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Моё кунг-фу круче твоего! - тест четырех китайских процессорных кулеров

Сегодня у нас на тестировании исключительно китайские кулеры - Greatwall G400, Snowman M-T6, Deepcool Gammaxx 300 и ID-Cooling SE-224-XT.
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  • Введение
  • Упаковка и комплектация
  • Радиатор и вентиляторы
  • Установка и совместимость
  • Тестовый стенд и методика тестирования
  • Результаты тестирования
  • Итоги

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  Ну что же, дамусы и господамусы, сегодня мы будем немножко мучить четыре китайских кулера. Три из них - Гаммакс 300, Снеговик и 224-XT многим из вас уже знакомы  до последнего винтика, а вот четвертый - Великая Стена, у нас новичок.  Давайте начнем нашу статью с обзора новичка.

Упаковка и комплектация

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GreatWall G400

    Кулер поставляется в коробке из плотного гофрокартона с цветной полиграфией

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На фронтальной стороне кроме цветного 3-D изображения кулера, также перечислены технологии подсветки, поддерживаемые данным кулером. На боковых сторонах мы можем увидеть как схематическое изображение кулера, с вариантами выпускаемого изделия, так и его технические характеристики. На кулер дается гарантия 3 года - только на территории Китая!

Сверху кулер закреплен картонной крышкой.

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Сам кулер упакован в полиэтиленовый пакет. Рядом с кулером - переходное кольцо и клипсы для установки кулера на сокеты Интел, а также небольшое руководство на китайском.

На дне коробки кулер фиксируется демпфером из вспененного полиэтилена

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Радиатор и вентиляторы

GreatWall G400

Данный кулер сверху покрыт пластмассовым кожухом( технология CWP - Wind Chamber Pressurization), на который снаружи крепятся 2 вентилятора, размерностью 92х92х25мм.

Кожух состоит из 5-ти частей - 2 боковин, которые удерживают центральный вентилятор, 2-х фронтальных

 панелей с фиксаторами и Х-образной верхней панели, закрывающей модуль с подсветкой.

   Как видно на данной фотографии, радиатор разделен на 2 части и состоит из 36 пластин в каждой, толщиной 0.3мм и межреберным расстоянием 2мм. По краям радиаторы загнуты (что придает им дополнительную жесткость).Радиатор пронизывают 4 U-образные термотрубки, диаметром 6мм. Ребра просто обжаты на теплотрубках. Толщина секций радиатора небольшая - 22мм. Секции соединены двумя рядами замков с каждой стороны.

Кулер со снятым вентилятором. Виден центральный вентилятор. Вентиляторы крепятся непосредственно к кожуху при помощи винтов
Вентиляторы кулера. Слева - фронтальный с ARGB-подсветкой, справа - центральный.

Вентиляторы - фронтальный с ARGB - 3pin подключением и прозрачной крыльчаткой, а центральный - с 4pin.Скорость вращения при объединении в единую цепь  - 1900 об/мин у обоих. Крыльчатка вентиляторов имеет 7 лопастей.

    

Подсветка - 5 Вольт, адресная. Осуществляется при помощи  SATA (нерегулируемая) и 3-pin подключения. Состоит из модуля, который укладывается поверх радиатора и вентилятора. Подсветка имеет следующие режимы : автоматический, дыхание, плавная смена, одноцветный. В одноцветном режиме: красный, оранжевый, оливковый, зеленый, бирюзовый, синий, голубой, фиолетовый, бордовый, белый и серый.

 


GreatWall G400 Крепление к сокету осуществляется при помощи "качельки", предустановленной на кулере.

   Основание ровное, тактильно ощущается шероховатость от фрезы. Расстояние между теплотрубками небольшое, без зазоров.

 

Snowman M-T6

   Этот кулер в представлении не нуждается, начиная с 2017-18гг о нем вещали чуть ли не из каждого помойного ведра, пихая во все сборки  с Зионами с Али.

Snowman M-T6

    Радиатор пронизывают шесть 6мм U-образных теплотрубок. В центральной части радиатора 12 ребер снизу укорочены - для удобства монтажа. Радиатор набран 44 ребрами, толщиной 0.4мм, с межреберным расстоянием 2 мм. На боковых сторонах радиатор загнут, для создания "туннельного" эффекта.

  Основание плоское, визуально видны следы от фрезы. Теплотрубки подогнаны плотно друг к другу, почти без зазоров.

   Прижим у данного кулера весьма сильный.  

Deepcool Gammaxx 300

  Данный ветеран эконом-класса от Deepcool в представлении не нуждается. Модель присутствует на рынке уже 8 лет и до сих пор пользуется спросом. Кулер снабжается 120мм вентилятором с креплением на 92мм.

 

 Кулеры Great Wall G400 и Gammaxx 300 также были протестированы с вентиляторами BeQuiet! Pure Wings 2 92x25mm.

ID-Cooling SE-224-XT

    Один из самых разрекламированных (за последний год) китайских кулеров, который по освещению в масс-медиа может потягаться со "Снеговиком".

