теплотрубок 3х6мм 3х6мм 3х6мм 4х6мм 3х6мм 3х6мм Материал теплотрубок Медь Никелированная медь Медь Медь Медь Медь Материал основания Никелированная медь Никелированная медь Медь+алюминий Медь+алюминий Никелированная медь Медь+алюминий Цена на момент релиза 30$ 30$ 30$ 60-75$ 28$ 26$ Актуальность Ритейл Ритейл/Avito Ритейл/Avito AliExpress/Avito Ритейл/Avito Ритейл/Avito





Результаты тестирования

Тестирование в Прайм95 и Сайнбенч выделило двух лидеров - Катана 3 и М9А.

Тестирование в играх выделило 2-х аутсайдеров - Pure Rock Slim и GreatWall G400. На первое место, внезапно, вырвался М9А.

Итоги

Cryorig M9A - качественно собранный и весьма грамотно спроектированный кулер с высокой производительностью. Обладает отличным соотношением цена/производительность. Наверное лучший выбор для компактных систем, особенно в корпусах с ограничением по высоте до 130мм.

BeQuiet! Pure Rock Slim - качественно собранный кулер, который все же значительно уступил лидеру тестирования в соотношении цена/производительность. Также один из кулеров выбора для компактных систем. На текущий момент его сменила модель Pure Rock Slim 2, но первую ревизию все еще можно купить в ритейле.

GreatWall G400 - это скорее кулер для тематических сборок, когда производительность уходит на второй план, а на первом - эстетические качества.

Deepcool GammaxX 300 - бюджетный кулер, который в стоковом состоянии оказался немногим лучше своих 92мм оппонентов.

Scythe Katana 3 - второй лидер сегодняшнего тестирования, кулер, которому на текущий момент уже почти 13-14 лет. Из всех "тараканов" это оказался единственный кулер, который смог потянуть Прайм95 с нагрузкой 150Вт в течении 14мин (потом наступил перегрев процессора). Обладает хорошим соотношением цена/производительность.

Titan TTC-NK35TZ/RPW KU - самый неоднозначный кулер на текущем тестировании. К сожалению, на текущий момент обладает не лучшим соотношением цена/производительность, но будет неплохим решением для охлаждения заблокированных 4/8 и 6/12 процессоров Интел (1151-2/1200) и АМ4.





В целом эти кулеры будут весьма неплохим выбором для заблокированных 6/6 и 6/12 процессоров, а также для APU АМД. И возможно - не самым плохим выбором для сборки HTPC.









Не стесняйтесь, пишите свое мнение об участниках "тараканьего" забега.























































































