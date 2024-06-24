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"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO

Сегодня у нас на обзирании старшая модель линейки Phantom Spirit - 120EVO. А заодно мы проведем сравнение уже ранее протестированных 120мм двубашенных кулеров Thermalright.
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  • Введение
  • Упаковка и комплектация
  • Радиатор
  • Вентилятор
  • Установка и совместимость
  • Сводные характеристики
  • Тестовая конфигурация и методика тестирования
  • Результаты тестирования 
  • Итоги

Введение

   Присаживайтесь мои дорогие. Сегодня вас ждет самый полный и самый честный обзор на одну из новинок Thermalright, поступившую в продажу еще в декабре 2023г. Я специально задержал обзор, чтобы посмотреть ЧТО выпустят другие издания и дать самую полную картину по модели.

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  Итак, сегодня у нас на обзирании старшая модель семейства Phantom Spirit - Phantom Spirit 120 EVO или по-просту

"Тень".

Упаковка и комплектация

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  Кулер упакован в коробку с цветной полиграфией. На верхней крышке указаны особенности кулера, на задней стороне приведены краткие характеристики радиатора и вентиляторов.

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   Вентиляторы и радиатор упакованы в полиэтилен и уложены в ванну из вспененного полиэтилена. 

   Обратите внимание на расслоение радиатора на фотографии - верхние 4 ребра выглядят более темными. Эти ребра никак не закреплены на радиаторе - держатся только за счет "гвоздей".

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   Коробка с аксессуарами содержит все необходимое, для установки на все актуальные сокеты. Бэкплэйт - металлический и весьма массивный.

Радиатор

   Радиатор кулера набран двумя секциями по 55 пластин из окрашенного алюминия, которые обжаты на 7-ми окрашенных теплотрубках 4-го поколения.

  В сравнении с младшими версиями разница только в наличии дополнительных пластин, которые держатся за счет "гвоздей". Никаких дополнительных оптимизаций в радиатор не было добавлено.

  Основание никелированное, конусообразное. Теплотрубки в  основании пропаяны по всей длине.

  Для сравнения на фотографиях ниже приведено сравнение с предыдущими моделями. Слева направо : Peerless Assassin 120, Frost Tower 120, Phantom Spirit 120EVO, Phantom Spirit 120SE.

Вентилятор

   Данная модель является модификацией TL-B12, от которой ее отличает только наличие подсветки напротив точек крепления. Уровень шума на максимальных оборотах составляет 49.5дБА. Чуть ниже приведен скрин характеристик TL-K12 и TL-C12-B, чтобы легче было понимать графики в Результатах тестирования.

   

Установка и совместимость

  Установка простая и интуитивно понятная. Кулер использует систему крепежа SS2 от Thermalright.

Phantom Spirit 120SE с установленными TL-K12

Сводные характеристики

Наименование Thermalright Peerless Assassin 120 Thermalright Frost Tower 120 Thermalright Phantom Spirit 120SE Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
Габариты (ДхШхВ), мм 125х135х157 125х109х154 125х110х154 125х110х157
Масса радиатора, г 816 732 816 833
Размер вентиляторов 120х120х26 120х120х26 120х120х26 120х120х28
Материал радиатора Никелированный алюминий Никелированный алюминий Никелированный алюминий Окрашенный алюминий
Число ребер  2х53 2х45 2х51 2х55
Межреберное расстояние, мм 1.8мм 1.8мм 1.9мм 1.8мм
Толщина ребер, мм 0.4мм 0.4мм 0.4мм 0.4мм
Материал теплотрубок Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь Окрашенная медь
Число и размер теплотрубок 6х6мм AGHP gen1 6х6мм AGHP gen3 7х6мм AGHP gen4 7х6мм AGHP gen4
Материал основания Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь
Цена кулера 35$ 35$ 35$ 43$
Цена в ритейле 4200-6600руб 5300-6700руб 4000-6900руб 4800-8000руб
Актуальность В продаже В продаже В продаже Новинка

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204

Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb), лимиты сняты

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3

ОЗУ : 2х16Gb 3600MHz CL16 Kingston Fury Renegade [KF436C16RB1K2/32]

Видеокарта : EVGA RTX 3070 XC3 Ultra 8Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения :  Thermalright Peerless Assassin 120, Thermalright Frost Tower 120, Thermalright Phantom Spirit 120SE, Thermalright Phantom Spirit 120 EVO.

Мониторинг

HWMonitor 1.48

CapFrameX 1.6.0

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме с AVX  на протяжении 20мин: на максимальных оборотах и минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) v1.63 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.

Температура окружающего воздуха - 22-23°С

Результаты тестирования

Prime95

Phantom Spirit 120 EVO 2100об/мин

Phantom Spirit 120 SE + TL-K12 2100rpm

  Нет, это не один и тот же скрин, как вам показалось, на самом деле это два разных теста с двумя разными радиаторами. Правда вероятность получить такой результат невероятно мала. Если зайти с другой стороны, замена TL-C12 на TL-K12 позволила увеличить TDP радиатора в стоковом состоянии в среднем на 5-10Вт. Уровень шума кулера на максимальных оборотах составляет 49.5 дБА.

Cyberpunk 2077

Phantom Spirit 120 EVO 900об/мин

Phantom Spirit 120SE 900об/мин

Frost Tower 120 900об/мин

Peerless Assassin 120  900об/мин

   При тестировании в играх на фиксированных оборотах кулер показывает весьма посредственную производительность. Для равных результатов с TL-C12/TL-C12 PRO-G(при 900-1000 об/мин) вентилятор TL-K12 нужно устанавливать на 1400-1600об/мин.

Итоги

  Итак, компания Thermalright представила нам старшую модель линейки Phantom Spirit полностью черного цвета. Каковы плюсы/минусы у данной модели и кому ее можно рекомендовать ?

Плюсы:

Интересный, стильный дизайн

- Высокая производительность системы охлаждения при высоких оборотах

- Относительно низкий уровень шума(с учетом оборотов вентилятора)

- Хороший комплект поставки

Минусы:

- Посредственная производительность на низких оборотах вентилятора

- Завышенная цена в российском ритейле

- Много соперников с более вменяемым ценником

  Для кого подойдет ?

Данный кулер можно рассматривать в системы на основе 13700К/13900К/14700К/14900К, а также тем, кто любит разогнать свой процессор пожестче

А также, как дополнительную модель среди систем воздушного охлаждения для рабочих станций.

Бонус

   Те, кто не верит автору, всегда могут сравнить его результаты с другими тестовыми статьями:

По ссылке - тест на АМ5 и сокет 1700. 

Остальные видео и текстовые обзоры вы и сами можете найти. Но только у нас более полное сравнение 120мм двубашенных кулеров от Thermalright!

  Пишите в комментариях, что вы думаете о новых моделях Термалрайт и стоит ли выпускать обзор на

  "Ледяной Вихрь". 

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Теги

i7-12700k thermalright phantom spirit 120 se thermalright frost tower 120 thermalright phantom spirit 120 evo thermalright pearless assassin 120
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