 Кулер имеет плоское основание, на котором ощущается следы фрезы, радиатор, собранный на 4-х никелированных теплотрубках, состоящий из 46 алюминиевых пластин, толщиной 0.45мм и межреберным расстоянием 2.0мм. Ребра просто опрессованы на теплотрубках. Вес радиатора - 500г. Комплектный вентилятор с синей LED-подсветкой очень шумный, особенно на максимальных оборотах.

Установка и совместимость

Трое участников, за исключением 224-ХТ, устанавливаются очень просто - на стандартное крепление амд при помощи "коромысла". Монтаж занимает не более 15-20сек. Все кулеры не перекрывают доступ к первому слоту ОЗУ, за исключением героя обзора - расстояние от материнской платы до вентилятора составляет 60мм и поднять вентиляторы повыше не получится из-за жесткого метода крепления вентиляторов.


    Но прежде чем перейти к конфигурации и тестам, приведем сводную таблицу с характеристиками соперников

Наименование Deepcool Gammaxx 300 Great Wall G400 Snowman M-T6 ID-Cooling  SE-224 XT
Габариты радиатора, мм 144х121х40 150х110х115 155х125х50 155х125х75
Масса радиатора, г 315 230 518 500
Типоразмер вентиляторов, мм 120(92)х25* 92х25 120х25 120х25
Вентиляторов в комплекте 1 1-3 1-2 1
Материал радиатора Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий
Число ребер 40 2х36 44 46
Толщина ребер 0.4мм 0.3мм 0.4мм 0.45мм
Межреберное расстояние 2мм 2мм 2мм 2мм
Число и размер теплотрубок 3х6мм 4х6мм 6х6мм 4х6мм
Материал теплотрубок Медь Медь Медь Медь
Материал основания Медь+Алюминий Медь+Алюминий Медь Медь+Алюминий
Цена на момент релиза 30$ 65-70$ 28$ 30$
Актуальность Ритейл/Avito AliExpress/Avito AliExpress/Avito Ритейл/Avito

* - вентилятор имеет размерность 120мм,но крепления у него под 92мм


Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4

Процессор : Ryzen 7 Pro 3700 (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz, РВО - Enabled

ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2

Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb

Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)

корпус: открытый тестовый стенд

Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями

Термоинтерфейс: Arctic MX-4

Системы охлаждения : ID-Cooling SE-224-XT, Snowman M-T6, Deepcool GammaX 300, GreatWall G400

Мониторинг

HWMonitor 1.44

CapFrameX 1.56

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime95 30.5 (Small FFT,150Вт) - 20 мин прогон при максимальной нагрузке : на максимальных оборотах вентилятора и 7В (если возможно) . 

Prime95 30.5 (Small FFT,AVX+AVX2 off, 120Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.

Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось:  на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.

ForHonor (Uplay) - кампания за Рыцарей, первая и вторая миссии (на 900 об/мин)

Температура в помещении на всем протяжении цикла тестирования  - 22-23°C.

Результаты тестирования

    На первом этапе тестирования с небольшим отрывом от остальных участников вперед вышел SE-224-XT.


  И на втором этапе 224-му уже приходится бороться за место под солнцем со Снеговиком, который даже с одним вентилятором, несмотря на более бюджетное изготовление, может составить конкуренцию более продуманной (продвинутой) модели.

   Но мы ведь с вами берем кулер не только для того, чтобы "играть в Прайм или в LynX". И данные таблицы начинают все расставлять по своим местам. Несмотря на более бюджетное исполнение, Снеговик и Гаммакс показывают куда лучшие результаты, нежели 224-ХТ. А еще они тише, гораздо тише своего конкурента.

  И окончательная расстановка - тестирование в игре.

Итоги

Deepcool GammaX 300 - неплохой вариант бюджетного кулера для игрового ПК на 6/12 цп как на Зен2/Зен3, так и на Интел 1151-2/1200. Можно устанавливать и на 8/16 процессоры Зен/Зен+, но не стоит экспериментировать с установкой на 10600К/11600К. Просто, дешево и эффективно. Неплохой кулер на первое время или как кулер для офисного пк.

Snowman M-T6 - кулер рангом повыше Гаммакса, но с учетом его текущей цены стоит покупать только на распродажах и если у вас есть лишние купоны, т.к. в ритейле можно найти кулеры с лучшим соотношением цена/качество/производительность.

GreatWall G400 - как кулер подойдет только для процессоров 4/4, 4/8 и 6/12. Производитель заявлял для него ТДП в 135Вт, но его реальное ТДП куда ниже - 115-120Вт. Более интересен как кулер для моддинговых и тематических сборок. Особенно для сборок с железом MSI. Приобретать только по акциям и с купонами, т.к. за его реальную цену есть более серьезные системы охлаждения.

ID-Cooling SE-224-XT - неплохой бюджетный кулер, но не без недостатков, самый главный - это его очень шумный вентилятор.

Пишите в комментариях, чье кунг-фу вам понравилось больше всего.


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deepcool gammaxx 300 great wall g400 id cooling se-224-xt ryzen 7 pro 3700 snowman m-t6
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