"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Сводные характеристики
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
Присаживайтесь мои дорогие. Сегодня вас ждет самый полный и самый честный обзор на одну из новинок Thermalright, поступившую в продажу еще в декабре 2023г. Я специально задержал обзор, чтобы посмотреть ЧТО выпустят другие издания и дать самую полную картину по модели.
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Итак, сегодня у нас на обзирании старшая модель семейства Phantom Spirit - Phantom Spirit 120 EVO или по-просту
"Тень".
Упаковка и комплектация
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Кулер упакован в коробку с цветной полиграфией. На верхней крышке указаны особенности кулера, на задней стороне приведены краткие характеристики радиатора и вентиляторов.
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Вентиляторы и радиатор упакованы в полиэтилен и уложены в ванну из вспененного полиэтилена.
Обратите внимание на расслоение радиатора на фотографии - верхние 4 ребра выглядят более темными. Эти ребра никак не закреплены на радиаторе - держатся только за счет "гвоздей".
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Коробка с аксессуарами содержит все необходимое, для установки на все актуальные сокеты. Бэкплэйт - металлический и весьма массивный.
Радиатор
Радиатор кулера набран двумя секциями по 55 пластин из окрашенного алюминия, которые обжаты на 7-ми окрашенных теплотрубках 4-го поколения.
В сравнении с младшими версиями разница только в наличии дополнительных пластин, которые держатся за счет "гвоздей". Никаких дополнительных оптимизаций в радиатор не было добавлено.
Основание никелированное, конусообразное. Теплотрубки в основании пропаяны по всей длине.
Для сравнения на фотографиях ниже приведено сравнение с предыдущими моделями. Слева направо : Peerless Assassin 120, Frost Tower 120, Phantom Spirit 120EVO, Phantom Spirit 120SE.
Вентилятор
Данная модель является модификацией TL-B12, от которой ее отличает только наличие подсветки напротив точек крепления. Уровень шума на максимальных оборотах составляет 49.5дБА. Чуть ниже приведен скрин характеристик TL-K12 и TL-C12-B, чтобы легче было понимать графики в Результатах тестирования.
Установка и совместимость
Установка простая и интуитивно понятная. Кулер использует систему крепежа SS2 от Thermalright.
Сводные характеристики
|Наименование
|Thermalright Peerless Assassin 120
|Thermalright Frost Tower 120
|Thermalright Phantom Spirit 120SE
|Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
|Габариты (ДхШхВ), мм
|125х135х157
|125х109х154
|125х110х154
|125х110х157
|Масса радиатора, г
|816
|732
|816
|833
|Размер вентиляторов
|120х120х26
|120х120х26
|120х120х26
|120х120х28
|Материал радиатора
|Никелированный алюминий
|Никелированный алюминий
|Никелированный алюминий
|Окрашенный алюминий
|Число ребер
|2х53
|2х45
|2х51
|2х55
|Межреберное расстояние, мм
|1.8мм
|1.8мм
|1.9мм
|1.8мм
|Толщина ребер, мм
|0.4мм
|0.4мм
|0.4мм
|0.4мм
|Материал теплотрубок
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Окрашенная медь
|Число и размер теплотрубок
|6х6мм AGHP gen1
|6х6мм AGHP gen3
|7х6мм AGHP gen4
|7х6мм AGHP gen4
|Материал основания
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Цена кулера
|35$
|35$
|35$
|43$
|Цена в ритейле
|4200-6600руб
|5300-6700руб
|4000-6900руб
|4800-8000руб
|Актуальность
|В продаже
|В продаже
|В продаже
|Новинка
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204
Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb), лимиты сняты
Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME
Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3
ОЗУ : 2х16Gb 3600MHz CL16 Kingston Fury Renegade [KF436C16RB1K2/32]
Видеокарта : EVGA RTX 3070 XC3 Ultra 8Gb
Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)
Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями
Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)
Система охлаждения : Thermalright Peerless Assassin 120, Thermalright Frost Tower 120, Thermalright Phantom Spirit 120SE, Thermalright Phantom Spirit 120 EVO.
Мониторинг
HWMonitor 1.48
CapFrameX 1.6.0
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме с AVX на протяжении 20мин: на максимальных оборотах и минимально возможных.
Cyberpunk 2077(GOG) v1.63 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.
Температура окружающего воздуха - 22-23°С
Результаты тестирования
Prime95
Нет, это не один и тот же скрин, как вам показалось, на самом деле это два разных теста с двумя разными радиаторами. Правда вероятность получить такой результат невероятно мала. Если зайти с другой стороны, замена TL-C12 на TL-K12 позволила увеличить TDP радиатора в стоковом состоянии в среднем на 5-10Вт. Уровень шума кулера на максимальных оборотах составляет 49.5 дБА.
Cyberpunk 2077
При тестировании в играх на фиксированных оборотах кулер показывает весьма посредственную производительность. Для равных результатов с TL-C12/TL-C12 PRO-G(при 900-1000 об/мин) вентилятор TL-K12 нужно устанавливать на 1400-1600об/мин.
Итоги
Итак, компания Thermalright представила нам старшую модель линейки Phantom Spirit полностью черного цвета. Каковы плюсы/минусы у данной модели и кому ее можно рекомендовать ?
Плюсы:
- Интересный, стильный дизайн
- Высокая производительность системы охлаждения при высоких оборотах
- Относительно низкий уровень шума(с учетом оборотов вентилятора)
- Хороший комплект поставки
Минусы:
- Посредственная производительность на низких оборотах вентилятора
- Завышенная цена в российском ритейле
- Много соперников с более вменяемым ценником
Для кого подойдет ?
Данный кулер можно рассматривать в системы на основе 13700К/13900К/14700К/14900К, а также тем, кто любит разогнать свой процессор пожестче.
А также, как дополнительную модель среди систем воздушного охлаждения для рабочих станций.
Бонус
Те, кто не верит автору, всегда могут сравнить его результаты с другими тестовыми статьями:
По ссылке - тест на АМ5 и сокет 1700.
Остальные видео и текстовые обзоры вы и сами можете найти. Но только у нас более полное сравнение 120мм двубашенных кулеров от Thermalright!
Пишите в комментариях, что вы думаете о новых моделях Термалрайт и стоит ли выпускать обзор на
"Ледяной Вихрь".
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