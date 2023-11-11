Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор
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- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Таблица сводных характеристик
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
Однажды, блуждая по просторам Сети я наткнулся на один комментарий оставленный к новинке в классе топ-флоу:
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Аргументация конечно была на уровне "так себе", но полистав все, что было на тот момент доступно( на DNS-Клуб и YouTube), было решено сделать маленькое сравнение в Прайм95 (злобный демонически маниакальный смех) и в Киберпанк 2077. А заодно и расставить все точки над "Ё".
Упаковка и комплектация
Итак нас встречает стандартная для Дипкула упаковка белого гофрокартона с 3Д-изображением модели на фронтальной стороне.
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Сразу под крышкой нас встречает коробка с аксессуарами, которая лежит поверх кулера, упакованного в ванну из вспененного полиэтилена.
Вентилятор уже предустановлен на радиатор.
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В коробке присутствует все необходимое для установки кулера на актуальные сокеты, а также L.N.A. для снижения оборотов и уровня шума + набор винтов для установки вентилятора толщиной 25мм.
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Радиатор
Радиатор набран на шести 6мм С-образных никелированных теплотрубках 62 никелированными алюминиевыми пластинами толщиной 0.4мм и с межреберным расстоянием 1.0мм. Ребра просто обжаты на теплотрубках.
На фронтальной части теплотрубки закрыты алюминиевой шлифованной накладкой, закрепленной на пластиковой основе
Толщина радиатора в самой тонкой части - 13.5мм, в самой толстой - 19мм.
Вентилятор крепится к радиатору при помощи двух наборов винтов (для 15мм и 25мм вентиляторов), что не очень удобно, если нужно быстро заменить вентилятор (особенно вышедший из строя).
Теплотрубки в основании паяны по всей длине. Но само основание имеет небольшой изгиб поперек трубок.
И достаточно заметный изгиб вдоль теплотрубок. Посмотрим, как это скажется на результатах тестирования.
Вентилятор
В комплекте с кулером идет тонкий кулер 120х120х15, с 9-лопастной крыльчаткой на FDB. Вентилятор снабжен белой, неотключаемой подсветкой.
На максимальных оборотах вентилятор становится весьма шумным. К тому же у моего экземпляра повторился тот же недуг, что и у Ассассина 4 - вентилятор работал только в диапазоне 1300-1850 об/мин, хотя в характеристиках заявлены 500-1850об/мин. Подобный "контроль качества" уже начинает утомлять.
Установка и совместимость
Установка простая и интуитивно понятная. При правильно выбранном положении кулер не конфликтует с оперативной памятью. А если развернуть радиатор на 180°, то при такой установке можно поставить модули ОЗУ не выше 38мм.
Отпечаток на 12700К получился неплохой.
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204
Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb), лимиты сняты
Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME
Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3
ОЗУ : 2х16Gb 3600MHz CL16 Kingston Fury Renegade [KF436C16RB1K2/32]
Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb
Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)
Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями
Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)
Система охлаждения : Deepcool AN600, Scythe BigShuriken 3, Thermalright AXP-100H Muscle, Thermalright AXP120-X67, Thermalright SI-100.
Мониторинг
HWMonitor 1.48
CapFrameX 1.6.0
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме без AVX на протяжении 20мин: на максимальных оборотах и минимально возможных.
Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 1200 об/мин и максимальных). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.
Температура окружающего воздуха - 23°С
Таблица сводных характеристик
|Наименование
|Deepcool AN600
|Scythe BigShuriken 3
|Thermalright AXP-100H Muscle
|Thermalright AXP120-X67 Black
|Thermalright SI-100
|Габариты радиатора, мм
|121x120x52
|122х122х69
|119х106х52
|124х120х52
|134х120х77
|Масса радиатор, г
|380
|380
|254
|370
|490
|Размеры вентилятора
|120х120х15
120х120х25
|120х120х17
120х120х26
|100х100х12
92х92х25
|120х120х15
120х120х25
|120х120х15
120х120х25
|Материал радиатора
|Никелированный алюминий
|Алюминий
|Никелированный алюминий
|Окрашенный алюминий
|Никелированный алюминий
|Число ребер
|62
|59+9
|28+6+5
|46
|57
|Толщина ребер
|0.2мм
|0.2мм
|0.5мм
|0.5мм
|0.3мм
|Межреберное расстояние
|1.0мм
|1.0мм
|2.0мм
|2.0мм
|1.8мм
|Число теплотрубок
|6х6мм
|5х6мм
|6х6мм
|6х6мм AGHP gen3
|6х6мм AGHP gen3
|Материал теплотрубок
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Окрашенная медь
|Никелированная медь
|Материал основания
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Цена на момент релиза
|55$
|60$
|45$
|45$
|60$
|Актуальность
|Новинка
|Avito/Ритейл
|Avito/Ozon/Ритейл
|Avito/Ozon/Ритейл
|Avito/Ozon/Ритейл
Обратите внимание на разницу в плотности радиаторов между AN600 и AXP-100/AXP120. Большая плотность радиатора накладывает повышенные требования к производительности вентилятора, а также говорит о том, что на низких оборотах у нас могут быть проблемы с температурным режимом.
Слева - кулер способный отвести реальные 200-210Вт от современных процессоров Интел (SI-100). Справа - кулер, тдп которого заявлено на уровне 180Вт! Обратите внимание на "маленькую" разницу в объемах радиаторов.
Результаты тестирования
Prime95 Одна минута в Прайм95 без АВХ - это рекорд для AN600 на максимальных оборотах.
Маленькая разница лишь в том, кто и сколько продержался до наступления перегрева :
Deepcool AN600 - 65сек
BigShuriken 3 - 130сек
AXP120-X67 - 125сек
AXP-100H Muscle - 57сек
Согласитесь, что это весьма интересный результат, особенно когда новинка оказывается немногим лучше, чем кулер образца 2012г. Но у нас впереди еще тест в Киберпанк 2077 - посмотрим как участники выступят там.
Cyberpunk 2077
Как видно из результатов, новинка занимает место между двумя моделями линейки AXP - 100H Muscle и 120-x67. И это при том, что первая уже не выпускается, а вторую можно найти дешевле, чем оппонента. До лидеров в классе топ-флоу - BigShuriken 3 и SI-100 новинке еще весьма далеко.
"А почему нет тестов на Райзен?" К сожалению, тестирование на 5800Х для таких моделей, как AN600, AXP-100H Muscle и AXP120-X67 равносильны танцам на раскаленной лаве. Но вы можете просто добавить +10С к результатам на 12700К и получить нужное.
Итоги
Что мы имеем в итогах ? Рынок топ-флоу пополнился еще одной неплохой моделью для тесных корпусов (до 70мм) , но при этом хотелось бы выделить следующее :
Плюсы :
- Интересный дизайн
- Неплохое качество сборки
- Приемлемая производительность для негорячих процессоров
Минусы :
- Наглый маркетинг в продвижении товара
- Реальное ТДП кулера значительно ниже маркетинговых 180Вт - при нагрузке в 130-140Вт кулеру уже становится тяжко
- завышенная цена - на рынке есть более производительные модели за меньшую цену
- брак вентилятора (наверное это мне так "везет" или DNS повезло с партией) - работает только в пределах 1300-1900 об/мин.
- неотключаемая подсветка вентилятора
Цену для AN600 в 4100-4800 можно считать чрезмерной, уже просто потому, что есть SI-100 за 3700-4000.
Правда вопрос "нормы" будет зависеть от вашего корпуса.
Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу новинки.
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