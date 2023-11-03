Тест и обзор кулера Alseye Thor N600-DT FDB
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- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Сводные характеристики
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
На данную модель кулера я наткнулся год назад в декабре прошлого года, после распродажи 11.11 на Али, когда тащил оттуда на обзор Phantom Spirit 120SE. Но тогда цена на Thor N600 колебалась весьма сильно - в пределах 4500-5500руб и при таком раскладе данная модель становилась малоперспективной для нашего рынка. Но когда ее рыночная цена упала до 4300руб у новосибирских эльфов (Е2Е4), то модель стала куда как более интересной и конкурентной на нашем рынке. Ну да не будем тянуть кота за куриную гордость - приступаем к обзору и тестам.
Упаковка и комплектация
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В черной-черной комнате, на черном-черном столе стоит черная-черная коробка с цветной полиграфией. В ней спрятан новый китайский кулер с черными-черными вентиляторами и черными-черными накладками.
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Как вы можете видеть, пломба чисто символическая - достаточно было потянуть за язычок и она аккуратно отклеилась почти без последствий. Под крышкой нас встречает коробка с руководством и аксессуарами.
Под верхним фиксатором нас встречают - радиатор, два вентилятора в конвертах и пульт управления подсветкой в пакете.
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В конверте для аксессуаров есть все необходимое, чтобы установить кулер на все актуальные сокеты. Бэкплейт - пластиковый.
Радиатор
Радиатор симметричный, основанный на шести U-образных 6мм никелированных теплотрубках. Радиатор набран 39 большими и 9 малыми ребрами толщиной 0.4мм с межреберным расстоянием 2.0мм в каждой секции.
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С боков ребра загнуты - как для дополнительной жесткости, так и для создания туннельного эффекта.
В целом качество обработки радиатора находится на среднем уровне - при более внимательном осмотре создается ощущение, что сборщикам было просто лень его нормально отшлифовать и отполировать.
Пластины просто обжаты на теплотрубках. Для улучшения акустического комфорта имеют трапецевидные вырезы (но это не сильно помогает).
Толщина прижимной пластины - 3.5мм. И это еще не рекорд. Но обработка деталей сделана "спустя рукава".
Основание гладко отполировано до матового металла - следы от фрезы не ощущаются ни тактильно, ни определяются визуально. Но при этом основание весьма царапкое - поцарапать его можно весьма легко даже зубной щеткой средней жесткости (которой пользовались полгода).
В целом качество обработки основания находится на хорошем уровне. Теплотрубки в основании паяные, но как видно по снимку - не по всей длине.
Вентилятор
В комплекте с кулером идет пара вентиляторов с ARGB подсветкой. Вентиляторы основаны на FDB, крыльчатка имеет 9 лопастей, а также 9! выпрямителей потока, вместо стандартных 4-х (или 8-ми). Даже одного взгляда на вентилятор достаточно, чтобы понять - эта парочка в работе будет весьма шумной, что подтвердилось дальнейшим тестированием.
Узнаете профиль вентиляторов ? Да, вентиляторы GreatWall тихим нравом не отличались. Также подобный профиль имеют Gelid Silent 12-20, названные "Тихими" наверное в насмешку.
Установка и совместимость
Установка интуитивно понятная, но с учетом высокой жесткости прижимной планки представляет куда более "интересный" процесс, если сравнивать его с большинством кулеров.
Отпечаток на АМ4 неплохой, но можно и лучше.
Как видно на данном снимке - у нас есть приличный запас для установки модулей ОЗУ с очень высокими радиаторами или для установки на платы формата mini-ITX, где очень высокие радиаторы VRM. Но в этом случае придется приподнять фронтальный вентилятор на 15-20мм или перенести его на "заднюю" стенку.
На платформе 1700 отпечаток почти идеальный.
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Socket 1700
Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204
Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb), лимиты сняты
Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME
Socket AM4
Материнская плата : MSI X470 Gaming plus, Socket AM4, BIOS - 7B79vAK2(Beta version)
Процессор :Ryzen 7 5800X 3.8-4.7GHz (Vermeer, L3 - 32Mb), PBO On, LLC4
Диск №1 : Samsung 860EVO 250Gb SATA-3
Общее "железо"
Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3
ОЗУ : 2х16Gb 3600MHz CL16 Kingston Fury Renegade [KF436C16RB1K2/32]
Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb
Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)
Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями
Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)
Система охлаждения : Alseye Thor N600-DT FDB, Thermalright Phantom Spirit 120SE.
Мониторинг
HWMonitor 1.48
CapFrameX 1.6.0
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме с AVX на протяжении 20мин: на максимальных оборотах и минимально возможных.
Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.
Температура окружающего воздуха - 23°С
Сводные характеристики
|Наименование
|Alseye Thor N600-DT FDB
|Thermalright Phantom Spirit 120SE
|Габариты радиатора, мм
|125х143х158
|125х110х154
|Масса радиатора, г
|648
|798
|Размеры вентилятора
|120х120х25
|120х120х25
|Число вентиляторов
|2
|2
|Материал радиатора
|Никелированный алюминий
|Никелированный алюминий
|Число ребер
|2х48
|2х51
|Толщина ребер
|0.4мм
|0.4мм
|Межреберное расстояние
|2.0мм
|1.9мм
|Число теплотрубок
|6х6мм
|7х6мм AGHP Gen4
|Материал теплотрубок
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Материал основания
|Медь
|Никелированная медь
|Цена на момент релиза
|(65-70$) 40-45$ на текущий момент
|(80-90$) 35-40$ на текущий момент
|Актуальность
|В продаже
|В продаже
Результаты тестирования
Prime 95
До наступления перегрева процессора новинка продержалась 18мин.
Разница в 9°С - это даже комментировать бессмысленно.
При тестировании на Р7-5800Х с нагрузкой 170Вт кулер продержался только 7 мин из 20.
Cyberpunk 2077
Итоги
Как вы могли заметить из нашей заметки - не все китайские кулеры одинаково хороши за один и тот же ценник. Итак, что же из себя представляет цель нашего обзора ?
Это в первую очередь недорогой кулер для игрового пк, в том числе его можно рассмотреть и как кулер для сборки на mini-ITX платах. 250Вт этот кулер сможет отвести только от очень тонко настроенного процессора, но как правило в играх такого потребления вы не увидите. При вполне демократичном ценнике в 3800-4000руб вполне можно рекомендовать эту модель к покупке, при отсутствии в продаже более производительных аналогов.
- Качество сборки, а точнее обработки деталей немного прихрамывает.
- Также модель имеет весьма шумные вентиляторы
- Качество пайки основания оставляет желать лучшего (а именно это и стало причиной такой посредственной производительности данной модели).
П.С. Надеюсь вы понимаете, почему я не стал выкладывать результаты "Баньши" (Phantom Spirit 120SE) на 5800Х - будем надеяться, что в ближайшее время вы снова сможете услышать этот дуэт (после небольшой доработки сабжа)...
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