Моё кунг-фу круче твоего! - тест четырех китайских процессорных кулеров
- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор и вентиляторы
- Установка и совместимость
- Тестовый стенд и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
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Ну что же, дамусы и господамусы, сегодня мы будем немножко мучить четыре китайских кулера. Три из них - Гаммакс 300, Снеговик и 224-XT многим из вас уже знакомы до последнего винтика, а вот четвертый - Великая Стена, у нас новичок. Давайте начнем нашу статью с обзора новичка.
Упаковка и комплектация
GreatWall G400
Кулер поставляется в коробке из плотного гофрокартона с цветной полиграфией
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На фронтальной стороне кроме цветного 3-D изображения кулера, также перечислены технологии подсветки, поддерживаемые данным кулером. На боковых сторонах мы можем увидеть как схематическое изображение кулера, с вариантами выпускаемого изделия, так и его технические характеристики. На кулер дается гарантия 3 года - только на территории Китая!
Сверху кулер закреплен картонной крышкой.
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Сам кулер упакован в полиэтиленовый пакет. Рядом с кулером - переходное кольцо и клипсы для установки кулера на сокеты Интел, а также небольшое руководство на китайском.
На дне коробки кулер фиксируется демпфером из вспененного полиэтилена
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Радиатор и вентиляторы
GreatWall G400
Данный кулер сверху покрыт пластмассовым кожухом( технология CWP - Wind Chamber Pressurization), на который снаружи крепятся 2 вентилятора, размерностью 92х92х25мм.
Кожух состоит из 5-ти частей - 2 боковин, которые удерживают центральный вентилятор, 2-х фронтальных
панелей с фиксаторами и Х-образной верхней панели, закрывающей модуль с подсветкой.
Как видно на данной фотографии, радиатор разделен на 2 части и состоит из 36 пластин в каждой, толщиной 0.3мм и межреберным расстоянием 2мм. По краям радиаторы загнуты (что придает им дополнительную жесткость).Радиатор пронизывают 4 U-образные термотрубки, диаметром 6мм. Ребра просто обжаты на теплотрубках. Толщина секций радиатора небольшая - 22мм. Секции соединены двумя рядами замков с каждой стороны.
Подсветка - 5 Вольт, адресная. Осуществляется при помощи SATA (нерегулируемая) и 3-pin подключения. Состоит из модуля, который укладывается поверх радиатора и вентилятора. Подсветка имеет следующие режимы : автоматический, дыхание, плавная смена, одноцветный. В одноцветном режиме: красный, оранжевый, оливковый, зеленый, бирюзовый, синий, голубой, фиолетовый, бордовый, белый и серый.
Основание ровное, тактильно ощущается шероховатость от фрезы. Расстояние между теплотрубками небольшое, без зазоров.
Snowman M-T6
Этот кулер в представлении не нуждается, начиная с 2017-18гг о нем вещали чуть ли не из каждого помойного ведра, пихая во все сборки с Зионами с Али.
Радиатор пронизывают шесть 6мм U-образных теплотрубок. В центральной части радиатора 12 ребер снизу укорочены - для удобства монтажа. Радиатор набран 44 ребрами, толщиной 0.4мм, с межреберным расстоянием 2 мм. На боковых сторонах радиатор загнут, для создания "туннельного" эффекта.
Основание плоское, визуально видны следы от фрезы. Теплотрубки подогнаны плотно друг к другу, почти без зазоров.
Прижим у данного кулера весьма сильный.
Deepcool Gammaxx 300
Данный ветеран эконом-класса от Deepcool в представлении не нуждается. Модель присутствует на рынке уже 8 лет и до сих пор пользуется спросом. Кулер снабжается 120мм вентилятором с креплением на 92мм.
Кулеры Great Wall G400 и Gammaxx 300 также были протестированы с вентиляторами BeQuiet! Pure Wings 2 92x25mm.
ID-Cooling SE-224-XT
Один из самых разрекламированных (за последний год) китайских кулеров, который по освещению в масс-медиа может потягаться со "Снеговиком".
Кулер имеет плоское основание, на котором ощущается следы фрезы, радиатор, собранный на 4-х никелированных теплотрубках, состоящий из 46 алюминиевых пластин, толщиной 0.45мм и межреберным расстоянием 2.0мм. Ребра просто опрессованы на теплотрубках. Вес радиатора - 500г. Комплектный вентилятор с синей LED-подсветкой очень шумный, особенно на максимальных оборотах.
