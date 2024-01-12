Введение

Итак, мои дорогие, сегодня у нас будет сборка лучшего игрового ПК для игр в 1080р. Да, я сказал для ИГР, а не для "понтов в каментах". Поэтому я буду таки рад дельным комментариям от зионавтов и зионелл.

Комплектующие

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Корпус

Я получил от одной кошка-жена, через посредника на Авито . Модель в переводе с языка АлиЭкспресс называется "Прохладный любовник - 10" ( или "Любовник Прохлады - 10")

Корпус пришел в каропка видавшей виды.

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Но продавец не поскупился на балласт - чтобы стекла не побились.

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Да, перед вами двухобъемный корпус-аквариум.

Обратите внимание, что винты имеют резиновую прокладку - это не только уменьшает шум, но также предотвращает срезание краски с корпуса и ослабление винтов.

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В левую верхнюю секцию при желании можно установить 2х80мм вентилятора - для охлаждения накопителей.

Корпус под мАТХ/mini-ITX материнские платы.

У фронтального стекла был небольшой люфт - оно оказалось не до конца задвинутым в пазы.

Отверстия в ножках - для удобства монтажа вентиляторов размерностью 120/140мм.

На заднюю панель и боковую стенку устанавливаются только 120мм вентиляторы. На верхнюю/нижнюю деки - 120/140мм. Высота цпу-кулера - 157мм.

На панели разъемов помимо кнопок включения/перезагрузки также есть кнопка управления режимами LED-подсветки (хотя сейчас в большинстве корпусов для этого используют кнопку Reset). Информационные разъемы стандартные - USB 3.0, USB 2.0 и Mic/Audio.





Материнская плата

Для сборки была найдена и приобретена самая скромная материнская плата формата мАТХ (если выбирать АТХ плату, то лучше торговаться за бренд-плату по цене в 8000-9000р, чем брать китай-плату). На плате уже прошит биос с настройкой таймингов оперативной памяти. Досталась она мне по цене 4-х пачек риса.

Замена №1 Первая материнская плата умерла при транспортировке. Как говорится - "гуано иногда случается", но для китай-МП внезапная смерть - это скорее привилегия. Поэтому срочно была заказана ее товарка.

Процессор



В качестве сердца был выбран Xeon 2650v4 на Broadwell-EP. "Но у него же 12/24 и низкая частота!!!" - возопиют некоторые наши читатели. Зато у него очень фкуссная цена - всего 1100 рублей ! И если отключить гипертрейдинг в настройках, то буст на ядра повысится. К тому же в играх решает не столько частота многоядир, сколько настройки вашей оперативной памяти и архитектура процессора. И еще подобные вопли могут говорить о том, шо данные люди никогда не собирали AGP-систему на Xeon X3363 и материнской плате Asrock 775 Dual-VSTA. Повторюсь - частота для процессора, это далеко не главное.

Оперативная память

Также была найдена мною на великой Интернет-помойке и за очень ффкуссную цену! Да еще и на чипах Samsung B-Die.

Замена №2

Два модуля серверной KVR24R17D4/16 - для подстраховки от капризов китаянки.

Блок питания

Так как сборка у нас крайне экономичная, то было принято решение раскопать в загашнике достаточно бюджетный блох пытания на 500Вт. На сей раз его роль выпала изделию от Сильверстоун.

Видеокарта 1660 Супер в исполнении от Palit - одно из лучших решений для нашей сборки! (да и стоит 5 копеек)

Накопители

А вот накопители в систему мы взяли новые, ибо никогда не знаешь, ЧТО тебе подкинут на барахолке.

Система охлаждения

Тут у нас выбор просто шикарный - между Snowman M-T6 и Deepcool Gammaxx L240T. Изначальный вариант собирался под Дипкул. В качестве корпусных вентиляторов используются "изделия от Aerocool" квадратной формы с ARGB подсветкой.

Сборка

На верхнюю и нижнюю деку устанавливаем вентиляторы Аэрокул с подсветкой, ведь любой продвинутый пользователь из 5Б знает, что подсветка не только повышает фпс, но также снижает температуру комплектующих, повышает их разгонный потенциал и повышает статус ее владельца!

Отверстия в ножках позволяют нам зафиксировать наши вентиляторы без снятия этих самых ножек (что весьма удобно).

Затем монтируем блок питания и материнскую плату с уже предустановленными процессором, ОЗУ и накопителем М2. Проводим подключение разъемов передней панели.

Берешь в сборку бюджетный блох пытания - будь готов к страданиям с укладкой кабелей. Полумодульный блок стоит того, чтобы за него "переплатить".

Тестирование

Так как Китай-Мамка "врезала дуба" совсем неожиданно, то пришлось немного отложить тесты. пока не приедет ее подменная товарка. Но пока что давайте обсудим несомненные "+" и "-" сборки на "китай 2011-3"

Плюсы

- Дешевизна сборки

- Лучшее соотношение "Цена/Производительность"

- Огромный выбор процессоров под любые нужды - для игр, работы и для экспериментов

- Непередаваемое моральное удовлетворение от сборки

Минусы

- На текущий момент платформа считается устаревшей

- Большинство китайских плат одноразовые (собраны из б/у или мертвых МП) и обладают весьма посредственными возможностями в сравнении с брендовыми платами

- Низкая надежность китайских материнских плат

- привередливость к оперативной памяти

Но если у них такие минусы, то смысл собирать на них "игровую" систему ?!

ДЕ-ШЕ-ВИ-ЗНА

Покажите мне набор на АМ4 или АМ5 за 10000-12000 из ЦП+МП+32Гб ОЗУ. Не ищите - не найдете. Ну разве что на дохлом Райзен 1300 и полудохлой А320 - но такую связку даже низкочастотный Зион обставит с закрытыми глазами.

Во второй части статьи про Зион вас будут ждать тесты как на Китай-мамке, так и на МП MSI X99A Raider. Сравнение проведем с такими трудягами, как GTX1660Super, RTX3060, A750, A770 и RX6600.

А обсуждение топовых видеокарт, мониторов и сборок оставим тем, у кого их нет и никогда не будет.

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