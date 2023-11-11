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Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор

Сегодня у нас на обзоре новинка от Deepcool в классе top-flow, которую многие обзорщики, а также пользователи называют лучшей в данном классе.
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  • Введение
  • Упаковка и комплектация
  • Радиатор
  • Вентилятор
  • Установка и совместимость
  • Тестовая конфигурация и методика тестирования
  • Таблица сводных характеристик
  • Результаты тестирования
  • Итоги

Введение

  Однажды, блуждая по просторам Сети я наткнулся на один комментарий оставленный к новинке в классе топ-флоу:

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   Аргументация конечно была на уровне "так себе", но полистав все, что было на тот момент доступно( на DNS-Клуб и YouTube), было решено сделать маленькое сравнение в Прайм95 (злобный демонически маниакальный смех) и в Киберпанк 2077. А заодно и расставить все точки над "Ё".

Упаковка и комплектация

  Итак нас встречает стандартная для Дипкула упаковка белого гофрокартона с 3Д-изображением модели на фронтальной стороне.

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  Сразу под крышкой нас встречает коробка с аксессуарами, которая лежит поверх кулера, упакованного в ванну из вспененного полиэтилена.

   Вентилятор уже предустановлен на радиатор.

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  В коробке присутствует все необходимое для установки кулера на актуальные сокеты, а также L.N.A. для снижения оборотов и уровня шума + набор винтов для установки вентилятора толщиной 25мм.

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Радиатор

   Радиатор набран на шести 6мм С-образных никелированных теплотрубках 62 никелированными алюминиевыми пластинами толщиной 0.4мм и с межреберным расстоянием 1.0мм. Ребра просто обжаты на теплотрубках.

   На фронтальной части теплотрубки закрыты алюминиевой шлифованной накладкой, закрепленной на пластиковой основе

   Толщина радиатора в самой тонкой части - 13.5мм, в самой толстой - 19мм.

  Вентилятор крепится к радиатору при помощи двух наборов винтов (для 15мм и 25мм вентиляторов), что не очень удобно, если нужно быстро заменить вентилятор (особенно вышедший из строя).

  Теплотрубки в основании паяны по всей длине. Но само основание имеет небольшой изгиб поперек трубок.

 И достаточно заметный изгиб вдоль теплотрубок. Посмотрим, как это скажется на результатах тестирования.

Вентилятор

    В комплекте с кулером идет тонкий кулер 120х120х15, с 9-лопастной крыльчаткой на FDB. Вентилятор снабжен белой, неотключаемой подсветкой.

  На максимальных оборотах вентилятор становится весьма шумным. К тому же у моего экземпляра повторился тот же недуг, что и у Ассассина 4 - вентилятор работал только в диапазоне 1300-1850 об/мин, хотя в характеристиках заявлены 500-1850об/мин. Подобный "контроль качества" уже начинает утомлять.

Установка и совместимость

   Установка простая и интуитивно понятная. При правильно выбранном положении кулер не конфликтует с оперативной памятью. А если развернуть радиатор на 180°, то при такой установке можно поставить модули ОЗУ не выше 38мм.

   Отпечаток на 12700К получился неплохой.


Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204

Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb), лимиты сняты

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3

ОЗУ : 2х16Gb 3600MHz CL16 Kingston Fury Renegade [KF436C16RB1K2/32]

Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения : Deepcool AN600, Scythe BigShuriken 3, Thermalright AXP-100H Muscle, Thermalright AXP120-X67, Thermalright SI-100.

Мониторинг

HWMonitor 1.48

CapFrameX 1.6.0

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме без AVX  на протяжении 20мин: на максимальных оборотах и минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 1200 об/мин и максимальных). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.