Установка и совместимость
Трое участников, за исключением 224-ХТ, устанавливаются очень просто - на стандартное крепление амд при помощи "коромысла". Монтаж занимает не более 15-20сек. Все кулеры не перекрывают доступ к первому слоту ОЗУ, за исключением героя обзора - расстояние от материнской платы до вентилятора составляет 60мм и поднять вентиляторы повыше не получится из-за жесткого метода крепления вентиляторов.
Но прежде чем перейти к конфигурации и тестам, приведем сводную таблицу с характеристиками соперников
|Наименование
|Deepcool Gammaxx 300
|Great Wall G400
|Snowman M-T6
|ID-Cooling SE-224 XT
|Габариты радиатора, мм
|144х121х40
|150х110х115
|155х125х50
|155х125х75
|Масса радиатора, г
|315
|230
|518
|500
|Типоразмер вентиляторов, мм
|120(92)х25*
|92х25
|120х25
|120х25
|Вентиляторов в комплекте
|1
|1-3
|1-2
|1
|Материал радиатора
|Алюминий
|Алюминий
|Алюминий
|Алюминий
|Число ребер
|40
|2х36
|44
|46
|Толщина ребер
|0.4мм
|0.3мм
|0.4мм
|0.45мм
|Межреберное расстояние
|2мм
|2мм
|2мм
|2мм
|Число и размер теплотрубок
|3х6мм
|4х6мм
|6х6мм
|4х6мм
|Материал теплотрубок
|Медь
|Медь
|Медь
|Медь
|Материал основания
|Медь+Алюминий
|Медь+Алюминий
|Медь
|Медь+Алюминий
|Цена на момент релиза
|30$
|65-70$
|28$
|30$
|Актуальность
|Ритейл/Avito
|AliExpress/Avito
|AliExpress/Avito
|Ритейл/Avito
* - вентилятор имеет размерность 120мм,но крепления у него под 92мм
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4
Процессор : Ryzen 7 Pro 3700 (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz, РВО - Enabled
ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3
Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2
Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb
Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)
корпус: открытый тестовый стенд
Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями
Термоинтерфейс: Arctic MX-4
Системы охлаждения : ID-Cooling SE-224-XT, Snowman M-T6, Deepcool GammaX 300, GreatWall G400
Мониторинг
HWMonitor 1.44
CapFrameX 1.56
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime95 30.5 (Small FFT,150Вт) - 20 мин прогон при максимальной нагрузке : на максимальных оборотах вентилятора и 7В (если возможно) .
Prime95 30.5 (Small FFT,AVX+AVX2 off, 120Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.
Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось: на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.
ForHonor (Uplay) - кампания за Рыцарей, первая и вторая миссии (на 900 об/мин)
Температура в помещении на всем протяжении цикла тестирования - 22-23°C.
Результаты тестирования
На первом этапе тестирования с небольшим отрывом от остальных участников вперед вышел SE-224-XT.
И на втором этапе 224-му уже приходится бороться за место под солнцем со Снеговиком, который даже с одним вентилятором, несмотря на более бюджетное изготовление, может составить конкуренцию более продуманной (продвинутой) модели.
Но мы ведь с вами берем кулер не только для того, чтобы "играть в Прайм или в LynX". И данные таблицы начинают все расставлять по своим местам. Несмотря на более бюджетное исполнение, Снеговик и Гаммакс показывают куда лучшие результаты, нежели 224-ХТ. А еще они тише, гораздо тише своего конкурента.
И окончательная расстановка - тестирование в игре.
Итоги
Deepcool GammaX 300 - неплохой вариант бюджетного кулера для игрового ПК на 6/12 цп как на Зен2/Зен3, так и на Интел 1151-2/1200. Можно устанавливать и на 8/16 процессоры Зен/Зен+, но не стоит экспериментировать с установкой на 10600К/11600К. Просто, дешево и эффективно. Неплохой кулер на первое время или как кулер для офисного пк.
Snowman M-T6 - кулер рангом повыше Гаммакса, но с учетом его текущей цены стоит покупать только на распродажах и если у вас есть лишние купоны, т.к. в ритейле можно найти кулеры с лучшим соотношением цена/качество/производительность.
GreatWall G400 - как кулер подойдет только для процессоров 4/4, 4/8 и 6/12. Производитель заявлял для него ТДП в 135Вт, но его реальное ТДП куда ниже - 115-120Вт. Более интересен как кулер для моддинговых и тематических сборок. Особенно для сборок с железом MSI. Приобретать только по акциям и с купонами, т.к. за его реальную цену есть более серьезные системы охлаждения.
ID-Cooling SE-224-XT - неплохой бюджетный кулер, но не без недостатков, самый главный - это его очень шумный вентилятор.
Пишите в комментариях, чье кунг-фу вам понравилось больше всего.
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