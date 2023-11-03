Введение

Упаковка и комплектация

Радиатор

Вентилятор

Установка и совместимость

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Сводные характеристики

Результаты тестирования

Итоги





Введение

На данную модель кулера я наткнулся год назад в декабре прошлого года, после распродажи 11.11 на Али, когда тащил оттуда на обзор Phantom Spirit 120SE . Но тогда цена на Thor N600 колебалась весьма сильно - в пределах 4500-5500руб и при таком раскладе данная модель становилась малоперспективной для нашего рынка. Но когда ее рыночная цена упала до 4300руб у новосибирских эльфов (Е2Е4), то модель стала куда как более интересной и конкурентной на нашем рынке. Ну да не будем тянуть кота за куриную гордость - приступаем к обзору и тестам.

Упаковка и комплектация

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В черной-черной комнате, на черном-черном столе стоит черная-черная коробка с цветной полиграфией. В ней спрятан новый китайский кулер с черными-черными вентиляторами и черными-черными накладками.

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Как вы можете видеть, пломба чисто символическая - достаточно было потянуть за язычок и она аккуратно отклеилась почти без последствий. Под крышкой нас встречает коробка с руководством и аксессуарами.

Под верхним фиксатором нас встречают - радиатор, два вентилятора в конвертах и пульт управления подсветкой в пакете.

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В конверте для аксессуаров есть все необходимое, чтобы установить кулер на все актуальные сокеты. Бэкплейт - пластиковый.

Радиатор

Радиатор симметричный, основанный на шести U-образных 6мм никелированных теплотрубках. Радиатор набран 39 большими и 9 малыми ребрами толщиной 0.4мм с межреберным расстоянием 2.0мм в каждой секции.

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С боков ребра загнуты - как для дополнительной жесткости, так и для создания туннельного эффекта.

В целом качество обработки радиатора находится на среднем уровне - при более внимательном осмотре создается ощущение, что сборщикам было просто лень его нормально отшлифовать и отполировать.

Пластины просто обжаты на теплотрубках. Для улучшения акустического комфорта имеют трапецевидные вырезы (но это не сильно помогает).

Толщина прижимной пластины - 3.5мм. И это еще не рекорд. Но обработка деталей сделана "спустя рукава".

Основание гладко отполировано до матового металла - следы от фрезы не ощущаются ни тактильно, ни определяются визуально. Но при этом основание весьма царапкое - поцарапать его можно весьма легко даже зубной щеткой средней жесткости (которой пользовались полгода).

В целом качество обработки основания находится на хорошем уровне. Теплотрубки в основании паяные, но как видно по снимку - не по всей длине.

Вентилятор

В комплекте с кулером идет пара вентиляторов с ARGB подсветкой. Вентиляторы основаны на FDB, крыльчатка имеет 9 лопастей, а также 9! выпрямителей потока, вместо стандартных 4-х (или 8-ми). Даже одного взгляда на вентилятор достаточно, чтобы понять - эта парочка в работе будет весьма шумной, что подтвердилось дальнейшим тестированием.

Узнаете профиль вентиляторов ? Да, вентиляторы GreatWall тихим нравом не отличались. Также подобный профиль имеют Gelid Silent 12-20, названные "Тихими" наверное в насмешку.

Установка и совместимость





Установка интуитивно понятная, но с учетом высокой жесткости прижимной планки представляет куда более "интересный" процесс, если сравнивать его с большинством кулеров.





Отпечаток на АМ4 неплохой, но можно и лучше.

Как видно на данном снимке - у нас есть приличный запас для установки модулей ОЗУ с очень высокими радиаторами или для установки на платы формата mini-ITX, где очень высокие радиаторы VRM. Но в этом случае придется приподнять фронтальный вентилятор на 15-20мм или перенести его на "заднюю" стенку.

На платформе 1700 отпечаток почти идеальный.

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Socket 1700

Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204

Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb), лимиты сняты

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

Socket AM4

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus, Socket AM4, BIOS - 7B79vAK2(Beta version)

Процессор :Ryzen 7 5800X 3.8-4.7GHz (Vermeer, L3 - 32Mb), PBO On, LLC4

Диск №1 : Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Общее "железо"

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3

ОЗУ : 2х16Gb 3600MHz CL16 Kingston Fury Renegade [KF436C16RB1K2/32]

Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения : Alseye Thor N600-DT FDB, Thermalright Phantom Spirit 120SE.

Мониторинг

HWMonitor 1.48

CapFrameX 1.6.0

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме с AVX на протяжении 20мин: на максимальных оборотах и минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.

Температура окружающего воздуха - 23°С

Сводные характеристики

Наименование Alseye Thor N600-DT FDB Thermalright Phantom Spirit 120SE Габариты радиатора, мм 125х143х158 125х110х154 Масса радиатора, г 648 798 Размеры вентилятора 120х120х25 120х120х25 Число вентиляторов 2 2 Материал радиатора Никелированный алюминий Никелированный алюминий Число ребер 2х48 2х51 Толщина ребер 0.4мм 0.4мм Межреберное расстояние 2.0мм 1.9мм Число теплотрубок 6х6мм 7х6мм AGHP Gen4 Материал теплотрубок Никелированная медь Никелированная медь Материал основания Медь Никелированная медь Цена на момент релиза (65-70$) 40-45$ на текущий момент (80-90$) 35-40$ на текущий момент Актуальность В продаже В продаже

Результаты тестирования

Prime 95 Thor N600 1800об/мин

До наступления перегрева процессора новинка продержалась 18мин.

Thermalright Phantom Spirit 120SE 1500 об/мин

Разница в 9°С - это даже комментировать бессмысленно.

Thermalright Phantom Spirit 120SE 1200об/мин

IceHammer IH-THOR 1200об/мин

Thor N600 1800об/мин

При тестировании на Р7-5800Х с нагрузкой 170Вт кулер продержался только 7 мин из 20.

Cyberpunk 2077

Phantom Spirit 120SE 900об/мин

Thor N600 900об/мин

IceHammer IH-THOR 900об/мин

Thor N600-DT 900об/мин





Итоги

Как вы могли заметить из нашей заметки - не все китайские кулеры одинаково хороши за один и тот же ценник. Итак, что же из себя представляет цель нашего обзора ?

Это в первую очередь недорогой кулер для игрового пк, в том числе его можно рассмотреть и как кулер для сборки на mini-ITX платах. 250Вт этот кулер сможет отвести только от очень тонко настроенного процессора, но как правило в играх такого потребления вы не увидите. При вполне демократичном ценнике в 3800-4000руб вполне можно рекомендовать эту модель к покупке, при отсутствии в продаже более производительных аналогов.

- Качество сборки, а точнее обработки деталей немного прихрамывает.

- Также модель имеет весьма шумные вентиляторы

- Качество пайки основания оставляет желать лучшего (а именно это и стало причиной такой посредственной производительности данной модели).

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

П.С. Надеюсь вы понимаете, почему я не стал выкладывать результаты "Баньши" (Phantom Spirit 120SE) на 5800Х - будем надеяться, что в ближайшее время вы снова сможете услышать этот дуэт (после небольшой доработки сабжа)...