Температура окружающего воздуха - 23°С

Таблица сводных характеристик

Наименование Deepcool AN600 Scythe BigShuriken 3 Thermalright AXP-100H Muscle Thermalright AXP120-X67 Black Thermalright SI-100
Габариты радиатора, мм 121x120x52 122х122х69 119х106х52 124х120х52 134х120х77
Масса радиатор, г 380 380 254 370 490
Размеры вентилятора 120х120х15
120х120х25		 120х120х17
120х120х26		 100х100х12
92х92х25		 120х120х15
120х120х25		 120х120х15
120х120х25
Материал радиатора Никелированный алюминий Алюминий Никелированный алюминий Окрашенный алюминий Никелированный алюминий
Число ребер 62 59+9 28+6+5 46 57
Толщина ребер 0.2мм 0.2мм 0.5мм 0.5мм 0.3мм
Межреберное расстояние 1.0мм 1.0мм 2.0мм 2.0мм 1.8мм
Число теплотрубок 6х6мм 5х6мм 6х6мм 6х6мм AGHP gen3 6х6мм AGHP gen3
Материал теплотрубок
 Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь Окрашенная медь Никелированная медь
Материал основания Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь
Цена на момент релиза 55$ 60$ 45$ 45$ 60$
Актуальность Новинка Avito/Ритейл Avito/Ozon/Ритейл Avito/Ozon/Ритейл Avito/Ozon/Ритейл


AN600 vs AXP-100H Muscle

   Обратите внимание на разницу в плотности радиаторов между AN600 и AXP-100/AXP120. Большая плотность радиатора накладывает повышенные требования к производительности вентилятора, а также говорит о том, что на низких оборотах у нас могут быть проблемы с температурным режимом.

AN600 vs AXP120-X67 Black

AN600 vs Big Shuriken 3

AN600 vs SI-100

   Слева - кулер способный отвести реальные 200-210Вт от современных процессоров Интел (SI-100). Справа - кулер, тдп которого заявлено на уровне 180Вт! Обратите внимание на "маленькую" разницу в объемах радиаторов.

Результаты тестирования

Prime95   Одна минута в Прайм95 без АВХ - это рекорд для AN600 на максимальных оборотах.

  Маленькая разница лишь в том, кто и сколько продержался до наступления перегрева :

Deepcool AN600 - 65сек

BigShuriken 3 - 130сек

AXP120-X67 - 125сек

AXP-100H Muscle - 57сек

  Согласитесь, что это весьма интересный результат, особенно когда новинка оказывается немногим лучше, чем кулер образца 2012г. Но у нас впереди еще тест в Киберпанк 2077 - посмотрим как участники выступят там.

Cyberpunk 2077

AXP-100H Muscle 2400об/мин

AXP-100H Muscle 1200об/мин

AXP120-X67 2000об/мин

AXP120-X67 1200об/мин

AN600 1900об/мин

AN600 1300об/мин

BigShuriken 3 1850об/мин

BigShuriken 3 1200об/мин

SI-100 2000об/мин

SI-100 1200об/мин

  Как видно из результатов, новинка занимает место между двумя моделями линейки AXP - 100H Muscle и 120-x67. И это при том, что первая уже не выпускается, а вторую можно найти дешевле, чем оппонента. До лидеров в классе топ-флоу - BigShuriken 3 и SI-100 новинке еще весьма далеко.

"А почему нет тестов на Райзен?" К сожалению, тестирование на 5800Х для таких моделей, как AN600, AXP-100H Muscle и AXP120-X67 равносильны танцам на раскаленной лаве. Но вы можете просто добавить +10С к результатам на 12700К и получить нужное.

Итоги

Что мы имеем в итогах ? Рынок топ-флоу пополнился еще одной неплохой моделью для тесных корпусов (до 70мм) , но при этом хотелось бы выделить следующее :

Плюсы :

- Интересный дизайн

- Неплохое качество сборки

- Приемлемая производительность для негорячих процессоров

Минусы :

- Наглый маркетинг в продвижении товара

- Реальное ТДП кулера значительно ниже маркетинговых 180Вт - при нагрузке в 130-140Вт кулеру уже становится тяжко 

- завышенная цена - на рынке есть более производительные модели за меньшую цену

- брак вентилятора (наверное это мне так "везет" или DNS повезло с партией) - работает только в пределах 1300-1900 об/мин.

- неотключаемая подсветка вентилятора

   Цену для AN600 в 4100-4800 можно считать чрезмерной, уже просто потому, что есть SI-100 за 3700-4000.

  Правда вопрос "нормы" будет зависеть от вашего корпуса.

Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу новинки.

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i7-12700k scythe big shuriken 3 thermalright axp-100h muscle thermalright si-100 deepcool an600 thermalright axp120-x67
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